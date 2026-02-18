「ASUENE SUPPLY CHAIN」にAI活用で回答作成を効率化する「サプライヤー向けAI回答アシスト機能」を追加実装

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）は、サプライチェーンマネジメントプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」において、AIがバイヤーからの調査への回答の下書きを生成する「サプライヤー向けAI回答アシスト機能」を追加しました。

本機能により、サプライヤーは、過去に回答した調査票の情報を参照しながら他のバイヤー企業に提出する回答をAIで作成することが可能となります。これにより、複数バイヤーへの対応に伴う業務負担の軽減と、記載内容の一貫性の確保を実現します。

サプライヤー向けAI回答アシスト機能追加の背景

近年、企業のサプライチェーン全体におけるESG対応への関心が高まり、バイヤー企業からサプライヤーに対して、ESGの取り組みに関する情報開示を求める調査が増加しています。取引先ごとに調査の目的や形式は異なるものの、確認される項目には共通点が多く、サプライヤーは内容が近い調査に対して、繰り返し対応する必要があります。

一方で、調査票の設問は表現や構成が少しずつ異なることが多く、過去に整理した情報をそのまま活用することが難しいケースも少なくありません。さらに、ESG調査項目の増加や確認範囲の拡大に伴い、記載内容の正確性や一貫性の確保も、これまで以上に重要になっています。

当社はこうした課題を踏まえ、サプライヤーが過去に登録した情報を活用しながら、調査への対応を効率的に進められる仕組みが必要であると考え、本機能を開発しました。

サプライヤー向けAI回答アシスト機能の内容

今回追加したサプライヤー向けAI回答アシスト機能は、「ASUENE SUPPLY CHAIN」上でサプライヤーが受領するESG調査に対し、過去に登録された調査回答や情報を参照し、内容が近い設問をAIが抽出した上で、回答の下書きを生成する機能です。これにより、調査ごとに情報を整理し直すことなく、既存の情報を活用した対応が可能となります。

本機能では、類似度の高い過去の設問とその回答内容をAIが判別し、下書きを提示します。サプライヤーは、AIが提示した内容を確認・修正したうえで回答を確定する仕組みとしており、最終的な判断は利用者が行います。これにより、サプライヤーの調査対応にかかる負担を抑えるとともに、バイヤーに提供される情報の正確性と一貫性の向上に寄与します。

当社は今後、バイヤーがサプライチェーン上の情報をより効率的かつ適切に把握できるよう、バイヤー向けの機能拡充にも順次取り組んでいきます。

「ASUENE SUPPLY CHAIN」について

「ASUENE SUPPLY CHAIN」は、CSR/ESG、安全衛生などサプライヤーに関する多様な調査を一括で収集・管理できるクラウドサービスです。効率的な情報管理を行い、社内外の円滑なコミュニケーションを支え、持続可能なサプライチェーンマネジメントを実現します。

ASUENE SUPPLY CHAINサービスサイト：https://asuene.com/supplychain

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/