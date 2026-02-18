M!LKを全力で楽しむなら、JOYSOUND！ライブ気分で叫べる「コールカラオケ」や貴重な撮りおろしコメントなど、推し活を盛り上げるコラボ企画が続々！

株式会社エクシング

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」は、第67回 日本レコード大賞で優秀作品賞の受賞でさらに注目が高まっているM!LKのニューシングル『爆裂愛してる / 好きすぎて滅！』のリリースを記念して、本日2月18日（水）から、歌うにとどまらず、観て、参加して楽しめる多彩なカラオケ企画を展開します。

オリジナルグッズが当たるキャンペーンをはじめ、メンバーが考案したコールのテロップ入りカラオケや、ミュージックビデオ＆ライブ映像を背景に歌えるスペシャルカラオケなど、ファンにはたまらないコンテンツが続々登場！さらに、グループ史上初となる横浜アリーナでの単独公演を収録したスペシャルダイジェスト映像の配信や、M!LKへの熱い想いを届けられるアンケート企画など、M!LKの魅力を思いきり満喫できる企画をぎゅっと詰め込んでお届けします。

▽M!LK カラオケ企画 特設ページ

https://www.joysound.com/web/s/milk/index

■ライブ気分で叫べる「コールカラオケ」登場！本人映像＆ライブ映像も配信中！

M!LKの公式YouTubeチャンネルで公開された「コール講座！」でお馴染み、メンバーが考案した『好きすぎて滅！』のコールが、テロップ付きで楽しめる「コールカラオケ」が登場！カラオケで思いっきりコールの練習ができるので、ライブ参戦前の予習はもちろん、終わった後の復習にもぴったりです。さらに、『好きすぎて滅！』のミュージックビデオをそのまま背景に歌える本人映像カラオケや、M!LK CONCERT TOUR 2025 「M!X」から『イイじゃん』をライブ映像で歌えるLIVEカラオケも好評配信中！公式ミュージックビデオ、メンバーの歌声入りライブ映像など、M!LKの世界を存分に味わえるコンテンツが目白押しです。

■M!LKの楽曲を歌って当てよう！オリジナルグッズや待ち受け画像のプレゼントも！

対象機種を導入の全国のカラオケ店舗で、アプリ「キョクナビJOYSOUND」（無料）から課題曲を選曲すると、参加者全員にその場でM!LK キャンペーンオリジナル待ち受け画像（全5種・ランダム）をプレゼント！さらにWチャンスとして、抽選でM!LK キャンペーンオリジナルマイクを5名様、M!LK キャンペーンオリジナルタンバリンを10名様にプレゼントします。

また、スマートフォンで本格的な採点が楽しめるカラオケアプリ「分析採点JOYSOUND」でも、抽選で3名様にM!LK キャンペーンオリジナルタンバリンが当たるキャンペーンを展開！課題曲を採点モードで歌唱し、採点結果画面にある「シェア」もしくは「この画面をシェアする」をタップ、X(旧Twitter)でJOYSOUND公式アカウント（@JOYSOUND_PR）をフォローの上、指定のハッシュタグとともにご投稿いただくことで応募完了となります。詳細は、特設ページをご覧ください。

■メンバーの撮りおろしコメントは必見！記念すべき、初のアリーナ単独公演のライブ映像を無料公開！

2023年に約1万2千人を動員したグループ史上初のアリーナ単独公演「M!LK 1st ARENA “HAPPY! HAPPY! HAPPY!”」から厳選した６曲のライブ映像に、ここでしか観られない撮りおろしのコメントを収録したスペシャルダイジェスト映像が「みるハコ」に登場！４月17日（金）までの期間中、全国の対象カラオケルームにて、無料（別途室料）でお楽しみいただけます。実際のライブさながらの臨場感で、あの日の感動が蘇ります。

■推しへの想いを叫ぼう！爆裂盛り上がる、CrazyになれちゃうM!LK曲大募集！

「カラオケで歌えば爆裂に盛り上がるM!LK曲」や「歌うとCrazyになれちゃうM!LK曲」を、選曲理由や思い出のエピソードとあわせて大募集！ご応募いただいた内容は後日、特設ページで集計結果として公開予定です。さらに、M!LKのメンバーがアンケート結果にリアクションしてくれるかも…！？お楽しみに！

