ヒトコム　大手外資企業より拡販を目的とした全国規模のラウンダー案件受託

株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス

当社グループの中核企業である株式会社ヒト・コミュニケーションズ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：花堂哲、以下ヒトコム）は、大手外資系企業が実施した製品販売拡大を目的とする全国規模のラウンダー（店舗巡回員）業務コンペにおいて業務を受託いたしましたことをお知らせいたします。

本案件では、自社開発の生成AIを活用し、店舗での「生の声」を余すことなくデータ化・分析し、SFA※にてリアルタイムで可視化する「Smart Round System (以下SRS)」が評価されました。これにより、個店単位での課題解決に特化した運用が可能となり、2026年2月より全国規模での本格稼働を開始しております。

※SFA（Sales Force Automation）企業の営業活動におけるプロセスや進捗を可視化し、業務効率を高めるための情報システム

【案件概要】

業務内容：大手外資企業の製品販売促進ラウンダー業務

受託地域：全国の家電量販店約500店舗

受託時期：2026年2月より受託開始

【今後の見通し】

今回の大手外資企業からの全国規模でのラウンダー案件の受託により、今後セルフ化の進展が予想される小売流通業界において生成AIとSFAを活用し、個店単位での課題抽出から改善策の立案・実行までをリアルタイムでクライアントと共有できる「SRS」での実践的なノウハウを蓄積することで「売れるを見える化」し、AI時代におけるラウンダー業務の新たなデファクトスタンダードとして全国規模の大型案件を複数獲得することを目指してまいります。

【株式会社ヒト・コミュニケーションズについて】

販売・営業・サービス分野において、クライアントニーズに成果で応える「成果追求型営業支援」をビジネスモデルにアウトソーシング事業を全国規模で展開。競争の激しい通信分野等で長年に渡り鍛えられたオペレーション力を武器にインバウンド・ツーリズム分野やスポーツ・エンタメ分野にも事業を拡大。直近では全国の主要空港におけるグランドハンドリングをはじめとする各種業務の受託や大阪・関西万博などの大規模イベントの運営受託まで多種多様なニーズを形にする「具現化の伴走者」として社会課題の解決に貢献します。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒト・コミュニケーションズ 首都圏企画営業部 田口

TEL：03-5952-1111 MAIL：k-taguchi@hitocom.com

【報道関係のお問い合わせ先】

株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス IR室 飯島

TEL：03-5924-6075 MAIL：ir@hitocom-hd.com

以 上