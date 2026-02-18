「孤独死2万人」の予備軍は、スマホを持てない人たちの中にいる 3人に1人が緊急通報できず、40％は相談先不明

株式会社アーラリンク

「誰でもスマホ」を展開する株式会社アーラリンク（本社：東京都豊島区、代表取締役：高橋翼）は、携帯電話を一定期間持てなかった「通信困窮者」の男女682名を対象に、行政支援へのアクセスと「通信手段の欠如」が与える影響について調査を実施しました。

内閣府の最新推計（※1）では、誰にも看取られず亡くなる「孤立死」は年間2万人を超えます。しかしその多くは“発見後の数字”にすぎず、支援に届かない背景は見えていません。今回の調査では、携帯電話を持てない期間に約6割が「110番・119番に通報できない不安」 を抱え、約3割が“実際に困った経験”を持つことが明らかになりました。通信が途絶えた瞬間、人は支援の網から完全にこぼれ落ちます。本調査は、孤独死の「手前」にある、見過ごされてきた危険ゾーンを可視化するものです。

（※1）「孤立死者数の推計方法等について」

https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/wg/r6/pdf/houkokusyo.pdf

【 緊急時に“助けを呼べない” -- 3人に1人が実被害を経験 】

総務省によると110番通報の大半は携帯電話から行われています。社会が「誰もがスマホを持っている」前提で設計される一方、その前提から排除された人々は命のリスクを抱えます。

・110/119番への不安：56.7％ ・実際に通報できず困った：28.7％

事故や急病に遭遇しても、救急車すら呼べない現実があります。これは「孤独死」のさらに手前で起きている深刻な危険シグナルです。

【 相談先が分からない人は、行政を頼る人の「約2倍」 】

「携帯を持てないとき、どこに相談しようと思いましたか？」との問いでは、

・相談先が分からなかった：40.3％ ・行政窓口（市役所など）：22.8％

検索できない・電話できない--情報アクセス手段を失った瞬間、人は制度の存在そのものに辿り着けなくなります。これは年間2万人の孤独死につながる“見えないプロセス”です。

【 通信の遮断は心を蝕む ―― 75％が「意欲を奪われた」 】

自由回答では強烈な孤独感が寄せられました。

「生きている実感さえ消えた」、「このまま人生が終わると思った」

結果として、75.2％が「就職活動などの意欲を妨げられた」 と回答。通信の断絶は生活の不便ではなく、“生きる気力”を奪う社会的ダメージ であることが見えてきました。

【 通信は「行政の入口」であり「生存の入口」 】

行政DXは進んでいますが、“連絡手段を持てない人々”はDXの前提から外れ、支援の網にかかることすらできません。携帯電話の提供は、弱者支援に留まりません。支援への到達率の改善→孤独死リスクの抑制→社会的コストの削減。通信を失った瞬間に生じる「命の危険」そのものを是正する、社会的インフラ投資です。

【調査概要】

・調査名：携帯電話番号不保持による命の安全に関するの実態調査

・有効回答数：682名

・調査期間：2026年1月16日～1月19日

・調査方法：全国の「誰でもスマホ」利用者へWEBアンケートフォームを送付

『可視化』されない問題は、解決のスタートラインにすら立てません。孤独死の背景には、電話一本かけられず社会の死角にいる人々が確実に存在します。これを自己責任と片付けるのは日本の大きな損失です。適切な通信手段があれば、彼らは人生をリスタートさせ、再び社会を支える戦力になり得るからです。

私たちは、このデータを社会に伝えることで、通信に困るという課題を「支援や解決が必要なもの」として広く認識してもらい、誰もが再挑戦できる社会の実現を目指します。

代表取締役 高橋 翼

