インシデントマネジメント特化のAgentic AI「Incident Lake」を開発する株式会社SIGQ、プレシリーズAラウンド・ファーストクローズにて総額1.23億円の資金調達を実施

インシデントマネジメントに特化したAgentic AI「Incident Lake」を開発する株式会社SIGQ（本社：茨城県つくば市、代表取締役：金築 敬晃）は、プレシリーズAラウンドにおいて、J-KISS型新株予約権の発行によるエクイティファイナンスと、金融機関からのデットファイナンスを組み合わせ、総額1億2,300万円の資金調達を実施しました。

資金調達の概要と引受先

今回のプレシリーズAラウンドでは、みずほキャピタルおよびSMBCベンチャーキャピタルに加え、国内有数のSaaS/AIスタートアップ企業の成長を牽引してきたエキスパートら個人投資家9名を引受先としています。

また、デットファイナンスにおいては、日本政策金融公庫および常陽銀行より、創業期スタートアップとしては良好な条件となる、代表者無担保・無保証（協会保証付）かつ長期の約定返済での融資を実現しました。

これは、当社の事業モデルと経営体制に対する高い信頼の表れと考えております。

調達総額

1億2,300万円

資金調達の背景と目的

調達の内訳- エクイティ（9,300万円）： J-KISS型新株予約権の発行- デット（3,000万円）： 代表者無担保・無保証（協会保証付）による長期借入投資家（敬称略、順不同）- ベンチャーキャピタル- - みずほキャピタル株式会社- - SMBCベンチャーキャピタル株式会社- 個人投資家- - 倉橋 健太（株式会社プレイド 代表取締役CEO）- - 柴山 直樹（株式会社プレイド 取締役）- - 桑野 祐一郎（株式会社プレイド 執行役員CGO）- - 黒田 直樹（株式会社マネーフォワード 元執行役員）- - 下村 勇介（株式会社PKSHA Technology 元執行役員）- - 猪狩 亮輔（株式会社TENTIAL 元取締役）- - 岡田 弘貴（AX税理士法人 共同代表 / 公認会計士）- - 入江 雄貴（AX税理士法人 共同代表 / 公認会計士）- - 宮原 忍（株式会社SIGQ 社外アドバイザー）

SaaSやクラウドが社会インフラ化する中で、インシデント対応の迅速性は、事業継続と信頼性を左右する重要な要素となっています。しかし、情報の断片化と手順の複雑化により、現場のエンジニアやマネージャーには限界に近い負荷がかかっています。



LLMの進化を「プロダクト価値向上」に変える独自のアーキテクチャ

「Incident Lake」は、GoogleのGemini、OpenAIのChatGPT、そしてAnthropicのClaudeといった最先端LLMの進化をプロダクトの核に取り込み、組織の「暗黙知」や「意思決定プロセス」を構造化データとして蓄積し、意思決定を劇的に速めるインシデント・インテリジェンスレイヤーです。 LLMの知能向上と、蓄積された独自データの深化が掛け合わさることで、使えば使うほど組織固有の判断精度が磨かれ、唯一無二の意思決定支援基盤へと進化し続けます。

- LLMの進化を即座にプロダクト価値へ：特定のモデルに依存しないアーキテクチャを採用。基盤となるLLMの推論能力が向上するたびに、解析精度や意思決定のスピードが自動的に引き上げられる設計となっています。- 組織の「暗黙知」を構造化データへ転換：日々の対応ログや、これまで現場のベテランに閉じていた判断基準（暗黙知）を収集し、LLMが理解・活用できる形で構造化。組織固有の貴重なデータ資産として蓄積します。- 使えば使うほど加速する「意思決定の独自性」: データが蓄積されるほど、LLMは「その組織にとっての正解」をより深く学習します。単なる汎用AIではなく、自社の過去の教訓や意思決定プロセスを反映した、世界に一つだけの高度な意思決定支援基盤へと進化し続けます。資金調達の目的：Go-to-Market（GTM）戦略の本格始動

