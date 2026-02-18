トリップアドバイザー、「2026 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ビーチ」を発表

トリップアドバイザー株式会社

世界最大の旅行プラットフォーム「Tripadvisor(R)」（トリップアドバイザー、本社：マサチューセッツ州ニーダム、NASDAQ：TRIP、CEO：マット・ゴールドバーグ、日本語版サイト：www.tripadvisor.jp(https://www.tripadvisor.jp/)) は、「2026 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ビーチ[1]」を発表しました。

トリップアドバイザーは、2024年11月30日から202５年12月1日の1年間に世界中の旅行者から投稿されたビーチでの体験に関する口コミや評価の質と量をもとに、旅行者から評判の高いビーチを選定しました。今年は、ユニークな体験ができるビーチを集めた「One of a Kind」部門が発表され、沖縄県久米島の東側に浮かび、船で訪れることができるハテの浜が世界第19位に輝きました。

トリップアドバイザー・グループで最高コミュニケーション責任者を務めるローレル・グレイトリックス（Laurel Greatrix）は、次のように述べています。「多くの旅行者にとって、ビーチは旅の大きな目的の一つです。本アワードは、数百万件にのぼる旅行の口コミや評価をもとに、世界で一目置かれているビーチを選出したものです。このリストが旅行者の皆様にとって行き先選びの参考となり、現地での過ごし方をより充実したものにする一助になれば幸いです。」

2026 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ビーチ 「One of a Kind」部門

1位 ボルダーズビーチ ペンギンコロニー（南アフリカ）

2位 イゾラベラ（イタリア）

3位 Bamburgh Beach（イギリス）

4位 Sleeping Bear Dunes National Lakeshore（アメリカ）

5位 レンソイス マラニャンセス 国立公園（ブラジル）

6位 アナケナビーチ（チリ）

7位 ワイアナパナパ州立公園（アメリカ）

8位 ホープウェル ロック（カナダ）

9位 Bahia Bioluminiscente（プエルトリコ）

10位 ホットウォータービーチ（ニュージーランド）

11位 シェル ビーチ（オーストラリア）

12位 Marietas Islands（メキシコ）

13位 Playa De Valdevaqueros（スペイン）

14位 ピッグ ビーチ（バハマ）

15位 Yaverland Beach（イギリス）

16位 バタフライバレー（トルコ）

17位 Walakiri Beach（インドネシア）

18位 ハテの浜（沖縄県）

19位 レッドビーチ（ギリシャ）

2026 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ビーチ 世界トップ24

1位 Isla Pasion (メキシコ)

2位 エラフォニシ ビーチ（ギリシャ）

3位 バロス ラグーン（ギリシャ）

4位 イーグルビーチ（アルバ）

5位 ファレシア ビーチ（ポルトガル）

6位 バナナ ビーチ（タイ）

7位 ラ ホヤ コーブ（アメリカ）

8位 ラ ペローザ ビーチ（イタリア）

9位 マンリー ビーチ（オーストラリア）

10位 ボルダーズビーチ ペンギンコロニー （南アフリカ）

11位 Falassarna Beach（ギリシャ）

12位 Platja De Muro（スペイン）

13位 Tobacco Bay Beach（バミューダ諸島）

14位 Paleokastritsa Beach（ギリシャ）

15位 Kite Beach（アラブ首長国連邦）

16位 ケリンキンビーチ（インドネシア）

17位 クリアウォータービーチ（アメリカ）

18位 ラビットビーチ（イタリア）

19位 ボンダイビーチ（オーストラリア

20位 プラヤデマスパロマス（スペイン）

21位 ポイプ ビーチパーク（アメリカ）

22位 Plage de Palombaggia（フランス）

23位 イパネマビーチ（ブラジル）

24位 Spiaggia La Cinta（イタリア）

「2026 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ビーチ」すべてのランキングは、 こちら（https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Beaches）からご覧いただけます。

[1] 2024年11月30日から2025年12月1日までの12ヵ月間に世界中の旅行者がトリップアドバイザーに投稿した口コミや評価の質と量にもとづいています。

トリップアドバイザーについて

世界最大の旅行プラットフォーム* トリップアドバイザーは、毎月数百万もの旅行者に利用され**、計画から予約、実際の旅行まで、より良い旅の実現をサポートしています。世界中の旅行者はトリップアドバイザーのサイトやアプリにアクセスし、実際にその場所を訪れた人々のアドバイスをもとに、どこに泊まるか、何をするか、どこで食事をするかを発見しています。10億を超える口コミと意見が投稿されているトリップアドバイザーは、宿泊施設のお得な情報や、体験や美味しいレストランの予約、近場にある素晴らしい場所を見つけるために旅行者に広く利用されています。

Tripadvisor LLCは、トリップアドバイザー・インク（Nasdaq: TRIP）の完全子会社です。トリップアドバイザー・インクの子会社は、様々なウェブサイトやアプリを通じて、旅行メディアブランドおよび関連ビジネスを所有・運営しています。

*出典：SimilarWeb, unique users de-duplicated monthly, Dec 2025

**出典：Tripadvisor internal log files