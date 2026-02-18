フォクトレンダー 球面収差コントロール機能を搭載した PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8 Zマウント RFマウントを2月18日より発売 ＜コシナ＞

株式会社 コシナ写真左から PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8：ニコン Zマウント, キヤノン RFマウント

(株)コシナ（長野県中野市）は、自社が設計・開発・製造を手掛けるフォクトレンダーブランドの新製品、ニコンZマウント交換レンズ「PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8 Z-mount」 キヤノンRFマウント交換レンズ「PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8 RF-mount」を2026年2月18日より発売いたします。

PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8 Z-mount

希望小売価格(税込)......\165,000

JAN 4530076 235151

PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8 RF-mount

希望小売価格(税込)......\165,000

JAN 4530076 236042

発売日：2026年2月18日

商品ページ（Zマウント） :https://www.cosina.co.jp/voigtlander/z-mount/portrait-heliar-75mm-f1-8/商品ページ（RFマウント） :https://www.cosina.co.jp/voigtlander/rf-mount-lenses/portrait-heliar-75mm-f1-8/

製品概要

本製品は、球面収差とボケの関係に注目し、フォクトレンダーのフルサイズ用交換レンズとして初の球面収差コントロール機構を搭載したニコンZマウントおよびキヤノンRFマウント専用の大口径マニュアルフォーカス中望遠レンズです。リングの操作で補正不足（アンダーコレクション）および補正過剰（オーバーコレクション）な状態へコントロール可能にすることで、今までにない多彩な振れ幅のボケ表現を生み出します。

さらに電子接点を搭載し、撮影データのExif情報にレンズの使用状況が反映されるほか、対応ボディではボディ内手ブレ補正やフォーカスアシスト機能にも対応しています。最短撮影距離は0.7mで、ピント合わせはマニュアルフォーカス専用です。絞りは操作リング直結のメカニカル制御で、カメラ側のコマンドダイヤルではなくレンズ側で調整します。絞りの枚数は9枚で、点光源のアウトフォーカス部分などを整った形で描写します。

主な特徴

■コントロールリングによる多彩なボケ表現

■電子接点によるボディとの情報通信

■フルサイズのイメージサークル

■高い剛性感と耐久性の、総金属製鏡筒

■確実なピント操作が可能なマニュアルフォーカス

■9枚羽根虹彩絞りによる、美しいボケ味

球面収差とは

理想的なレンズは、すべての光線が同じ点に集まることが理想とされますが、光をレンズで曲げることから発生する同じ点に集まらない要因を収差といいます。球面収差はレンズの曲率により光が一点に集まらない現象を指し、補正不足な状態をアンダーコレクションと呼び、過補正の場合をオーバーコレクションと呼びます。

アンダーコレクション（補正不足）の描写とは

レンズ外周付近を通過する光が理想的なピント位置よりも前側に存在します。アンダーコレクション量が大きくなると、ピントのピークが低下し、ソフトフォーカスレンズのような描写になります。合焦点背景のボケは大きくやわらかになり、合焦点前側のボケは硬くバブルボケと呼ばれるボケになります。

ノーマルとアンダーコレクションの比較画像オーバーコレクション（過補正）の描写とは

レンズ外周付近を通過する光が理想的なピント位置よりも後側に存在します。オーバーコレクション量が大きくなるとアンダーコレクション程ではありませんがピントのピークが低下します。合焦点背景のボケは硬くバブルボケと呼ばれるボケとなり、合焦点前側のボケは大きく柔らかくなります。

ノーマルとオーバーコレクションの比較画像球面収差コントロールを採用した背景

本来、収差がないレンズが理想的なレンズとして求められる反面、レンズ毎の描写個性は失われてしまいます。本製品は個性的な写真表現を可能にするため、球面収差を恣意的にコントロールすることで現れる描写の違いを作品に活かすことを目的として開発されました。

PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8 ニコン Zマウント

Photo：大森和幸PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8 Zマウント 製品外観レンズ構成図：3群6枚構成で1群目を動かすことで球面収差を発生させている[表1: https://prtimes.jp/data/corp/142201/table/16_1_31c7d0f68e0c3102fd66caa52ff2a90e.jpg?v=202602181151 ]作例＜オーバーコレクション＞ Photo 舞山 秀一, Model YURI(PRESTO), Stylist silent M, Hairmake 相川ニコ＜アンダーコレクション＞ Photo 舞山 秀一, Model YURI(PRESTO), Stylist silent M, Hairmake 相川ニコ

PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8 キヤノン RFマウント

製品紹介動画

PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8 RFマウント 製品外観レンズ構成図：3群6枚構成で1群目を動かすことで球面収差を発生させている[表2: https://prtimes.jp/data/corp/142201/table/16_2_d42b603ac13f0cdf5401bf5d43a7a94a.jpg?v=202602181151 ]作例＜オーバーコレクション＞ Photo Yuko Kobayashi, Model Ruby Adams, Hairmake Yuko Kobayashi, Dress SU-CUBE＜アンダーコレクション＞ Photo Yuko Kobayashi, Model Ruby Adams, Hairmake Yuko Kobayashi, Dress SU-CUBE[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ngshTkhW5Qw ]

コシナ YouTubeより

製品ページ（Zマウント） :https://www.cosina.co.jp/voigtlander/z-mount/portrait-heliar-75mm-f1-8/製品ページ（RFマウント） :https://www.cosina.co.jp/voigtlander/rf-mount-lenses/portrait-heliar-75mm-f1-8/公式webページ :https://www.cosina.co.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/voigtlander_japan/公式YouTube :https://www.youtube.com/@cosina_promotion

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社コシナ カスタマーサービス室

電話番号：0269-22-5106（受付時間9:00～12:00, 13:00～16:30）

メールアドレス：service@cosina.co.jp

お問い合わせフォーム：https://www.cosina.co.jp/contact/

株式会社コシナについて

株式会社コシナは、長野県中野市に本社を持つ光学機器メーカーです。光学デバイスの設計をはじめ、光学素材の研究開発から組み立てまで、長野県内4拠点の連携から、一貫生産で生みだし、「最高の品質で特別な層のお客様に100%の満足を提供すること」。を信念に、妥協のない設計思想と熟達したモノづくりのスキルを結集し、コシナでなければできないハイエンド光学デバイスの提供をしています。

【取扱い製品】

主な取扱い製品として、ドイツ カールツァイス社との共同開発製品の設計・製造。フォクトレンダーブランドの交換レンズの企画・設計・製造。各社電気メーカー様向けのプロジェクター用レンズユニットの設計・製造、および光学硝子、精密機械加工部品、特殊レンズの設計・製造を行っています。

【住所】

本社（中野事業所） 〒383-8555 長野県中野市吉田1081 TEL.0269-22-5100