今回の調達資金は、主に以下の3点に充当し、エンタープライズ領域での再現性ある展開を見据え、組織的な成長を加速させます。

Incident Lake について

- エンタープライズ組織の立ち上げ：金融、製造、通信・インフラ、大規模SaaSなど、高度な信頼性と説明責任が求められる企業への導入を支援するセールス・カスタマーサクセス（CS）チームを新設する。- マーケティング投資の拡大：展示会やデジタルマーケティングを通じて、インシデント対応における意思決定の高度化という観点から、次世代の運用スタイル（AIOps）の認知・理解を市場に広げていく。- パートナーシップによる「運用のラストワンマイル」の資産化：システムインテグレーター（SIer）やクラウドベンダーとの協業を通じ、複雑化するエンタープライズ運用環境における「Incident Lake」の基盤化を推進します。既存のプラットフォームでは捉えきれなかった現場の意思決定や暗黙知という「運用のラストワンマイル」を構造化データとして捕捉。 これをLLMの進化と掛け合わせることで、組織独自の意思決定資産を流通・蓄積させる新たな運用エコシステムを構築します。※関連リリース：自律型AI（Agentic AI）のSIGQ、富士通のベンチャースタジオ「Fujitsu Launchpad」と戦略的協業を開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000149500.html)

「Incident Lake」は、最先端LLMの進化をエンジンとし、散らばった運用データを統合して、意思決定を劇的に速める「インシデント・インテリジェンスレイヤー」です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4sd1ufokgOw ]

蓄積がLLMを研ぎ澄ます「知の集積地」

単なるデータの右から左への処理（プロセッシング）に留まりません。Slackでの対話、既存のチケット管理ツール (ServicreNow、Atlassian Jira 等)に蓄積されている情報、現場の判断といった「生きたデータ」を取り込み、LLMが即座に活用できる形でIncident Lake内に蓄積します。データが溜まるほど、LLMは「その組織特有のルールや過去の教訓」を深く理解し、回答や支援の精度が自己進化し続ける仕組みを構築しています。

既存ツールと協働し、運用の「ラストワンマイル」を資産化する

既存のチケット管理ツールを置き換えるのではなく、それらと併用することで真価を発揮します。

- データの資産化：既存ツール（ServiceNow等）に記録される「結果」だけでなく、その過程にある「判断の理由」や「試行錯誤」というラストワンマイルのデータをIncident Lakeが吸い上げ、構造化します。- 意思決定のハブ：既存ツールと連携しながら、Incident Lake内に醸成された「組織の知恵」をマネージャーへ提供。情報整理の労力を最小化し、迅速かつ妥当性のある判断を支えます。

Incident Lakeは、使うほどに賢くなる「組織専用の意思決定エンジン」として、エンタープライズ運用のあり方をアップデートします。

各投資家からのコメント

みずほキャピタル株式会社 投資第1部 シニアインベストメントマネージャー 細田 大輔 氏

この度、みずほキャピタルは SIGQ 社の資金調達ラウンドに参画致しました。社会のデジタル化が加速する中、企業のインシデント対応は増加傾向にあり、インシデントマネージャーは多忙を極める一方で、対応のスピード・効率化・高度化も強く求められています。

金築さんは自身の豊富な現場経験から当事者のペインを深く理解しており、その知見に基づく SIGQ のプロダクトは、まさに金融機関を含む多様なステークホルダーを抱える企業に必要な機能を提供できると確信しております。

また企業のインシデント対応力の底上げを実現できるのは、SIGQ と金築代表だからこそだと思い、投資決定を致しました。

今後も引き続き、微力ながら成長を支援していきたいと思っております。

SMBCベンチャーキャピタル株式会社 投資営業第四部 次長 馬籠 勇人 氏

SIGQ社は、インシデント対応に忙殺されるマネージャーの業務オペレーションを効率化し、かつ高度な意思決定をサポートするAIネイティブなプロダクトを提供しています。

