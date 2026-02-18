【3/18開催 海外赴任前公開研修】 駐在員4大スキルを獲得する | 各社1名様からご参加可能

インサイトアカデミー株式会社

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、1名様からご参加可能なオープン研修「海外赴任前研修 ”獲得する”駐在員4大スキル、”生まれる”横のつながり」を2026年3月18日(水)に開催いたします。

海外赴任が初めての方も、既に経験がある方も ―

現地法人元社長の『生きた知見』による講義と、『実務直結のワーク』で、駐在員に問われる４大スキルを習得し、本物の実践力を身につけます。

駐在準備の“視点”と“駐在員同士のつながり”を得て、自信と手応えを得る1日研修です。

＼ 1名様からご参加可能！他社の社員と交流を通じた深い学びを実現 ／

オープン研修は弊社指定の会場で開催する合同研修です。

各社1名様からご参加いただけます。

【基本情報】

日時：2026年3月18日 (水曜日) 10:00～17:00

※交流会 17:15～18:15（任意参加）

会場：オンライン（zoom）開催

費用：通常 55,000円

『海外赴任を予定されている方、海外赴任を希望されている方』は、ぜひご参加ください！

※定員になり次第受付終了となりますので、お早めにお申込みください。

■こんな課題の解消を行います！

■ 研修内容・特徴～どのように課題を解決するか～

■ 研修のゴール

- リーダーシップやマネジメントが大事なのはわかるが、具体的な方法がわからない- 海外拠点ならではのコンプライアンス課題に対して、実践的な対処方法を知り、備えたい- 文化が異なる方と信頼関係を築く方法を知りたい- 駐在員の役割と心構え～ 駐在先で何を成し遂げるか～海外駐在22年、複数拠点で現地法人の社長を務めた講師が登壇。現場で培った生きた知見を講義で学び、駐在員の力が問われる事例を通じて、実践力を養います。ワークショップと懇親会を通じて横のつながりを広げ、駐在に向けた心強い支えまで得られます。- 成果を出す海外駐在員が持っている実践4大スキル・異文化コミュニケーション4STEP（観察・発信・相信・協働） ・国籍混合チームをまとめるリーダーシップ5原則 ・現地メンバーが動くマネジメント・スキル・グレーゾーンにおける判断軸（誠意と覚悟・海外コンプライアンス）- 自分だけの駐在員像を定義する～あなただから実現できる “To be” を描く～



◆赴任未経験者：駐在員に必要な実践的なスキルの習得と、駐在イメージの具体化

◆赴任経験者 ：赴任経験の棚卸と整理、および次の赴任で成果を上げる観点の習得

■第1回開催で、特に好評いただいた点

・経験豊富な講師からの、視座の高いアドバイス

（5地域22年駐在員経験、現地法人元社長、製造業出身）

・ 白黒つけられない複雑な問いへの解の出し方

・駐在国や駐在先のミッションなど、自身の課題意識と似た駐在員の方とのつながり

※研修後のアンケートより

■参加者の声

実際にご参加いただいた方からは、次のようなお声を頂戴しました。

◎赴任未経験者、営業職

「講師の経験談が貴重でぜひ受講を勧めたい。講師の豊富な海外赴任経験に基づく実践事例や、日本人駐在員としてのミッションに関するテーマが、グローバルに旅経つ前の自身の視野を広げてくれた。また、自身の駐在予定国で赴任経験のある講師・参加者からのリアルな情報が得られ、赴任生活のイメージが具体化した。」

◎赴任経験者、製造・生産職

「海外赴任経験はあったが、本研修の体系的なレクチャーにより、はじめて課題認識をしたテーマがあった。初回の赴任時には知らなかった視点について、２回目赴任の前に知ることができたのでよかった。自身と同じ境遇の方が、同様に不安を抱えていることを知れ安心した。社内では不安について話せる機会はなかったのでよい機会となった。

■ 担当講師

ソニー現地法人元社長／一般社団法人 Japan noharm Association 専務理事 筒井 隆司氏

1982年にソニーの海外営業本部に入社後、北米・中南米・ロシア・中近東・欧州と数多くの現場を経験し、22年に及ぶ駐在員生活では海外現地法人の社長を歴任。本社に戻ってからは政策渉外部門を統括して企業と社会、省庁との連携の重要性を訴えて関係を強化。 2015年、世界最大の国際環境NGO・WWFに転職し、WWFジャパンの事務局長として、多くの企業との連携で国際環境問題の解決に奔走。WWFではグローバル経営委員やアジア代表にも選出された。 2020年秋からSDGsの経営実装を手掛ける一般社団法人「日本ノハム協会」の専務理事に就任、現在に至る。

【登壇講座】

■ プログラム内容



01：講師・参加者自己紹介

02：駐在員に求められる役割と心構え ～駐在員として選ばれた意義～

03：海外駐在のための実践4 大スキル

ー 異文化コミュニケーション４STEP～観察・発信・相信・協働～

ー 国籍混合チームをまとめるリーダーシップ５原則

ー チームが動くマネジメント・スキル

ー グレーゾーンにおける判断軸～誠意と覚悟・海外コンプライアンス～

07：目指す駐在員像を定義する ～あなただから実現できるTo be を描く～

08：クロージング

09：交流会 ※任意参加

■ご注意事項

・オンライン（zoom）開催になります。

・昼休憩1時間、その他の休憩を20分程度含みます。

・通常価格お申込の方はクレジットカード決済にて承っております。

・同業他社様にはご参加をご遠慮頂いております。

