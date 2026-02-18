NeX-Ray、登録ユーザー数42,000人突破――分析の民主化をさらに加速し、課題解決支援の標準基盤へ

フィシルコム株式会社

フィシルコム株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：与謝秀作）は、提供するマーケティング SaaS 「NeX-Ray」 の累計登録ユーザー数が 42,000 名を突破 したことをお知らせいたします。日々の業務で NeX-Ray を信頼し、活用してくださるユーザーの皆様に、心より感謝申し上げます。

42,000 名突破の背景：「分析の民主化」が選ばれる理由

NeX-Ray は、マーケティング施策の効果や貢献度を定量的に把握するための統計的な手法（マーケティング・ミックス・モデリング = MMM）を、専門知識がなくとも扱えるサービスとして提供しています。これまで高度なデータ分析は専門家や大企業に限定されてきましたが、NeX-Ray はアカウント連携だけで Google 広告、Yahoo! 広告、各種 SNS のデータ統合・横断分析を可能にし、現場の意思決定を容易にします。

この「圧倒的な手軽さ」と「意思決定を後押しする分析基盤」が、スタートアップから大手企業のマーケティング担当者まで幅広い層に受け入れられ、42,000 名という大きな節目の達成につながりました。

📉 クッキーレス時代にも対応する確かな判断軸

デジタルマーケティングはプライバシー保護の強化により、従来のクッキーに依存した広告効果測定が困難になるなど、さまざまな課題に直面しています。そのような環境下において、NeX-Ray は個人データに依存しない統計アプローチを提供し、施策ごとの売上貢献や ROI をファクトとして可視化します。これにより、感覚や経験則に頼らないデータ主導の予算配分・戦略立案が可能となります。

👂 ユーザーの声を起点にした継続的な進化

42,000 名という数字は単なる通過点ではなく、42,000 通りのマーケティング課題とフィードバックが蓄積されたことを意味します。フィシルコムは、ユーザー様の声を最優先事項として受け止め、UI/UX 改善、分析アルゴリズムの精度向上、機能拡張など、日々のアップデートを継続しています。

🏙 今後の展望：マーケティングの “標準基盤” へ

NeX-Ray はこれからも、企業のマーケティング活動における「非効率」や「不透明さ」を解消し、戦略立案やクリエイティブ思考に力を注げる環境を拡充してまいります。分析業務の効率化をさらに進め、すべてのマーケターにとってなくてはならない 基盤サービス（インフラ） となるべく、真摯にサービス開発・サポート体制の強化に取り組んでまいります。

NeX-Ray について

NeX-Ray は、マーケティング施策のデータを統合し、統計的アプローチ（MMM など）によって施策の貢献度を可視化するマーケティング SaaS です。Cookie 依存の効果測定が難しくなる現在でも、戦略的な意思決定の判断軸を提供しています。

詳細を見る :https://www.nex-ray.net/ja

📎 会社概要

社名：フィシルコム株式会社

代表：代表取締役 与謝秀作

所在地：東京都中央区東日本橋

事業内容：マーケティング SaaS の開発・提供、テクノロジーによる業務課題解決支援