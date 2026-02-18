さくらのクラウドの活用・導入支援サービス「FDCクラウド」を正式リリース

株式会社エフ・ディー・シーさくらのクラウドの活用・導入支援サービス「FDCクラウド」正式リリース

システム・ソフトウェア開発会社、株式会社エフ・ディー・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役：和田崇紀）は、さくらインターネット株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：田中邦裕）のセールスパートナーにとして、クラウド活用・導入を支援する独自サービス「FDCクラウド」の提供を開始し、サービスページを公開したことをお知らせいたします。

Webサイトをみる :https://www.fdc-inc.co.jp/solution/fdccloud/

■サービス提供の背景

弊社は、2025年9月4日に発表いたしました通り、さくらインターネット株式会社の「さくらのクラウド」セールスパートナーに認定されました。

認定以来、多くのお客様よりクラウド導入に関する具体的なご相談をいただいてまいりました。

これらのニーズに応え、より迅速かつ専門性の高いサポートを提供するため、この度、自社ブランドの支援サービス「FDCクラウド」として体制を整え、正式にサービスを開始いたしました。

■「FDCクラウド」が解決する課題

クラウド化が加速する一方で、「自社に最適な構成がわからない」「設定・移行のエンジニアが不足している」「円安の影響で外資系クラウドのコストが高騰している」といった課題を抱える企業が増えています。

「FDCクラウド」は、これらの課題を以下の3つの柱で解決します。

コストの最適化（為替リスクの回避）

純国産の「さくらのクラウド」を基盤とすることで、為替変動に左右されない安定した価格体系を実現します。外資系クラウドからの移行相談にも対応します。

設計・構築の専門支援

認定パートナーならではの技術力を活かし、高可用性・セキュリティを重視したインフラ設計を代行します。

運用保守のアウトソーシング

サーバーの監視からトラブル対応まで、お客様に代わってプロフェッショナルが運用を担い、社内ITリソースの不足を補います。

詳しくはこちら :https://www.fdc-inc.co.jp/solution/fdccloud/

■「さくらのクラウド」セールスパートナーとは

さくらインターネットのセールスパートナーは、「さくらのクラウド」の販売を行う企業に対し、「営業支援」や「技術支援」などを通じて、クラウドビジネスを支えるサポートプログラムです。

パートナー企業は、さくらインターネットへの各種申請・依頼を行いながら、エンドユーザー様に対して以下のような支援を行います。

- 構成のご提案- お見積の作成- プロジェクト管理- 一次サポートの提供

引用：https://www.sakura.ad.jp/partners/sales-partner/

■株式会社エフ・ディー・シー 会社概要

社名：株式会社エフ・ディー・シー

代表取締役：和田 崇紀

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-17-18 クリスタルビル 5階

設立 ： 1997年2月7日

事業内容 ： システム開発・コンサルティング業務・情報処理サービス

ネットワークサービス、システム製品の販売・導入

会社HP：https://www.fdc-inc.co.jp