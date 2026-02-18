「なんかヘン」「なんかイヤ」に気づく力が子どもを守る！ 入園・入学前に！『アイラブみー よくわかんないけど、なんかヘン…？』2月18日（水）発売！

株式会社新潮社

女優・満島ひかりさんが全キャラクター（シリーズ累計70役以上！）の声を担当していることでも話題の、NHK Eテレの大人気アニメ「アイラブみー」。大好評につき絵本第３弾『アイラブみー よくわかんないけど、なんかヘン…？』を2月18日（水）、新潮社より刊行いたします。

『アイラブみー よくわかんないけど、なんかヘン…？』

今作の絵本のテーマは、日常の中で感じる「なんかヘン」「なんかイヤ」という小さな違和感＝「こころのアラーム」です。

入園や入学など、子どもたちの世界が大きく広がり、親の手が少しずつ離れていく新生活。そんな時期だからこそ親子で一緒に考えたい「自分を大切にすること」と、身を守るための「防犯」の基礎を親子で楽しく学べる一冊です。

「アイラブみー」は、「自分を大切にするとはどういうことか」という大きなテーマについて、子どもにもわかりやすく答えるシリーズです。子どもの自己肯定感を親子で育みます。

『アイラブみー よくわかんないけど、なんかヘン…？』

＜あらすじ＞ 顔の近くで話しかけられた時、じーっと見つめられた時ーー。人から何かをされた時に感じる「なんかヘン」って気のせいかな？ ５歳の主人公「みー」はパパと一緒に考えます。

『アイラブみー よくわかんないけど、なんかヘン…？』より

★アイラブみー絵本シリーズ★

「アイラブみー」の「じぶんをたいせつにするえほん」シリーズは、第１弾、第２弾ともに大好評発売中。どれから読んでも楽しめます。ぜひシリーズを通してお楽しみください。

『アイラブみー じぶんをたいせつにするえほん』

親と子どもの自己肯定感を育む絵本です。

＜あらすじ＞

５歳の「みー」は今日も元気にお散歩中。道で出会った犬のワンまるを見て、なんで自分はパンツをはいているんだろう、と不思議に思います。パパや、道ゆく人に聞いたり考えたりしながら、パンツをはく理由を探していくと、とある発見が……。

『アイラブみー うまれたことがなんですごいの？』

親子で一緒に「いのち」について考える絵本です。

＜あらすじ＞

今日は「みー」の誕生日。みんなにお祝いされるけど、誕生日はなぜ「おめでとう」なの？ 不思議に思う「みー」は、パパとママから「誕生までの物語」を聞かされて……。

★アイラブみーとは…？★

満島ひかりさんがすべての声を演じる、アジア・テレビ賞ほか各種受賞の注目番組！

「アイラブみー」は、NHK Eテレにて2022年3月より放送開始後から大きな反響を呼ぶ大人気番組です。

５歳の主人公「みー」が、こころやからだのふとした疑問をきっかけに、「じぶんを大切にするってどういうことなのか？」を探っていく冒険アニメーション。みーをはじめ、みーのパパ、友人たち、赤ちゃん、ゲジゲジのゲージ、きょじんなど、すべてのキャラクターを演じわけるのは、満島ひかりさん。演じたキャラクター数はシリーズ累計で既に70以上に及びます。

また、2022年アジア・テレビ賞【未就学児向け番組部門 最優秀賞】、2022年グッドデザイン賞【グッドデザイン・ベスト１００ テレビ番組を中心としたコンテンツ群】、2022年キッズデザイン賞【子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門 キッズデザイン賞 特別賞 審査員長特別賞】、2024年アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード【最優秀子ども番組】を受賞するなど、日本だけでなく世界で注目されています。

＜アイラブみー情報＞

NHK Eテレにて、毎週土曜午前9:20～、毎週水曜午後3:45～全国放送中。

番組HP：https://www.nhk.jp/g/ts/YNY4LQ6174/

アイラブみー関連情報：https://www.sukusuku.com/contents/ilovemee

■書籍内容

Eテレの大人気アニメ「アイラブみー」の絵本。顔の近くで話しかけられた時、じーっと見つめられた時──。人から何かをされた時に感じる「なんかヘン」って気のせいかな？ 5歳の主人公「みー」はパパと一緒に考えます。言葉にできない違和感を見逃さない「こころのアラーム」について、親子で一緒に学べる一冊。満島ひかりさんの声でも話題、大好評Eテレのアニメ絵本第3弾！

■著者紹介

オッドジョブ／絵

テレビやWEBのアニメーションをメインに、キャラクターデザインや音楽なども手がける制作会社。「アイラブみー」のアニメーションを制作。

たけむらたけし／文

放送作家。東京都出身。「キッチン戦隊クックルン」「魔改造の夜」「新しいカギ」など、アニメーションからドラマ、バラエティまで多数手がける。「アイラブみー」の脚本を担う。

■書籍データ

【タイトル】アイラブみー よくわかんないけど、なんかヘン…？

【著者名】オッドジョブ／絵 、たけむらたけし／文

【発売日】2026/02/18

【造本】A4版変型

【定価】（税込）1760円

【ISBN】978-4-10-355183-6

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/355183/