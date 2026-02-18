電通総研、書籍『顧客との「関係」を育てる実践マーケティング』を刊行

株式会社電通総研

テクノロジーで企業と社会の進化を実現する株式会社電通総研（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩本 浩久、以下「電通総研」）は、株式会社Relicホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋 貴朗）と共同で、地域金融機関におけるマーケティング変革の実務を体系化した書籍 『顧客との「関係」を育てる実践マーケティング ― 地域金融機関の変革事例から学ぶ、データ利活用の本質』を2026年2月18日（水）に刊行したことをお知らせします。

『顧客との「関係」を育てる実践マーケティング ― 地域金融機関の変革事例から学ぶ、データ利活用の本質』表紙

本書は、地域金融機関を中心に広がる「マーケティング活動の成果が出ない」という構造課題に真正面から向き合い、「経営の意図（Why）」「価値の設計（What）」「現場の運用（How）」が分断される“レイヤーのズレ”を可視化。データ品質、KPI設計、組織連携、顧客体験など、成果につながらない根本原因を体系的に整理した一冊です。

さらに、CRM・SFA・MAの連動や、CDP・DWHによるデータ統合、改善が続く組織づくり、生成AIの活用など、マーケティング実務を継続的に“回す”ための仕組みを、豊富な事例とともに紹介しています。

■本書概要

書名 ：顧客との「関係」を育てる実践マーケティング ― 地域金融機関の変革事例から学ぶ、データ利活用の本質

著者 ：株式会社電通総研 須賀 洋介、株式会社Relicホールディングス 倉田 丈寛

発行 ：株式会社Relic

発売日：2026年2月18日（水）

仕様 ：198頁

ISBN ：978-4991434228

＜ご参考資料＞

■電通総研について https://www.dentsusoken.com(https://www.dentsusoken.com)

電通総研は、「HUMANOLOGY for the future～人とテクノロジーで、その先をつくる。～」という企業ビジョンの下、「システムインテグレーション」「コンサルティング」「シンクタンク」という3つの機能の連携により、企業・官庁・自治体や生活者を含めた「社会」全体と真摯に向き合い、課題の提言からテクノロジーによる解決までの循環を生み出し、より良い社会への進化を支援・実装することを目指しています。

テクノロジーや業界、企業、地域の枠を超えた「X Innovation（クロスイノベーション）」を推進し、これからも人とテクノロジーの力で未来を切り拓き、新しい価値を創出し続けます。

＊ 本リリースに記載された会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。