開催間近！来場特典決定｜最新3Dプリンター・スキャナー体験会を大阪・名古屋・東京で開催【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：朴 秀明）は3Dプリンターおよび3Dスキャナーの最新製品を実機で体験できる「新製品体験会」を、大阪・名古屋・東京の3会場にて開催いたします。

開催が来週に迫る中、来場者様向けの購入特典内容も決定いたしました。

本体験会では、FLASHFORGE CJ270、Bambu Lab H2Cなどの3Dプリンターや、最新世代の3Dスキャナーを展示。実機操作や導入相談を通じて、製品理解を深めることができます。導入検討中の方はもちろん、情報収集段階の方にも最適な体験機会です。

こんな方におすすめ

当日プログラム

開催概要

来場者限定特典（対象製品購入者様）

展示予定製品

参加方法

詳細はこちら :https://lp.apple-tree.co.jp/interactive-seminar-2026-02-03/- 3Dプリンター／3Dスキャナーの導入を検討している方- 実機を見て性能やサイズ感を確認したい方- 製造・研究・設計・教育分野での活用事例を知りたい方- 14:00～ 3Dプリンター新機種のご紹介- 14:15～ 3Dスキャナー新機種のご紹介- 14:30～ 質疑応答- 質疑応答終了後 展示機の実機体験および個別相談の時間をご用意しております。- 大阪会場日時：2026年2月25日（水）14:00～17:00（13:30受付開始）会場：〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３－１３ 大阪国際ビルディング アットビジネスセンター大阪本町 17階 1705号室- 名古屋会場日時：2026年3月3日（火）14:00～17:00（13:30受付開始）会場：〒451-0045 愛知県 名古屋市西区名駅1-1-17 名駅ダイヤメイテツビル 3階 TKPガーデンシティPREMIUM名古屋駅前 ホール3A- 東京会場日時：2026年3月12日（木）14:00～17:00（13:30受付開始）会場：〒105-0011 東京都港区芝公園 2-4-1芝パークビルB館 B1FAP浜松町 B+Cルーム※参加無料・事前申込制※展示内容は予告なく変更となる場合があります- Bambu Lab（H2シリーズ）：純正フィラメント4本プレゼント- Markforged（Mark Two）：Onyxフィラメント1本プレゼント- SCANOLOGY・3DeVOK製品：初回設置・操作講習を無償提供- 3Dプリントシューズ STARAY：対象商品の購入に使用できる15％OFFクーポン進呈※特典内容は予告なく変更となる場合があります- 3DプリンターFLASHFORGE CJ270Bambu Lab H2CBambu Lab H2D Laser10WMarkforged Mark Two- 3Dスキャナー3DeVOK MTSCANOLOGY NIMBLETRACK Gen2SCANOLOGY SIMSCAN Gen2SCANOLOGY KSCAN-E3DMAKERPRO Eagle Max- 3Dプリント製品STARAYLattice＆Life 4D MAKURA LATTICE3000

参加費は無料ですが、事前に参加応募フォームより登録が必要となります。

※1名の登録で複数名の参加可能です。

各回とも定員に限りがございますので、お早めにお申し込みください。

参加応募フォームはこちら :https://lp.apple-tree.co.jp/interactive-seminar-2026-02-03/

ぜひ、その目で見て触れて新製品を体験してください。

会社情報

APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp