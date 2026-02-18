SUNEAST、窒化ガリウム採用で超小型・高出力の30W急速充電器を2月18日（水）に発売

株式会社旭東トレーディング

株式会社 旭東エレクトロニクス（ブランド：SUNEAST、本社：東京都、代表取締役：孫 旭利）は、次世代半導体素材「窒化ガリウム（GaN）」を採用した超小型30WUSB急速充電器(https://suneast.co.jp/suneast/30w_usb_c_gan_charger2026/)を発売いたします。

GaN素材を採用することで、従来のシリコンベースの充電器に比べて小型化と高出力化を実現。出張や外出先でも軽量で持ち運びやすく、スマートフォンからノートPCまで幅広いデバイスに対応します。

特徴

・窒化ガリウム（GaN）素材による高効率充電

・29.5mm × 35.5mm × 27.8mmの超小型サイズ

・USB Power Delivery（PD3.1）対応

・PPS（Programmable Power Supply）による発熱抑制と最適充電

・折りたたみ式ACプラグで旅行・出張にも最適

充電機能

スマートフォンからノートPCまで幅広く対応します。

発売日・販売情報

製品情報(https://suneast.co.jp/suneast/30w_usb_c_gan_charger2026/)

SUNEAST 30W USB急速充電器

○白：SE-AC030BN002WHF（4573574591336）

○黒：SE-AC030BN002BKF（4573574591329）

販売価格：1,980円（税込）

発売日：2026年2月18日（水）

販売チャネル：主要家電量販店、オンラインストア

株式会社 旭東エレクトロニクス（ブランド：SUNEAST）について

株式会社 旭東エレクトロニクス(https://suneast.co.jp/)は、メモリーカード・SSD・周辺機器などデジタルライフを支える製品を「SUNEAST」ブランドで展開しています。常に革新的で信頼性の高い製品を提供し、世界中のお客様の快適なデジタルライフに貢献しています。

本社：〒108-0023 東京都港区芝浦 4-13-23 MS芝浦ビル5F-A