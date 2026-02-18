野球日本代表「侍ジャパン」コラボレーション 初のスマートリングが登場「b.ring（ブリング）」から最新AI搭載の数量限定モデル『侍ジャパン×b.ringコラボ スマートリング』を2月27日より発売。

株式会社APPOSTER JAPAN

ウェアラブルテック企業の株式会社APPOSTER JAPAN（代表取締役：金建）は、スマートリングブランド「b.ring（ブリング）」から、野球日本代表「侍ジャパン」とコラボレーションした数量限定の特別モデル『侍ジャパン×b.ringコラボ スマートリング』 を、2月27日より発売いたします

※本商品は、NPBエンタープライズとの商品化契約に基づき、ウエニ貿易タイムピース株式会社が 企画‧制作し株式会社APPOSTER JAPANが販売する商品です。

発売日：2026年2月27日(金) 予約開始： 2026年2月18日(水)

特設サイト：https://world-wide-watch.jp/feature/bring-samurai/

侍ジャパンコラボレーションモデルのスマートリングが登場。 本モデルは、最新のAIテクノロジーを搭載した「b.ring Pro」をベースモデルに採用し、侍ジャパンの 世界観を表現した特別デザインのスマートリングです。スポーツシーンはもちろん、日常生活にも自然 に溶け込むデザイン性と、高度な健康管理機能を兼ね備えています。

侍ジャパンを象徴する特別デザイン

リング本体には、侍ジャパン「ビジターユニフォーム」をイメージしたカラーリングを採用。 伝統的な紺を基調とし、洗練されたステンレススチール素材によって、上質感と耐久性を両立しまし た。また、リング中央にはb.ringロゴに代わり、侍ジャパンのイニシャルマークである「J」を印字。 日本代表の誇りと挑戦の精神を、身に着けられるプロダクトとして表現しています。

ユニフォームをモチーフにした特別パッケージ

パッケージには、侍ジャパンのユニフォームをモ チーフにした限定デザインを採用。 ネイビーとレッドのグラデーションを基調に構成 された外装は、力強さと躍動感を演出します。 外装スリーブと内箱による二重構造となってお り、コレクターズアイテムとしても価値の高い、 特別感あふれるパッケージとなっています。

AI搭載スマートリング「b.ring Pro」とは

b.ring Proは、高精度センサーとAI解析を搭載した次世代のプレミアムスマートリングです。 洗練されたデザインと高いコストパフォーマンスを兼ね備え、指先に装着するだけで日常の健康データ を24時間自動で計測・分析することができます。 また、最大7日間持続するロングバッテリーと、わずか約3gの軽さによる快適な着け心地を実現してお り、スマートリング初心者にも使いやすい仕様です。

最新機能を搭載し日常の健康管理をサポート

睡眠データ記録

睡眠時間・中途覚醒・REM睡眠・浅い睡眠・深い睡眠を自動で記録。

軽量設計のため、就寝中もストレスなく使用できます。

心拍数モニタリング

リアルタイムで心拍数を計測。

「今すぐ測定」機能により、必要なタイミングですぐに確認が可能です。

血中酸素チェック

血中酸素濃度の最大・最小・平均値を測定。

睡眠中の無呼吸の兆候把握にも役立ち、日々の体調管理をサポートします。

ストレス管理

心拍数とHRV（心拍変動）をもとに、ストレスレベルを数値化。

日・週・月単位で変化を可視化できます。

運動記録

歩数・消費カロリー・心拍数などの運動データを自動記録。

歩行動作に基づき、正確な歩数計測が可能です。

皮膚温度計測

指の表面温度を24時間自動計測。

体調の変化にいち早く気づくことができます。

AIレポート／カロリーAI

前日の健康データをAIが分析し、生活改善のアドバイスを提案。

また、食事の写真を撮影するだけで、AIがカロリーや栄養素を解析します。

健康データ共有

家族やパートナーと健康データを共有可能。

共有項目は自由に設定でき、大切な人の体調変化にも気づきやすくなります。

■商品情報

商品名： 侍ジャパン×b.ringコラボ スマートリング SAMU RAI JAPAN カラーAI 健康管理 ステンレススチー ル サイズ8数量限定モデル 価格： 23,600円（税抜）／25,960円（税込）

・サイズ詳細‧製品スペック

モデル：Proモデル

素材：ステンレススチール

カラー：ネイビー

サイズ：7.0 × 2.55mm

サイズ展開：サイズ8 ~ 12

バッテリー：リチウムポリマー バッテリー

容量：15~18 mAh

フル充電時間：90分

持続時間：最長7日

充電方法：ドック充電 ※非接触式

防水規格：IP68 + 5ATM

サイズ展開：リチウムポリマー

動作温度範囲：0~50℃

対応OS：Android 8.0以上/iOS 14以上

■販売チャネル

‧ 特設ページ https://world-wide-watch.jp/feature/bring-samurai/

‧ b.ring公式 https://bring-jp.com/collections/b-ring/products/japan-baseball-b-ring

‧ 家電量販店

‧ チックタック https://www.neuve-a.net/shop/c/c100369/

‧ リテールショップ など

■会社概要

株式会社APPOSTER JAPAN

代表取締役：金建（キム‧ケン）

所在地：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビ ル5階

事業内容：ウェアラブルデバイスの開発‧販売