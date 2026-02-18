“頑固メイク・角栓 とけ落ち” クリームが濃厚オイルに変化する新感覚クレンジング　「エクセルーラ クリームオイルクレンズ」〈メイク落とし〉新発売

佐藤製薬株式会社

佐藤製薬株式会社（本社：東京都港区、社長：佐藤誠一）は、和漢植物※1のチカラを皮ふ科学のチカラで肌に届けるエイジングケア※2ブランド「エクセルーラ」から、肌になじませるとクリームから濃厚オイルに変化し、頑固メイクも角栓もしっかりとけ落ちる新感覚のクレンジング「エクセルーラ クリームオイルクレンズ」を、全国の薬局・ドラッグストア、自社サイトにて2026年4月22日(水)より新発売いたします。

■新製品概要

エクセルーラ クリームオイルクレンズ

〈メイク落とし〉

100g 2,500円（税込2,750円）

「エクセルーラ クリームオイルクレンズ」は、肌になじませるとクリームから濃厚オイルに変化し、ウォータープルーフタイプのメイクなど、落ちにくい頑固メイクも毛穴の奥の角栓も、しっかりとけ落ちる新感覚クレンジングです。

皮ふ科学研究から見出した和漢植物エキス※4を厳選配合。肌のうるおいを守りながら、毛穴の目立たない透明感あふれる素肌へ導きます。

また、クレンジングと洗顔の2つの役割を1ステップにすることで、W洗顔を不要にしました。

- 無香料、無着色、無鉱物油、アルコールフリー、パラベンフリー、紫外線吸収剤フリー- パッチテスト済み、アレルギーテスト済み、スティンギングテスト済み

（すべての方に肌トラブル、アレルギー、刺激が起こらないということではありません。）

◎ 4つの特長

１.メルティ リムーブ処方

エクセルーラ独自の「メルティ リムーブ処方」で、高密着クリームがクッションとなり摩擦を抑えながら肌の上で濃厚オイルに変化。頑固なメイクも角栓もしっかりとけ落ちます。

２.肌のうるおいを守りながら落とすクレンジング- 肌のバリア機能をサポートする和漢植物エキス「キハダ樹皮エキス※4」配合。- うるおいバリア成分：2種のヒアルロン酸 ：アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、3種のセラミド：セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP- クレンジング＆エモリエント成分：4種の植物オイル：ユズ種子油、ツバキ種子油、コメヌカ油、ホホバ種子油

バリアサポート成分 キハダ樹皮エキス※4

３.気になる毛穴悩みにも着目

毛穴悩みをケアするため、和漢植物をはじめとする３種の植物エキス※5とビタミンC誘導体※6を配合しています。

４.クレンジングから洗顔まで、１本で完了

ウォータープルーフマスカラも落とせるため、ポイントメイクリムーバーは不要です。まつ毛エクステンション※3をご使用の方にもお使いいただけます。W洗顔も不要。これ１本でクレンジングから洗顔まで完了します。

◎ 使用方法

- 手や顔をぬらさずに、手のひらにさくらんぼ１個程度をとり、メイクとなじませます。- その後、水またはぬるま湯で十分に洗い流します。

＊落ちにくいメイクを落とす際は、クリームがオイル状に変化してからメイクとなじませてください。

＊さっぱりとした洗い上がりがお好みの方は、本製品をご使用後に洗顔料のご使用をおすすめします。

■エクセルーラとは

100年以上の研究を重ねてきた佐藤製薬が、肌の美を細胞※7 (セル) から考え、和漢植物研究と皮ふ科学研究をもとに開発したエイジングケア※2ブランドです。

１.和漢植物研究の応用

長年培ってきた和漢植物研究を、皮ふ科学の視点から化粧品へ応用。和漢植物の組み合わせによる相互作用にも着目しています。

２.医療用技術の応用

美肌成分を必要な部位に届けるため、高浸透※8技術「ディープデリバリーシステム」を採用。角層のすみずみまで届けます。



３.製剤技術の応用

1915年の創業以来、数多くの皮ふ治療薬を製造。安定性や使用感、肌へのやさしさまで考え抜いた処方を実現しています。

※1 保湿成分、整肌成分 ※2 年齢にあったお手入れ ※3 一般的なグルー（シアノアクリレート系）を使用したまつ毛エクステンションに使用できます ※4 整肌成分 ※5 引き締め成分 ※6リン酸アスコルビルMg（引き締め成分） ※7 角層細胞 ※8 角層まで