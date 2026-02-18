Priv Tech、「DX 総合EXPO 2026 春 東京」に出展

Priv Tech株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中道 大輔、以下Priv Tech）は、2026年2月25日（水）から2月27日（金）の3日間、幕張メッセにて開催される日本最大級DX実現のための総合展「DX 総合EXPO 2026 春 東京」に出展することをお知らせいたします。




■ 出展内容


Priv Techブースでは、グループ会社の株式会社AI Hackが提供するAIO（AI Optimization）分析ツール「AI Hack」をご紹介します。


「AI Hack」は、生成AIにおける企業・ブランド・サービスの言及状況や評価傾向を可視化し、情報発信やブランド戦略の最適化を支援するソリューションです。


会場では、実際の画面デモや活用イメージのご案内、導入に関するご相談を承ります。



■背景


生成AIの活用が進む中、AIによる情報の取り上げ方や評価が企業のブランド認知や信頼性に与える影響はますます大きくなっています。一方で、誤情報や不正確な言及への対応、AI時代に適した情報戦略の構築が新たな課題となっています。


Priv Techは、AI・データ活用に伴うリスクと機会の両面を支援する立場から、AIO分析ツール「AI Hack」の提供および活用支援を通じて、企業の持続的なDX推進をサポートしています。




■開催概要


・展示会名：DX 総合EXPO 2026 春 東京


・会期：2026年2月25日（水）から2月27日（金） 10:00～17:00


・会場：幕張メッセ（1-3、9-10ホール）、Priv Techブース（小間番号）：S21-01


・主催：DX 総合EXPO 実行委員会


・参加方法：事前来場登録制（入場無料）


・展示会公式サイト：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo




【Priv Tech株式会社 会社概要】
会社名　　 　：Priv Tech株式会社
住所　　　 　：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
設立　　　 　：2020年3月2日
代表者　　 　：代表取締役　中道 大輔
事業内容　 　：プライバシー・セキュリティ・AIリスクマネジメント事業
URL　　　　 ：https://privtech.co.jp


提供サービス ：Trust 360 同意管理
　　　　　　　 https://privtech.co.jp/service/trust360/


　　　　　　　 Trust 360 電気通信事業法対応
　　　　　　　 https://privtech.co.jp/service/trust360/telecommunications-business-act/ 　　　　　　　


　　　　　　　 プライバシーコンサルティング
　　　　　　　 https://privtech.co.jp/service/privacy-consulting/


　 AIリスクマネジメントサービス
　　　 　　 https://service.privtech.co.jp/ai-risk-management


　　　　　　　 サイバーセキュリティサービス　


　　　 https://security.privtech.co.jp/