まさに、AIが進化し続ける今だからこそ提供できる価値を丁寧かつスピーディーに作り上げています。

これを実現できているのは、この領域において圧倒的な知識及び経験を有する金築代表だからこそであり、今後も金融機関をはじめとしたエンタープライズのクライアントに寄り添いながら課題を深く理解し、それを解決し続けていけると信じています。

そのために、SMBCグループのリソースを活用し、この挑戦をできる限り支援して参りたいと思います。

個人投資家（株式会社マネーフォワード 元執行役員 黒田 直樹 氏）

SIGQ代表の金築さんと出会ったのは、彼がまだ荒々しいコードを書く学生の時でした。それから今日に至るまで、持ち前の「圧倒的な行動力」で成長し、飛躍する金築さんを応援してきました。

インシデント対応は、経営へのダメージの大きさ、そして状況ごとに高度な判断が求められる難易度の高さゆえに、これまで内部事情に深く精通した熟練エンジニアに委ねられてきました。

「Incident Lake」は、障害関連情報の集約やLLMの進化を取り込むことで、熟練エンジニアの代替役や、最良のサポート役になろうとしています。

いま、AIの進化はSaaS業界にこれまでにないインパクトをもたらしています。求められているのは、単なるAI活用ではなく、AIネイティブなプロダクト設計とチームづくりです。SIGQのAIネイティブな大いなる挑戦を、心から応援したいと思います。

個人投資家（株式会社PKSHA Technology 元執行役員 下村 勇介 氏）

インシデント対応は、必要不可欠な”組織ペイン”です。夜間・休日のオンコール対応は疲弊を生みますし、信頼と説明責任が重い現場ほど社内外へのコミュニケーションコストは膨大になります。一方で、対応の暗黙知を”ナレッジ資産”として蓄積し、顧客ごとに最適な説明ストーリーを作ることができれば、それは顧客の信頼獲得の武器にもなります。

金築さんはインシデント対応の卓越した専門家であり、この明らかな組織ペイン・社会課題を解決してくれると確信しています。「Incident Lake」が広まり、インシデント対応の痛みが最小化された世界を楽しみにしています！

個人投資家（株式会社SIGQ 社外アドバイザー 宮原 忍 氏）

SaaSやクラウドが社会インフラ化する一方で、運用やシステムに関わるインシデント対応は、いまだ個人の経験や属人的判断に依存し、経営や組織にとって再利用可能な知見として蓄積されにくい領域です。

Incident Lakeは、この前提の課題に対し、顧客ごとに最適化されたAIエージェントによって情報を集約・構造化し、現場の判断や対応プロセスを「意思決定資産」として残すアプローチを採っています。

社外アドバイザーとして金築さんと議論を重ね、今回の資金調達にも伴走する中で、LLMを用いること自体が価値の源泉なのではなく、この領域に深く根差したドメイン知識と、それを事業・プロダクトとして成立させる実装力こそが、同社の競争力を形づくっていると確信しました。

エンタープライズでの本格展開を見据えた今のステージだからこそ、これまでの支援に加え、投資家としてもコミットすべき挑戦だと判断しています。

株式会社SIGQ 代表取締役 金築 敬晃のコメント

システムの重要性が増し続ける現代において、インシデント発生時に最も負荷がかかり、かつ重要な判断を迫られるのは運用マネージャーです。しかし、実際には情報の集約や状況把握といった作業に忙殺され、本来の役割である戦略的な意思決定に時間を割けていないのが実状です。

Incident Lakeは、多忙なマネージャーがAIエージェントを右腕として駆使することで、情報収集や分析の工数を最小化し、最速で的確な判断を下せる環境を提供します。マネージャーが本来の仕事に集中し、高付加価値な人材の時間と生産性にレバレッジをかけることこそが、企業の生産性を最大化し、ひいては企業価値の向上につながると確信しています。

また、迅速なインシデント対応の実現と、蓄積されたデータに基づく未然の予防体制を構築することで、企業の信頼性を揺るぎないものにしていきます。今回の資金調達を通じて、Go-to-Marketの体制を強力に推進し、多くの企業の経営基盤を運用の側面から支えてまいります。