るーにゃん、InstagramとXの公式アカウントを開設
株式会社るーにゃん（本社：北海道札幌市、代表取締役：杉谷奈保子）は、2026年2月より、LINE上で完結する対話型チャット・占いサービス「るーにゃん」の公式Instagramアカウント(https://www.instagram.com/roonyan99)および公式X（旧Twitter）アカウント(https://x.com/roonyan99)を開設し、その運用を開始いたしました。
るーにゃんは、LINE公式アカウント(https://lin.ee/MsP0Nlt)上で、ネコ占い師「るーにゃん」とのチャットや、タロット占い・おみくじ等のコンテンツを提供するサービスです。このたび、より多くの皆様にサービスの内容や世界観をお届けするため、情報発信のチャネルを拡充いたしました。
当社オリジナル・キャラクター「るーにゃん」
■ 発信予定の内容
今後、各公式SNSアカウントを通じて、以下の情報を発信してまいります。
- サービスの最新情報
- 利用方法の紹介
- 日々のメッセージや占いに関するショートコンテンツ
■ 公式SNSアカウント
【公式Instagramアカウント】
https://www.instagram.com/roonyan99
【公式X（旧Twitter）アカウント】
https://x.com/roonyan99
■ サービス基本情報
サービス名：るーにゃん
提供形態：LINE公式アカウント（https://lin.ee/MsP0Nlt）
ホームページ：https://roonyan.jp
サービス提供時間：24時間365日（メンテナンス時を除く）
対応端末：スマートフォン（LINE対応環境）
価格：基本無料（一部有料コンテンツ・サブスクプランあり）
LINEで友だち追加 :
https://lin.ee/MsP0Nlt
上記QRコードから友だち追加
■ 代表者コメント
近年、「孤独」や「孤立」といった言葉が注目される一方で、その手前にある小さな感情は、意外と行き場を失いがちだと感じています。私たちは、専門的な支援を担うものではありませんが、日常の中で生まれる気持ちを、傾聴の姿勢で受け止め、共感的に寄り添う対話を大切にしてきました。心理的安全性を感じられる、相談のハードルが低い“気持ちの受け皿”として、SNSという身近な場でも存在できればと考えています。
■ 取材・広報に関するお問い合わせ
るーにゃんに関するメディア取材・掲載のご相談につきましては、下記メールアドレスまでご連絡ください。件名に「メディア取材の件」とご記載のうえ、ご担当者様の所属・氏名・電話番号等をお知らせいただけましたら、速やかに内容を確認のうえ、担当者よりご連絡いたします。
【取材・広報に関するお問い合わせ先】
宛先：株式会社るーにゃん
メールアドレス：info@roonyan.jp