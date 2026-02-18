月末のExcel集計、もう要らない──LINE予約の分析が自動で回り始めた。

合同会社Oblivion

合同会社Oblivion（所在地：東京都千代田区、代表社員：佐藤日出輝）が提供するLINEデジタル会員証システム『Lメンバーズカード』において、カレンダー予約機能の利用データを自動で可視化する「予約分析ダッシュボード」の提供を開始いたしました。

本機能により、これまでExcelや手作業で行っていた予約データの集計・分析が不要になり、管理画面にアクセスするだけで売上トレンド、時間帯別の繁閑状況、顧客のリピート傾向などを即座に確認できるようになります。

■ 開発背景

LINE上で予約を受け付ける店舗は年々増加しています。一方で、「予約データをどう活かすか」という課題は多くの事業者が抱えたままです。

Lメンバーズカードの導入店舗へのヒアリングでも、以下のような声が数多く寄せられていました。

・月末にExcelへ転記して集計しているが、時間がかかり続かない

・「何曜日の何時が混むか」を感覚で判断しており、根拠がない

・リピーターが増えているのか減っているのか、正確に把握できていない

・メニュー別の人気度をデータで見たことがない

これらの課題を解決し、予約データを「集める」だけでなく「活かす」状態へ転換するために、予約分析ダッシュボードを開発しました。

■ 機能概要

1. リアルタイムKPIカード

管理画面を開いた瞬間に、本日・今週・今月の予約件数と売上金額を確認できます。前期比の増減率も自動で算出されるため、数字の変化にすぐ気づくことができます。

2. 売上トレンドの自動グラフ化

過去7日間から12か月間まで、11種類の期間プリセットからワンクリックで売上推移グラフを表示できます。日次・週次・月次のいずれの粒度でも、データの傾向を視覚的に把握できます。

3. 曜日×時間帯ヒートマップ

予約が集中する曜日と時間帯を色の濃淡で一目で把握できるヒートマップを搭載。「火曜14時はなぜ空くのか」「土曜午前はどこまで詰められるか」といった判断が、データに基づいて行えるようになります。

4. 予約メニューランキング

予約数の多い上位5メニューを横棒グラフで表示。どのメニューに需要が集まっているかを把握でき、キャンペーン設計やメニュー改廃の判断材料になります。

5. 顧客インサイト

新規顧客とリピーターの比率、顧客ランク別の予約分布、予約数上位の顧客一覧を自動で集計・表示します。「リピーターは増えているか？」「どのランクの顧客が予約の中心か？」といった問いに、ダッシュボードを開くだけで答えが得られます。

■ 想定される活用シーン

▸ フィットネスジム・スタジオ

曜日×時間帯の予約分布をもとにインストラクターの配置を最適化。閑散時間帯を特定し、限定キャンペーンで稼働率を底上げ。

▸ 美容サロン・クリニック

人気メニューの把握から次月のキャンペーンを設計。リピーター比率の推移を見ながら、失客リスクのある時期にフォロー施策を実施。

▸ スクール・教室

クラス別の予約数推移で受講者の増減を早期に検知。顧客ランク別の予約傾向から、上位会員向けの優待施策を検討。

■ 今後の展開

今後は、キャンセル率分析やLTV（顧客生涯価値）分析など、より高度な分析指標の追加を予定しています。

また、予約分析にとどまらず、イベント・チェックイン・サブスクリプションなど、Lメンバーズカードが持つ各機能のデータを横断的に分析できるダッシュボードへと拡張してまいります。

詳細を見る :https://www.l-members.me/lp/miniapp

サービス概要：『Lメンバーズカード』は、LINEミニアプリ上で利用できるデジタル会員証システムです。ポイント付与・来店履歴の確認・予約受付・クーポン配信など、店舗・団体のリピーター施策を支援する多機能なツールとして、多くの現場で導入が進んでいます。

サービス名：Lメンバーズカード

サービス開始日：2021年11月

URL：https://www.l-members.me/lp/miniapp(https://www.l-members.me/lp/miniapp)

オウンドメディア「LメンバーズカードMAGAZINE」：https://l-members.media/(https://l-members.media/)

資料ダウンロード：https://www.l-members.me/lp/document_download(https://www.l-members.me/lp/document_download)

合同会社Oblivionは、LINEミニアプリの開発・提供・運用を行っており、「LINE上でECショップを開くことのできるサービス」「LINE上で飲食店のモバイルオーダーができるサービス」「LINEミニアプリでデジタル会員証を提供できるサービス」などをパッケージシステムとして展開しており、多くの店舗・団体・自治体で利用されております。