PeopleX、次世代の人事リーダーを育成する「人事AXエキスパート」プログラムを開始

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役 CEO：橘 大地、以下：当社）は、AIを活用した人事課題の解決と、人事プロフェッショナルのキャリア向上を目的とした認定資格プログラム「人事AXエキスパート（Human Resources AI Transformation Expert）」の提供を開始いたします。

本プログラムは、単なるツールの操作習得にとどまらず、AIを組織に定着させ、採用から育成・配置までのプロセスを変革するための「チェンジマネジメント」手法を体系的に学ぶ、役職者向けの集中型プログラムです。

「人事AXエキスパート」発足の背景・展望

AIの急速な進化に伴い、企業の人事部門は業務プロセスや意思決定において大きな変革（AX：AI Transformation）が求められています。しかし、ツールの導入にとどまり、組織全体への浸透やガバナンスの構築、そして本質的な成果創出に至っていないことが多いのが現状です。こうした中、これからの人事リーダーには、AIの基礎知識に加え、AI活用を経営戦略に組み込み組織を動かす「チェンジマネジメント」のスキルが不可欠です。

そこでこの度、AI活用とそれによる組織変革のための知識習得プログラムの提供を開始することといたしました。当社は、AIで人事課題を解決する総合ソリューションカンパニーとして、対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」、対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」など、AIを活用したプロダクト開発・サービス運営を行っています。これにより蓄積した知見や、海外先行事例の調査・分析結果等をもとに、本プログラムを通じて、AI時代の人事エキスパートの育成と組織変革に貢献してまいります。

また、本プログラムの根幹となる理論と実践知を体系化した書籍を2026年4月に刊行します。これにより、プログラム受講者だけでなく、広く人事業界における「AI×人事」の知識向上に貢献します。

「人事AXエキスパート」概要

本プログラムは、主に役員・部長・マネージャークラスの人事職を対象とした、講義とワークショップを組み合わせた実践的なカリキュラムです。

1．内容

- 基礎大規模言語モデル（LLM）の仕組みから、グローバルHRテック領域の最新動向までを整理し、自社でのAI活用を検討・判断するための前提知識を体系的に習得します。- ガバナンス実務で問題が発生しやすい論点を整理した上で、安全かつ持続的にAIを活用するための判断基準・チェック観点を習得します。- 実践ワークショップ「採用（スカウト文作成・候補者選定）」「育成（1on1フィードバック）」「配置・オンボーディング」など、実務に即したテーマで実践的にAIを活用します。- 戦略策定AI導入ロードマップの設計、ROI（投資対効果）の算定、組織への定着支援計画（チェンジマネジメント計画）を作成・提出します。- 資格認定上記の研修（所要：1日）受講完了後、「人事AXエキスパート」の資格認定を行います。

2．受講費用

98,000円（税別）／1名

3．認定コミュニティと啓発活動・情報発信

資格取得者は、変革を主導するリーダーが集う認定コミュニティに参加できます。業界内での知見の共有に加え、カンファレンス登壇といった活動の機会を提供し、業界内におけるプレゼンス向上を後押しします。

詳細は以下のページよりお問い合わせください。

https://corp.peoplex.jp/ax-program

