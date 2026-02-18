【SwitchBot】最大67,420円OFF！2/24よりAmazonにて新生活セールを開催。新生活を「ラク」に「スマート」に始める絶好のチャンス！

SWITCHBOT株式会社

IoT・スマートホーム事業を手掛ける「IoTデバイスNo.1ブランド（※2022年11月 家電Biz調べ ）」のSWITCHBOT株式会社（本社 : 東京都渋谷区）は、2月24日（火）よりAmazon公式ストアにおいて、新生活をスマートに始めるための「新生活セール」を開催いたします。本セールでは、最新の「顔＋手のひら認証」を搭載したスマートロックのセットや、日本の住宅事情に特化した小型ロボット掃除機、さらには春特有の「花粉」や「空気の乱れ」をケアする空気環境シリーズなど、ほぼすべてのSwitchBot製品をラインナップ。最大67,420円OFFという特別価格を通じて、スマートな暮らしのアップデートをご提案します。

【セール実施概要】

開催期間： 2026年2月24日（火）0:00 ～ 3月9日（月）23:59

セール会場：https://switchbot.vip/4rJxUtd

【注目の目玉製品】

新生活を「安心」と「快適」で満たすスマートソリューション。数ある対象製品の中から、新生活のスタートに欠かせない注目のカテゴリーをピックアップしてご紹介します。

【ホームセキュリティ・見守り】日常に「安心」というゆとりを

日々の外出をよりスムーズに、留守中の安心をより確実に。SwitchBotが24時間、住まいを見守ります。

SwitchBot ロックUltra 顔認証パッドProセット- 通常価格：\37,980 → セール価格：\32,283（税込）15%OFF- Amazon公式ストアでチェック： https://switchbot.vip/4bODupA

顔認証・指紋・パスワード・交通系ICカードでの解錠に加え、「手のひら静脈認証」を新たに搭載。テープでドアに貼り付けるだけの簡単設置で、最新の生体認証セキュリティとスマートロックの利便性を手軽に導入いただけます。

テレビドアホン- 通常価格：\18,980 → セール価格：\15,980（税込）16%OFF- Amazon公式ストアでチェック： https://switchbot.vip/4apkc7P

外出先でもスマホでインターホンの応対が可能。置き配指定や、不審な訪問者への対応もスマートに。300万画素(※)・165°超広角カメラとカラーナイトビジョンで、玄関回りの防犯カメラとしても活躍します。

※300万画素はスマホで映像を確認した場合の画質

見守りカメラPlus 3MP- 通常価格：\3,980 → セール価格：\2,980（税込）25%OFF- Amazon公式ストアでチェック： https://switchbot.vip/4kzGIiU

300万画素の高画質で、留守中のペットや部屋の様子を鮮明に確認。双方向音声会話も可能なため、離れた場所から家族やペットに声をかけることも。

【空気環境・ウェルネス】花粉や乾燥から守る、健やかな新生活を

春の新生活は、環境の変化に加え、花粉の飛散や乾燥による体調管理が重要になる時期。センサーとスマート家電の連携で、自動で快適な室内環境を作り出します。

空気清浄機Table- ホワイト通常価格：\29,800 → セール価格：\18,980（税込）36%OFF- ウォールナット／ナチュラル通常価格：\32,800 → セール価格：\24,600（税込）25%OFF- Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/4rIbkkw

サイドテーブル、ワイヤレス充電器、空気清浄機、ムードライトの4役を1台で。花粉やホコリが気になる春先、ぜひ取り入れていただきたいアイテムです。

気化式加湿器- 通常価格：\19,800 → セール価格：\14,850（税込）25%OFF- Amazon公式ストアでチェック： https://switchbot.vip/3OBVNEA

適切な湿度を保ち、花粉の飛散防止や喉のケアに。7つの抗菌技術で雑菌繁殖を防ぎ、丸洗いも可能。

CO2センサー（温湿度計）- 通常価格：\7,980 → セール価格：\6,380（税込）20%OFF- Amazon公式ストアでチェック： https://switchbot.vip/4rEuoQD

部屋の空気を可視化。CO2濃度が上がるとスマホへ通知。花粉の時期に窓を開けるタイミングを最小限にしつつ、最適な換気を促します。

【家事のスマート化】煩わしいルーチンから解放され、自分らしい時間を

慣れない新生活は想像以上に多忙。掃除はロボットに任せ、自分時間を最大化しましょう。

ロボット掃除機K11+ ホワイト／ブラック- 通常価格：\59,800 → セール価格：\39,800（税込）33%OFF- Amazon公式ストアでチェック： https://switchbot.vip/4rd8sMD

コンパクトシリーズの最新モデル。日本の住環境に最適なコンパクトボディはそのままに、吸引力（6000pa）と走行性能（LiDAR）を進化させました。木目調パネル×ホワイトとブラックの2色展開で、インテリアになじむデザイン。

お掃除ロボットS10- 通常価格：\119,820 → セール価格：\52,400（税込）56%OFF- Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/4bQq9gh

世界初※の「水道直結」システムで、給水・排水・洗浄液投入まで全自動化したフラッグシップ機。掃除中もモップを常に洗浄する「RinseSync(TM)」技術により、いつでも清潔な水で床拭きが可能。究極の「ほったらかし掃除」を実現します。（※自社調べ）

お掃除ロボットS20- 通常価格：\91,800 → セール価格：\53,800（税込）41%OFF- Amazon公式ストアでチェック： https://switchbot.vip/4bQq9gh

