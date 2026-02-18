【2/18(水)-19(木)@東京ビッグサイト】SecureMemo、「Eight EXPO 2026」にブース出展

Nishika株式会社

会場では、音声文字起こしサービスの他に、オンプレミス型AIサービス「AIコンシェルジュ」やAI導入に関するご相談をお受け付けしております。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。

イベントについて

Eight EXPO 2026

会期：2026年2月18日(水)、19日(木)10:00-18:00

会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール

主催：Eight（Sansan株式会社）

小間番号：AI-PAX217

MAP：https://sansan.app.box.com/s/3hou2697d17vxhc0r82ittw67chrqnau/file/2109020466476

会場へのアクセス

■電車でお越しのお客様

りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分

ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分

SecureMemo / SecureMemoCloudとは？

オンプレミス型AI音声文字起こしソフトウェア「SecureMemo」とは

■セキュリティ重視のオンプレミス設計

外部ネットワークから遮断された環境で、安全に音声データを処理・保存できます。

■圧倒的な文字起こし精度96.2%独自開発の音声認識AI「shirushi」を搭載し、ノイズ混じりや明瞭でない音声でも正確に文字起こし。

■国内初のオフライン環境での自動要約生成

オンプレミスでの生成AI要約機能を搭載し、トピック別要約や決定事項・議事要旨要約を提供します。

■多言語文字起こしおよび翻訳機能

約100言語の音声文字起こしと翻訳に対応しています。

■自動話者識別

事前の声紋登録なしで、話者を高精度に識別します。

クラウド型音声文字起こしサービス「SecureMemoCloud」とは

■圧倒的な文字起こし精度96.2%

独自開発の音声認識AI「shirushi」を搭載し、ノイズ混じりや明瞭でない音声でも正確に文字起こし。

■“ほぼ完成”の議事録を自動生成タイトル・日時・参加者・決定事項・議事要旨まで整った、実用度の高い議事録をAIが自動作成。

■60分の音声を最短5分で処理

GPUサーバー環境で大量データを高速処理し、会議後すぐに文字起こしと要約結果を確認可能。

■ドメイン特化＆単語登録でさらに高精度

23業界の専門用語対応や単語登録機能により、ビジネス現場で使う固有名詞もしっかり認識。

■約100言語に対応し、翻訳もワンクリック

多言語会議や海外拠点との連携にもスムーズに対応。中国語・韓国語・英語を含む100言語以上で文字起こし＆翻訳。

Nishikaの目指すところ

Nishikaは「テクノロジーですべての人が誇りを持てる社会を」をビジョンに掲げ、企業の生産性を高める新たなデータ資産創出に取り組んでいます。中でも、SecureMemo/SecureMemoCloudを通じて「企業の会議を全てデータ化する」ことをプロダクトビジョンとしており、日本のビジネス会議における会話情報を精度高く記録・構造化することで、付加価値の高い情報活用を実現することを目指しています。

具体的には、より大規模なデータセットでの訓練や音声AIと生成AIの統合により、音声認識精度のさらなる向上を追求するとともに、人間の作成する水準に匹敵する高度な議事録作成機能の開発を推進。これらの技術的チャレンジを経て、多くのビジネスパーソンにとって議事録や会議録の作成負荷を大きく軽減し、これまで捨てられていた音声情報から新たな経営資産を創出していきます。

今後もNishikaは、あらゆるビジネスシーンでテクノロジーが身近な存在となるためのサービスを提供し、法人企業様のさらなる成長や事業効率化に貢献してまいります。

お問い合わせ先

Nishika株式会社 広報（担当: 今野）

pr@nishika.com

https://info.nishika.com/service/securememo-inquiry