「Digital Cleanup Day 2026」(デジタルクリーンアップデー2026) のご案内

NPO法人WORLD CLEANUP DAY JAPAN

報道関係者各位

主催者 NPO法人WORLD CLEANUP DAY JAPAN

2026年3月15日（日）から21日（土）までの1週間、NPO法人WORLD CLEANUP DAY JAPANは、世界的な環境アクション「Digital Cleanup Day 2026（デジタルクリーンアップデー2026）」を日本国内で開催します。

本アクションは、不要なメール、ファイル、アプリ、写真、動画などの「デジタルごみ」を削除することで、データ保存に伴う電力消費とCO2排出の削減を目指す国際的な取り組みです。

個人・企業・団体を問わず、誰でも無料で参加できます。

特設サイト：https://worldcleanupday.jp/digital-cleanup-day/

■Digital Cleanup Day(デジタルクリーンアップデー)とは？

Digital Cleanup Dayは、エストニアのNGO「Let’s Do It World」が主催する国際キャンペーンで、毎年3月第3土曜日を中心に世界各国で実施されています。

現代社会では、インターネットやデータセンターを支えるシステムによって、年間9億トン以上のCO2が排出されていると推計されています。また、世界のCO2排出量の約3.7％がインターネット利用に関連しており、今後さらに増加すると予測されています。

デジタルごみを削除することは、

・ CO2排出削減

・ 端末・システムの高速化

・ セキュリティ向上

・ コスト削減

につながる、誰でもできる環境アクションです。

■ 実施期間

2026年3月15日（日）～3月21日（土）

※世界共通のDigital Cleanup Dayは、3月21日（土）

■ 参加方法

パソコン、スマートフォン、クラウド上の不要データを削除

削除後、特設サイトの報告フォームから削除量を報告

報告フォーム：https://worldcleanupday.jp/digital-cleanup-day/report2026/

■ 企業・団体が参加するメリット

環境負荷の軽減：デジタルデータの見直しと削減に直接取り組むことで、サーバーやクラウド利用に伴う電力消費を抑制し、企業としてのCO2排出量削減に貢献できます。環境配慮型の業務体制を構築する第一歩となります。

セキュリティリスクの低減：不要なバックアップや長期間放置されたデータは、情報漏洩や不正アクセスのリスクを高めます。デジタルクリーンアップにより、管理対象を最適化し、セキュリティレベルの向上につながります。

業務効率の向上：過剰なファイルや重複データが減ることで、必要な情報にすばやくアクセスできるようになり、検索時間の短縮や業務スピードの向上が期待できます。

従業員エンゲージメントの向上：Digital Cleanup Dayへの参加は、チームで取り組める環境アクションです。共通の目的を持つことで、従業員同士の一体感が生まれ、社内コミュニケーションの活性化にも寄与します。

コスト削減：不要なデータが占有しているクラウドストレージやサーバー容量を削減することで、ITインフラ関連コストの最適化が可能になります。

社会的評価・ブランド価値の向上：環境配慮型の取り組みとして社外へ発信することで、SDGsやESG経営への姿勢を明確に示すことができ、企業イメージの向上につながります。

■企業・団体向け推奨アクション

デジタルごみの特定：不要なコピー、使われていないファイル、古いバックアップ、重複写真・動画などを洗い出し、業務上必要なデータと不要なデータを仕分けします。

保存場所の把握と可視化：メールボックス、共有サーバー、クラウドストレージ、個人端末など、データが保存されている場所を整理し、どこにどれだけのデジタルごみがあるかを把握します。

社内一斉クリーンアップの実施：期間中に全従業員が一斉に取り組める時間を設け、メール整理やファイル削除を実施します。部署対抗形式や目標設定を行うことで、参加意欲を高めることができます。

IT部門との連携：自動削除ルールの設定、不要システムの停止、バックアップ方針の見直しなど、仕組み面での改善をIT部門と連携して検討します。

継続的な運用ルールの構築：Digital Cleanup Dayをきっかけに、定期的なデジタル整理日を設けるなど、日常的にデジタルごみを溜めない運用体制を整えます。

＜団体概要＞

団体名称：NPO法人WORLD CLEANUP DAY JAPAN

URL：https://worldcleanupday.jp/

活動内容 ：WORLD CLEANUP DAY(ワールドクリーンアップデー)、Digital Cleanup Day(デジタルクリーンアップデー)の運営ほか

公式SNS：https://www.facebook.com/WorldCleanupDayJapan/

https://x.com/CleanupDayJapan

https://www.instagram.com/worldcleanupdayjapan/

https://www.linkedin.com/company/world-cleanup-day-japan