【2026年4月1日正式発売】クラウドファンディングで約600名のペット飼い主が支持。水道水からオゾン水を生成し、口腔ケア・除菌・消臭を1台で叶える家庭用ペットケア家電「OZOFRESH CARE」

【2026年2月18日】

Daiki株式会社（本社：大阪府富田林市、代表：津濱 綾子）は、

家庭用ペットケア家電 「OZOFRESH CARE（オゾフレッシュケア）」 を、

2026年4月1日より正式発売いたします。

本製品は、水道水からオゾン水を生成し、

ペットの口腔ケア・除菌・消臭を1台でカバーできる家庭用ペットケア家電です。

薬剤を使用せず、日常的に継続しやすいケア設計を特長としています。

実証を目的としたクラウドファンディングでの先行販売・検証を経て、

第三者機関による試験・エビデンスを備えた製品として、

今後は ECおよびペットショップ、トリミングサロン、動物病院などの専門チャネルを中心に、

正規販売取扱店の募集および販路展開を進めてまいります。

■ 製品情報

OZOFRESH CARE 公式サイト :https://ozofreshcare.navydog.jp/OZOFRESH CARE の特徴

1本で3つのペットケア用途をカバー

️ 口腔ケア: 歯・歯茎・舌まわりのケア、口腔環境の清潔維持

️ 除菌ケア: 足裏、トイレ周り、ペット用品の衛生管理

️ 消臭ケア: 排泄物臭や生活空間の気になるニオイ対策

水道水を入れてボタンを押すだけ

特許技術『High-Per OG』により、水道水と電気のみで約2分でオゾン水を生成。カートリッジ交換不要のため、日常的にたっぷり使用できます。

第三者機関による検証・試験

第三者機関での調査・試験により、短時間での除菌性能および安全性が確認されています。家庭内で安心して使用できるペットケアを目指し、設計されています。

残留物質ゼロの安心設計

原料は水と電気のみ

オゾンは菌やニオイと反応後、速やかに水と酸素に戻るため、ペットが舐める環境でも使いやすい設計です。

■ OZOFRESH CARE は“口腔ケアに最適な濃度”

OZOFRESH CARE のオゾン水濃度は、

ボトル内：約 1ppm

スプレー噴霧時：約 0.5ppm

毎日のデンタルケア、口臭対策、口まわり・顔まわりのケアに最適な安全域（舐めても安全）な設計が重視されています。

また、国内特許を取得している Hyper-OZ（オゾン生成コア）は、最大濃度2ppm が限界に制御され、誤って高濃度になりすぎるような心配もありません。

大切な家族（幼児・ペット）にも安心して使える製品として、「適正濃度」と「第三者機関エビデンス」を両立している点がOZOFRESH CARE の強みです。

ジェットストリームノズル（口腔ケア専用）

「犬の歯磨き屋(R)」監修のもと、

従来同梱していたプッシュスプレーから、

オゾン水をビーム状に勢いよく噴射できる口腔ケア専用ノズルへアップデートしました。

これにより――

狙った部分にピンポイントで噴射可能

口腔内の奥まで届きやすく、歯磨きサポート効果が向上

無駄なく、必要な分だけを安全に使用可能

オゾン水による口腔ケアを、

より手軽に、より効果的に行える設計となっています。

プッシュディスペンサーノズル（多用途ケア用）

片手操作でワンプッシュ約1ccのオゾン水を安定噴射

キャップ付き・プッシュロック機能搭載で持ち運びも安心

ペーパータオルと併用して、フードボウル・水ボウルなどの

除菌・衛生管理が簡単に行えます

日常の衛生ケアから器具・用品の除菌まで、

幅広いシーンで使いやすいノズルです。

■ オゾン水の活用範囲

OZOFRESH CAREで生成するオゾン水は、

毎日のペットケアから衛生管理、プロの現場まで、

さまざまなシーンで幅広く活用できます。

■日常のケアに- 毎日の口腔ケア- 散歩後の足裏ケア- 涙やけが気になる目元周りのケア■衛生管理に- トイレトレー・ベッド・おもちゃの衛生管理- ペット用食器や周辺用品の清潔維持- お部屋の消臭・空間ケア■ プロの現場でも- トリミングサロンでの施術後ケア- ペットホテル・ドッグラン施設での衛生管理- 多頭飼育環境における清潔な生活空間の維持