さらに、3月17日（火）までの期間中、カラオケルームで放映されるJOYTVの特集「PUSH!」では、メンバーの撮りおろしコメント映像をお届け！また、Apple MusicではM!LKのカラオケランキングTOP20をまとめたプレイリストを公開中です。加えて、曲の歌詞でビンゴを狙う新感覚コンテンツ「歌詞ビンゴ」には、M!LKの楽曲からピックアップした特別テーマが登場！推し友と一緒のカラオケが、ますます盛り上がること間違いなしです。

この機会をお見逃しなく、M!LKとJOYSOUNDのカラオケ企画をお楽しみください。

＝＝ M!LK リリース記念キャンペーン 概要 ＝＝

◆実施期間：2026年2月18日（水） 11:00 ～ 2026年5月6日（水） 23:59

【課題曲】 M!LK 全楽曲

※詳細は特設ページをご確認ください。

◆参加方法：

＜カラオケ店舗から参加の場合＞

・対象機種：JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX

・応募方法：対象機種を導入の店舗にて、アプリ「キョクナビJOYSOUND」（無料）を使って、課題曲を予約すると、もれなくその場で待ち受け画像をプレゼント。また、抽選に応募できるWチャンスの応募フォームが表示されますので、必要事項をご記入のうえご応募ください。

※Wチャンスへの応募は、お一人様につき1回のみ有効とさせていただきます。

・プレゼント：

【参加賞】

M!LK キャンペーンオリジナル待ち受け画像（全5種） … 参加者全員にプレゼント

【Wチャンス】

[A賞] M!LK キャンペーンオリジナルマイク … 抽選で5名様

[B賞] M!LK キャンペーンオリジナルタンバリン … 抽選で10名様

＜カラオケアプリから参加の場合＞

・応募方法：

・スマートフォンアプリをダウンロード！：https://bsj.page.link/launch

・X(旧Twitter)のJOYSOUND公式アカウント（@JOYSOUND_PR）をフォロー。

・課題曲を採点モードで歌唱し、採点結果画面にある「シェア」もしくは「この画面をシェアする」をタップ。

・X(旧Twitter)にハッシュタグ「#MILK」「#分析採点JOYSOUND」をつけて投稿してください。

・プレゼント：

M!LK キャンペーンオリジナルタンバリン … 抽選で3名様

▽カラオケキャンペーン詳細ページ：https://www.joysound.com/web/s/campaign/1452/

▽『キョクナビアプリ』詳細ページ：https://www.joysound.com/web/s/joy/naviapp

▽カラオケアプリ詳細ページ：「分析採点JOYSOUND」 https://bsj.page.link/launch

＝＝ コールカラオケ / 本人映像カラオケ / LIVEカラオケ 配信概要 ＝＝

◆対象機種：JOYSOUND X1、JOYSOUND MAX GO、JOYSOUND MAX2、JOYSOUND MAX

※ブロードバンドによる開局を行っている店舗で、お楽しみいただけます。ただし、機種及び設置環境により対応していない場合がございます。

◆コールカラオケ配信曲：

・[コールカラオケ]好きすぎて滅！

◆本人映像カラオケ配信曲：

・好きすぎて滅！《本人映像》 ／ アオノオト《本人映像》 ／ イイじゃん《本人映像》 ／ ブルーシャワー《本人映像》

◆LIVEカラオケ配信曲：

・イイじゃん（M!LK CONCERT TOUR 2025 「M!X」）《LIVEカラオケ》

＝＝ M!LK 1st ARENA “HAPPY! HAPPY! HAPPY!”スペシャルダイジェスト映像 配信概要 ＝＝

◆配信開始日：2026年2月18日(水) ～ 2026年４月17日(金)

◆配信曲（全6曲）：「topaz」「テレパシー」「コーヒーが飲めません」「テルネロファイター」「かすかに、君だった。」「Ribbon」

◆対象機種・店舗：「JOYSOUND X1」、「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。

◆料金：無料 ※別途室料

◆再生時間：23分

▽みるハコWEBサイト特設ページ（視聴方法など）：https://miruhaco.jp/archives/item2/825227/

※「YouTube」は、Google LLCの商標または登録商標です。

※「X（旧Twitter）」は、X Corp.（旧Twitter,Inc.）の商標または登録商標です。

※Apple Musicは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。