「吸引・水拭き・自動ゴミ収集」の全てを叶える高コスパモデル。強力な吸引力に加え、モップを洗いながら拭く「RinseSync(TM)」技術を搭載し、汚れを広げずに床をピカピカに磨き上げます。

【空間デザイン・快眠】自分らしい部屋作りと、心地よい目覚めを

新生活は、自分だけの理想の空間を作るチャンス。心地よい部屋づくりを通して、心身を整える環境作りをサポートします。

カーテン3（U型レール）- 通常価格：\8,980 → セール価格：\7,633（税込）15%OFF- Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/46JhCbv

設定した時間にカーテンを自動開閉。春の柔らかな朝日を浴びて目覚めることで、新生活で崩れがちな体内時計を自然に整えます。

AIアートキャンバス 7.3インチ- 通常価格：\24,800 → セール価格：\21,080（税込）15%OFF- Amazon公式ストアでチェック： https://switchbot.vip/3MeYWcR

「E Ink Spectra(TM) 6」搭載のフルカラー電子ペーパーが、紙のような質感と自然な発色で、アートを表示。どんな部屋でも、置くだけで一気に「自分らしさ」溢れる空間に。

RGBICフロアライト / テープライト- RGBICフロアライト通常価格：\8,980 → セール価格：\7,480（税込）17%OFF- RGBICテープライト通常価格：\5,980 → セール価格：\4,620（税込）23%OFF- Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/4rK2iUm

1,600万色の色彩で、気分に合わせて部屋の雰囲気を一変。帰宅後のリラックスタイムを「春色」に演出するなど、間接照明で上質な暮らしをデザインします。

【スマートホーム化・節電】今ある家電を「後付け」で進化

今あるエアコンや照明、さらには備え付けのスイッチまで。買い替えることなく、手軽に最新のスマートホーム環境を構築。賢く節電しながら快適な生活をスタートさせましょう。

ハブ3- 通常価格：\14,980 → セール価格：\11,980（税込）20%OFF- Amazon公式ストアでチェック： https://switchbot.vip/3Mxz3oJ

家中のリモコンを集約。赤外線家電、SwitchBotデバイス、Fire TV、他社Matterデバイスまで1台でコントロール可能。ダイヤル＆ボタン操作とディスプレイ表示で、どなたにでも優しい直感的な操作性を備えました。

ハブ2- 通常価格：\9,980 → セール価格：\7,880（税込）21%OFF- Amazon公式ストアでチェック： https://switchbot.vip/3Mxz3oJ

温湿度表示＆スマートボタン搭載で、家電やSwitchBot製品の遠隔操作・連携可能。Matter対応で、ホームアプリやSiriからもシームレスに操作できます。

ボット- 通常価格：\4,980 → セール価格：\3,909（税込）22%OFF- Amazon公式ストアでチェック： https://switchbot.vip/4rN7wyI

壁のスイッチや給湯器のボタンなど、物理的なスイッチを「代わりに押してくれる」指ロボット。オートロックのないマンションのインターホン解錠や、朝のコーヒーメーカーの起動など、新生活の「ちょっとした手間」を自動化します。

【3/3～3/9限定 Amazon Echoお買い得セット】

- 通常価格：19,160円→セール価格： 13,761円（税込）28%OFF

Amazon Echoシリーズとハブミニのお得なセットもセールに登場。家電の操作が「声」だけで完結。新年度、心機一転して「声で動くスマートホーム」を体験したい方に最適なラインナップです。

※Amazon Echoとのセットは3月3日（火）～3月9日（月）のみのセール価格となります。

※表示の価格は全て税込価格。

※割引率は四捨五入で計算。

※商品の在庫状況により、記載期間よりも早く終了する場合がございます。

※AmazonAmazon .com, Incおよびその関連会社の商標または登録商標です。

※本価格表はAmazon公式ストア掲載情報を基に作成しています。他のSwitchBot公式ストアでは、価格や各種条件が異なる場合があります。

【SwitchBotについて】

SwitchBotは、日本国内のユーザー数200万世帯・累計販売台数500万台を突破し、世界100以上の国と地域で展開するスマートホームブランド「SwitchBot」および、ロボティクスブランド群「OneRobotics」を展開するグローバル・ロボティクス・メーカーです。

「技術革新を通じて、家庭における人々の生活を、より豊かに、より快適にすること」をミッションに掲げ、ロボットが日々の身体的・精神的な負担を肩代わりする社会の実現を目指しています。

人の時間と心に「ゆとり」を創出し、本来大切にすべき人間らしい活動や、日々の楽しみ・感動に没頭できる毎日をテクノロジーで支えるべく、現在は以下の3つのブランドを展開しています。

【会社概要】

- SwitchBot：家庭向けエンボディドAI・スマートホームロボット- Acemate：スポーツ領域特化型ロボティクス- ONERO：ヒューマノイドロボットおよびAIコア技術の開発

会社名：SWITCHBOT株式会社

所在地：東京都渋谷区惠比寿1-21-17 Sreed EBISU+C 5F

代表取締役：コネリー・リー

公式サイト：https://www.switchbot.jp(https://www.switchbot.jp)

X（旧 Twitter）：https://twitter.com/SwitchBotJapan(https://twitter.com/SwitchBotJapan)

Instagram：https://www.instagram.com/switchbotjapan(https://www.instagram.com/switchbotjapan)

Facebook：https://www.facebook.com/switchbotjapan(https://www.facebook.com/switchbotjapan)

LINE：https://page.line.me/?accountId=switchbot(https://page.line.me/?accountId=switchbot)

YouTube：https://www.youtube.com/c/SwitchBotJapan(https://www.youtube.com/c/SwitchBotJapan)