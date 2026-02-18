ストリートピアノ「LovePiano」が、秋田県に初登場

株式会社ヤマハミュージックジャパン

株式会社ヤマハミュージックジャパンの「LovePiano」が、2026年3月5日（木）～16日（月）に、イオンモール秋田（秋田県秋田市）に設置されることが決定しました。期間中は、どなたでも自由に弾くことができます。

※「LovePiano」はカラフルなペイントをしたヤマハのアップライトピアノです。デザイン違いで1～6号機の6種類があり、今回は6号機を設置します。

LovePiano6号機

本企画は、音楽教育団体「ピティナ（一般社団法人全日本ピアノ指導者協会）」の活動拠点のひとつである「ピティナ秋田ふきのとうステーション」と、秋田県にてストリートピアノのイベントを実施する団体「ストピリエゾン」が協働し、LovePianoを通して「音楽を聴いたり、楽器を演奏したりする人を増やしたい」「地域の音楽文化の発展に取り組みたい」という双方の想いのもとに実現しました。秋田県での「LovePiano」の設置は今回が初となります。

期間中は、ピアニストで「ピティナ秋田ふきのとうステーション」代表でもある、近藤美穂子さんなどによるミニコンサートや、どなたでも参加できる演奏イベントを行います。

＜「LovePiano」設置概要＞

日時 ： 2026年3月5日（木）～16日（月）10:00～21:00

会場 ： イオンモール秋田（秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1）3階 ライトオン前

・演奏の際は、ピアノの近くに掲示している「演奏時のお願い」をご確認ください。

・都合により、ピアノの設置を中止する場合があります。

・主催者のイベントなどにより、一時的に演奏できない場合があります。

＜イベント概要＞

●オープニングコンサート「LovePiano in AKITA～はじまりの音」

日時： 2026年3月5日（木）13:30～14:00

出演： 近藤美穂子（ピアニスト）

●ミニコンサート「≪響きの歩み≫コンサート」

日時： 2026年3月8日（日）11:00～12:00

出演： 「ピティナ・ピアノステップ」継続表彰者

●参加型演奏イベント「みんなでつなぐLovePianoコンサート」

日時： 2026年3月15日（日）13:30～15:30（予定）

参加方法： 申込制

※ピティナ秋田ふきのとうステーションに、メールまたは電話にてお申し込みください。当日の参加人数により、申込なしでも参加いただける場合があります。

ピティナ秋田ふきのとうステーション

メールアドレス akitafukinotoustation@gmail.com

TEL．018-807-7691

＜「LovePiano」について＞

当社は、ピアノを身近に感じて親しんでいただくための活動「LovePiano」の一環として、駅や空港、商業施設などのオープンスペースに設置するピアノを提供しています。これまで、JR新宿駅やJR品川駅、JR札幌駅、東京湾アクアライン・海ほたるパーキングエリア、大阪国際空港（伊丹空港）など、200か所以上で展開してきました。

「LovePiano」ウェブサイト

https://jp.yamaha.com/products/contents/pianos/lovepiano/

ヤマハ「音・音楽」SNSアカウント

https://x.com/YamahaMusic_Jp

https://www.instagram.com/yamahamusicjapan/

■ 一般の方のお問い合わせ先

株式会社ヤマハミュージックジャパン ミュージックコネクト事業推進部 音楽企画推進課

https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=1001&lcl=ja_JP(https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=1001&lcl=ja_JP)

※お問い合わせ内容の「お問い合わせ種別」で「LovePiano設置に関するお問い合わせ」をご選択ください。