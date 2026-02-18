チャージ式Wi-Fiブランド「Free-Style Wi-Fi」にて、車載向けWi-Fi「TC10」およびモバイルバッテリー機能付きWi-Fi「P1」を2026年2月18日より販売開始

株式会社NEXT（本社：東京都新宿区）は、月額契約不要・都度データチャージ式の買い切りWi-Fiブランド「Free-Style Wi-Fi」において、車載用スマホホルダーWi-Fi「TC10」およびモバイルバッテリー機能付きモバイルWi-Fi「P1」を、2026年2月18日（水）より販売開始いたします。



■車載利用に最適化したスマホホルダーWi-Fi「TC10」





「TC10」は、車内での使用に最適化されたスマートフォンホルダー一体型Wi-Fi端末です。



【主な特徴】


・エアコン吹き出し口／ダッシュボード設置対応の2種アタッチメント付属


・ワイヤレス充電機能付きスマホホルダー搭載


・シガーソケット付属でエンジン連動が可能


・USB給電による常時稼働対応


・月額不要のデータチャージ式



スマートフォンを設置しなくてもWi-Fi単体として利用可能で、車内はもちろん、デスクや自宅など車外利用にも対応します。



■モバイルバッテリー一体型Wi-Fi「P1」





「P1」は、10,000mAhのモバイルバッテリー機能を搭載したWi-Fi一体型モデルです。



【主な特徴】


・10,000mAhの大容量バッテリー搭載


・モバイルWi-Fiとモバイルバッテリーの2台持ち不要


・海外約140ヵ国対応


・月額0円のチャージ式



普段はモバイルバッテリーとして活用し、必要な時のみデータチャージすることで、無駄な固定費を発生させません。旅行や出張時にも荷物を最小限に抑えられます。



■クラウドSIM方式を採用



両機種ともクラウドSIM方式を採用しています。



・国内はdocomo／au／SoftBank回線に対応


・海外約140ヵ国利用可能


・物理SIM不要



通信速度は最大下り150Mbps／上り50Mbps（ベストエフォート）です。



＜ 販売価格（税込）＞



■ワイヤレス充電機能付き車載用スマホホルダーWi-Fi「TC10」


・本体：17,380円


・本体+30G付：19,580円



■モバイルバッテリー機能付きモバイルWi-Fi「P1」


・本体：18,480円


・本体+30G付：20,680円



※上記はラインナップの一部です。


※初回付属データはすべて有効期限365日（初回インターネット接続時から起算）



■国内チャージデータ（税込）※一部抜粋


・1G：440円（30日有効）


・20G：2,310円（30日有効）


・100G：6,380円（365日有効）


　


■海外チャージデータ（税込）


・1G：1,980円（30日有効）


・3G：3,480円（30日有効）



※海外約140ヵ国で利用可能。



■ Free-Style Wi-Fiとは



「Free-Style Wi-Fi」は、契約不要・月額0円の端末買い切り型Wi-Fiブランドです。



固定費をかけず、必要な時だけデータをチャージする新しい通信スタイルを提案しています。


取扱い機種はすべて、365日24時間いつでもデータチャージが可能です。



【想定利用シーン】


・スマホのギガ不足時の補助回線


・旅行・出張・車中利用


・通信障害時のバックアップ回線


・入院や一時滞在時の短期利用



今後もライフスタイルに合わせたユニークな製品を順次展開予定です。


　


＜詳細・申込＞


■会社概要


商号　　 　　　： 株式会社NEXT


所在地　 　　　： 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-40-11


電気通信事業者届出番号： A-27-14377


URL　　 　　　： https://www.next-company.co.jp/