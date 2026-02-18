＜伊藤忠グループのBelong、中古スマートフォン利用実態調査を実施＞メイン端末としての中古スマホ利用率は14.2%、2024年調査と比較して4.6ポイント増

株式会社Belong

中古スマートフォンの個人向け販売・買取サービス「にこスマ」を運営する株式会社Belong（本社：東京都港区、代表取締役社長：西村 耕一郎 以下、「Belong」）は、中古スマートフォンを購入したことがある10代から50代の男女553名を対象に中古スマートフォン利用実態調査を実施しました。

＜結果サマリー＞

●メイン端末の中古スマートフォン利用率は14.2%（前回調査9.6%、4.6ポイント増）。10代が中心だった2024年の調査と比べると、全年代で利用率が向上し、特に30代では7.2ポイント増

●中古スマートフォン購入金額の最頻値は「1万円台（21.5%）」

●購入理由は「新品価格の高騰（21.9%）」が「故障（19.7%）」を抑えて1位に。「スペックの過剰感」も上位に入り、物価高騰が続くなかでの賢い選択肢として中古スマートフォンを選択

●中古スマートフォン購入経験者の7割超がiPhoneを選択。特に20代では、28.8%が指紋認証やサイズ感を求め意図的に過去モデルを選択する傾向が強く、「価格の安さ」より自分が求める特定機能を重視

●これまでに購入したことがある中古iPhoneを調査、年代別人気の中古iPhoneランキングTOP5

■調査結果詳細

1．メイン端末の中古スマートフォン利用率は14.2%（前回調査9.6%、4.6ポイント増）。10代が中心だった2024年の調査と比べると、全年代で利用率が向上し、特に30代では7.2ポイント増

事前調査にて、10代～50代の男女12,315名にメイン端末として利用しているスマートフォンの購入・入手方法を質問したところ、「中古品を購入した ※限定リユース品、整備品を含む」（9.7％）と「友人・家族から譲り受けた、購入した」（4.5％）、あわせて14.2％が中古スマートフォンをメイン端末として利用していると回答しました。

2024年に実施した調査と比較すると、全年代で中古スマートフォンをメイン端末として利用していると回答した人が増加していることがわかりました。特に30代では、2024年の調査では10.1%（※1）だったのに対し、今回の調査では17.3%となり、7.2ポイント増加しています。

※1：2024年9月24日 株式会社Belong「伊藤忠グループのBelong、中古スマホ利用実態調査を実施」より、60代を除き、今回の調査対象である10代から50代の利用率として再集計（https://belong.co.jp/20240924/）

2．中古スマートフォン購入金額の最頻値は「1万円台（21.5%）」

中古スマートフォンを購入したことがある10代～50代の男女553名に、利用しているスマートフォンの購入金額を質問したところ、最も回答が多かったのは「1万円台」（21.5％）、次いで「2万円台」（15.9％）、「3万円台」（11.9％）となりました。

3．購入理由は「新品価格の高騰（21.9%）」が「故障（19.7%）」を抑えて1位に。「スペックの過剰感」も上位に入り、物価高騰が続くなかでの賢い選択肢として中古スマートフォンを選択

中古スマートフォンを購入したことがある10代～50代の男女553名に、中古スマートフォンを購入した理由を質問したところ、最も回答が多かったのは「新品価格の高騰」（21.9%）、次いで「故障」（19.7%）となりました。また、「最新スマートフォンにおけるスペックの過剰感」も上位に入ることから、物価高が続くなかでの合理的な選択肢として定着しつつある様子がうかがえます。

4．中古スマートフォン購入経験者の7割超がiPhoneを選択。特に20代では、28.8%が指紋認証やサイズ感を求め意図的に過去モデルを選択する傾向が強く、「価格の安さ」より自分が求める特定機能を重視

中古スマートフォンを購入したことがある10代～50代の男女553名に、購入したことがある端末の種類を質問したところ、「iOS端末」73.8%、「Android端末」39.8％となりました。

また、中古スマートフォンを購入した目的を質問したところ、特に20代では「特定の機能を持つ過去のモデルを意図的に選んだから」（28.8％）と回答した人が最も多く、価格の安さより機能面を重視していることがわかりました。

５．これまでに購入したことがある中古iPhoneを調査、年代別人気の中古iPhoneランキングTOP5

「これまでに中古スマートフォンのiOS端末を購入したことがある」と回答した10代～50代の男女408名に、購入したことのあるすべての機種を質問したところ、10代の1位は「iPhone13 / iPhone13 mini」（18.3％）、20代・40代の1位は「iPhone SE（第1世代）」（20代 20.4%、40代 20.0%）、30代の1位は「iPhone 6 / 6 Plus」（20.6%）、50代の1位は「iPhone SE（第2世代）」（21.3%）となりました。

■調査概要

調査時期：2026年1月15日～2026年1月22日

調査対象：中古スマートフォンを購入したことがある10代から50代の男女

調査方法：インターネット調査

回答者数：553サンプル

■「にこスマ」について

「にこスマ」は、伊藤忠グループのBelongが運営する中古スマホ販売・スマホ買取サービスです。「あたらしいより、あなたらしい。」をモットーに、お客さまのライフスタイルにフィットしたスマホ選びをお手伝いします！

◇にこスマ（中古スマホ販売）

https://www.nicosuma.com/

中古スマホのイメージを覆す高品質な端末を厳選！

端末ごとに詳細なコンディションを掲載しているので、納得の一台をお選びいただけます。

◇にこスマ買取（スマホ買取）

https://www.nicosuma.com/sell

登録不要でかんたん見積もり！

シンプルな査定基準や徹底したデータ消去など、スマホ買取が初めての方でも安心してご利用いただけます。

スマホの購入・売却に関するお役立ち情報は、「にこスマ通信」（https://www.nicosuma.com/magazine）でも発信しています。

■会社概要

Belongは、「大切な人に誇れる、次なる価値を届けよう。」をMISSIONに掲げ、個人向け中古スマートフォンのECサイト「にこスマ」(https://www.nicosuma.com/）や「にこスマ買取」（https://www.nicosuma.com/sell）、法人向け中古スマートフォンのレンタル・販売・買取サービス「Belong One」（https://bz.belong.co.jp/）など、個人法人を問わず、お客様に合わせた中古デバイスサービスを展開しております。わたしたちは常に「正直であること」を信条に、厳格な検査を通し、 高品質な端末を適正な価格で、すべての人に中古デバイスの安心を提供してまいります。

社 名 株式会社Belong（伊藤忠グループ）

会社設立 2019年2月

代表者名 代表取締役社長 西村 耕一郎

所在地 ◆本社 東京都港区赤坂6丁目4番10号 赤坂ZENビル4階

◆座間オペレーションセンター 神奈川県座間市広野台2-10-10 GLP座間3階

●記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。