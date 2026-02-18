るーにゃん、InstagramとXの公式アカウントを開設

株式会社るーにゃん

株式会社るーにゃん（本社：北海道札幌市、代表取締役：杉谷奈保子）は、2026年2月より、LINE上で完結する対話型チャット・占いサービス「るーにゃん」の公式Instagramアカウント(https://www.instagram.com/roonyan99)および公式X（旧Twitter）アカウント(https://x.com/roonyan99)を開設し、その運用を開始いたしました。

るーにゃんは、LINE公式アカウント(https://lin.ee/MsP0Nlt)上で、ネコ占い師「るーにゃん」とのチャットや、タロット占い・おみくじ等のコンテンツを提供するサービスです。このたび、より多くの皆様にサービスの内容や世界観をお届けするため、情報発信のチャネルを拡充いたしました。

■ 発信予定の内容

当社オリジナル・キャラクター「るーにゃん」

今後、各公式SNSアカウントを通じて、以下の情報を発信してまいります。

■ 公式SNSアカウント

- サービスの最新情報- 利用方法の紹介- 日々のメッセージや占いに関するショートコンテンツ

【公式Instagramアカウント】

https://www.instagram.com/roonyan99

【公式X（旧Twitter）アカウント】

https://x.com/roonyan99

■ サービス基本情報

サービス名：るーにゃん

提供形態：LINE公式アカウント（https://lin.ee/MsP0Nlt）

ホームページ：https://roonyan.jp

サービス提供時間：24時間365日（メンテナンス時を除く）

対応端末：スマートフォン（LINE対応環境）

価格：基本無料（一部有料コンテンツ・サブスクプランあり）

■ 代表者コメント

LINEで友だち追加 :https://lin.ee/MsP0Nlt上記QRコードから友だち追加

近年、「孤独」や「孤立」といった言葉が注目される一方で、その手前にある小さな感情は、意外と行き場を失いがちだと感じています。私たちは、専門的な支援を担うものではありませんが、日常の中で生まれる気持ちを、傾聴の姿勢で受け止め、共感的に寄り添う対話を大切にしてきました。心理的安全性を感じられる、相談のハードルが低い“気持ちの受け皿”として、SNSという身近な場でも存在できればと考えています。

■ 取材・広報に関するお問い合わせ

るーにゃんに関するメディア取材・掲載のご相談につきましては、下記メールアドレスまでご連絡ください。件名に「メディア取材の件」とご記載のうえ、ご担当者様の所属・氏名・電話番号等をお知らせいただけましたら、速やかに内容を確認のうえ、担当者よりご連絡いたします。

【取材・広報に関するお問い合わせ先】

宛先：株式会社るーにゃん

メールアドレス：info@roonyan.jp