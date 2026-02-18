アールエヌティーホテルズ株式会社が運営するリッチモンドホテルズが旅行アプリ『NEWT（ニュート）』へ参画決定

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』に、ロイヤルグループでホテル事業を担うアールエヌティーホテルズ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：本山浩平）が運営する、リッチモンドホテルの一部施設が新たに参画いたしましたのでお知らせいたします。

■ リッチモンドホテルズ 概要

アールエヌティーホテルズ株式会社が全国に43店舗展開する「リッチモンドホテルズ」は、快適な滞在と食へのこだわりを追求するホテルチェーンです。館内や客室、朝食メニューにおいても、ホテルごとに異なる特色や魅力を感じていただけるよう工夫を凝らし、落ち着いた空間と丁寧なサービスで、旅の目的や過ごし方に応じてお客さまに寄り添い、思い出に残る心地よい時間をお届けいたします。

■ アールエヌティーホテルズ株式会社 企画開発部 営業企画課 林貴之様コメント

この度のNEWTへの掲載について、特に旅行に対する関心が高いNEWTカスタマーの方々にリッチモンドホテルを知っていただける機会が広がることを非常に嬉しく思っております。

国内外からお越しになるお客さまに快適にお過ごしいただけるよう、スタッフ一同心を込めてお客さまへ快適なご滞在をお届けしてまいります。

NEWTを通じたリッチモンドホテルとの出会いが、皆さまの旅の始まりとなることを期待しております。



■ NEWTに参画いただける宿泊施設さまを受付中！

コロナ禍の3年間で海外事業に注力してきた私たちが改めて感じたのは、日本の宿やホテルが持つ強い魅力です。四季折々の祭り、美しい文化、食やお酒の奥深さなど、 日本の魅力は訪れる人に感動を与えます。

私たちは、多言語対応や国際決済、集客支援などを通じて、 宿や地域の価値を世界へ発信し、新たなつながりを創出します。

みなさまとご一緒できましたら幸いです。

◆掲載をご希望の方はこちら：https://newt.net/join?utm_medium=pr

＜NEWTへの掲載メリット＞

１.消費意欲の高い旅行者とU29世代に強み

NEWTは消費意欲の高い旅行者とアンダー29歳（U29）世代から圧倒的な支持を得ており、平均旅行単価は20万円以上。次世代を担う旅行者との接点を作ることで、宿泊単価だけでなく長期的なブランド価値向上を実現します。

２.インバウンド対策に！グローバル集客の強化

NEWTは2026年よりアジア・欧米への展開を開始する予定です。各国の言語や通貨に対応し、グローバル化を進めていきます。宿泊施設さまは追加費用なしで海外の旅行者からの予約を増やし、効果的なインバウンド対策を手軽に始められます。



３.初期費用ゼロ、安心のシンプル手数料

NEWTでは掲載時の初期費用は一切不要です。さらに、広告費やNEWTポイント還元分の負担もなく安心してご利用いただけます。手数料もシンプルな料金体系で、費用対効果を最大限に引き出します。（※2025年1月時点）

４.登録もかんたん！運営も集客もフルサポート

サイトコントローラーとの連携で運営の負担を軽減し、初期設定もスムーズ。導入から販売戦略までプロがフルサポートします。SNS総フォロワー約60万人の実績を活かし、SNS運用やプロモーションのご相談も承ります。

