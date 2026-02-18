チャージ式Wi-Fiブランド「Free-Style Wi-Fi」にて、車載向けWi-Fi「TC10」およびモバイルバッテリー機能付きWi-Fi「P1」を2026年2月18日より販売開始
株式会社NEXT（本社：東京都新宿区）は、月額契約不要・都度データチャージ式の買い切りWi-Fiブランド「Free-Style Wi-Fi」において、車載用スマホホルダーWi-Fi「TC10」およびモバイルバッテリー機能付きモバイルWi-Fi「P1」を、2026年2月18日（水）より販売開始いたします。
「Free-Style Wi-Fi」
https://freestyle-wifi.jp/
■車載利用に最適化したスマホホルダーWi-Fi「TC10」
「TC10」は、車内での使用に最適化されたスマートフォンホルダー一体型Wi-Fi端末です。
【主な特徴】
・エアコン吹き出し口／ダッシュボード設置対応の2種アタッチメント付属
・ワイヤレス充電機能付きスマホホルダー搭載
・シガーソケット付属でエンジン連動が可能
・USB給電による常時稼働対応
・月額不要のデータチャージ式
スマートフォンを設置しなくてもWi-Fi単体として利用可能で、車内はもちろん、デスクや自宅など車外利用にも対応します。
■モバイルバッテリー一体型Wi-Fi「P1」
「P1」は、10,000mAhのモバイルバッテリー機能を搭載したWi-Fi一体型モデルです。
【主な特徴】
・10,000mAhの大容量バッテリー搭載
・モバイルWi-Fiとモバイルバッテリーの2台持ち不要
・海外約140ヵ国対応
・月額0円のチャージ式
普段はモバイルバッテリーとして活用し、必要な時のみデータチャージすることで、無駄な固定費を発生させません。旅行や出張時にも荷物を最小限に抑えられます。
■クラウドSIM方式を採用
両機種ともクラウドSIM方式を採用しています。
・国内はdocomo／au／SoftBank回線に対応
・海外約140ヵ国利用可能
・物理SIM不要
通信速度は最大下り150Mbps／上り50Mbps（ベストエフォート）です。
＜ 販売価格（税込）＞
■ワイヤレス充電機能付き車載用スマホホルダーWi-Fi「TC10」
・本体：17,380円
・本体+30G付：19,580円
■モバイルバッテリー機能付きモバイルWi-Fi「P1」
・本体：18,480円
・本体+30G付：20,680円
※上記はラインナップの一部です。
※初回付属データはすべて有効期限365日（初回インターネット接続時から起算）
■国内チャージデータ（税込）※一部抜粋
・1G：440円（30日有効）
・20G：2,310円（30日有効）
・100G：6,380円（365日有効）
■海外チャージデータ（税込）
・1G：1,980円（30日有効）
・3G：3,480円（30日有効）
※海外約140ヵ国で利用可能。
■ Free-Style Wi-Fiとは
「Free-Style Wi-Fi」は、契約不要・月額0円の端末買い切り型Wi-Fiブランドです。
固定費をかけず、必要な時だけデータをチャージする新しい通信スタイルを提案しています。
取扱い機種はすべて、365日24時間いつでもデータチャージが可能です。
【想定利用シーン】
・スマホのギガ不足時の補助回線
・旅行・出張・車中利用
・通信障害時のバックアップ回線
・入院や一時滞在時の短期利用
今後もライフスタイルに合わせたユニークな製品を順次展開予定です。
＜詳細・申込＞
https://freestyle-wifi.jp/
■会社概要
商号 ： 株式会社NEXT
所在地 ： 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-40-11
電気通信事業者届出番号： A-27-14377
URL ： https://www.next-company.co.jp/