OZOFRESH CAREは、

薬剤を使用せず、水道水から生成する低濃度オゾン水を活用することで、

ペットにも人にも配慮したケアを日常的に行える点が特長です。

■ 主な販売チャネル

公式オンラインEC・ECモール（楽天市場など）

製品の特徴や使い方を丁寧にご紹介し、

初めての方でも安心してご購入いただけるオンライン販売を行います。

楽天市場（Navy&Daiki） :https://item.rakuten.co.jp/navy-daiki/ozofreshcare/OZOFRESHCARE先行予約販売はこちら

ペットショップ・セレクトショップ

口腔ケアや衛生ケアの新しい選択肢として、

実際に商品を手に取って確認しながらご購入いただけます。

トリミングサロン・ペットサロン

トリミング後のケアや、ご自宅でのホームケアの延長として、

プロの視点から紹介される安心感のある販売環境です。

動物病院

スケーリング後のホームケアや、日常的な口腔・衛生管理のサポートとして、

継続しやすいケア用品としてご提案されます。

ブリーダー・キャッテリー／犬の幼稚園・介護施設など

子犬・子猫の頃からのケアや、年齢・体調に配慮した日常ケアとして活用されています。

ペット同伴ホテル・ドッグカフェ・猫カフェ・ペットホテル

施設内の衛生管理に使用されるほか、

ご家庭でのケアにつながる商品としてご紹介される場合があります。

■ 正規販売代理店の募集について

Daiki株式会社では、家庭用ペットケア家電 「OZOFRESH CARE（オゾフレッシュケア）」 の

正規販売取扱店（法人・個人事業主）を募集しております。

製品パッケージは、シルバーの箔押しによる商品名「OZOFRESH CARE」と、

控えめなペットの足跡モチーフのみをあしらったシンプルで上品なデザインを採用

ハイグレードな艶消しマット仕上げのネイビーカラー化粧箱を使用しています。

また、フタ式のギフトボックス仕様のため、

贈答用途やプレミアムラインとしての販売展開にも適しています。

■ 想定導入先

OZOFRESH CAREは、一般のペットオーナー向けだけでなく、

専門性と信頼性が求められる現場での提案・販売を想定して設計されています。

● ペットショップ・セレクトショップ

口腔ケア・衛生ケアへの関心が高まる中、

「薬剤を使わない」「毎日使える」ペットケア家電として、

初めての口腔ケア提案や、関連商品のセット提案に活用いただけます。

また、お洒落な雑貨を扱うセレクトショップの棚に並べても違和感のない、

一見してペットケア用品に見えないほどシンプルで洗練されたパッケージデザインを採用。

「これは何だろう？」と自然に興味を引き、

思わず手に取ってご覧いただけるような工夫を施しています。

● トリミングサロン

施術後の仕上げケアや、ご自宅でのホームケア提案として、

口腔ケア・足裏・トイレ周りなど幅広い用途を分かりやすく説明できるペットケア家電です。

また、サロンの世界観を損なわない、

シンプルで上質感のあるパッケージデザインのため、

店内のカウンターや物販スペースに置いても違和感がなく、

施術後の会話の流れで自然にご紹介いただけます。

「毎日使える」「薬剤を使わない」という特長は、

継続的なケアを大切にするサロン様の考え方とも親和性が高く、

顧客満足度の向上や付加価値提案につながります。

● 動物病院

スケーリング後のホームケア提案や、

日常的な口腔・衛生管理のサポートツールとして、

ご自宅で継続しやすいペットケア家電としてご提案いただけます。

オゾン水は、人の歯科医院や医療・獣医療分野においても

実績のある衛生ケア方法であり、

OZOFRESH CAREは、ペットに配慮した安心・安全な低濃度設計で

オゾン水を生成する製品です。

第三者機関による動物の安全試験・エビデンスを完備しているため、

薬剤を使用せず水道水から生成するケア方法として、

飼い主様にも根拠をもって説明しやすい点が特長です。

また、院内の雰囲気を損なわない

清潔感のあるパッケージデザインのため、

待合スペースや物販コーナーでの展示にも適しています。

※ 動物病院様には、導入検討用としてサンプルの無償貸し出しを行っております。

● ブリーダー／キャッテリー

子犬・子猫の頃からの口腔ケアや衛生管理は、

将来の健康状態はもちろん、飼い主様の満足度にも大きく関わります。

OZOFRESH CAREは、薬剤を使用せず毎日使える低刺激なオゾン水ケアのため、

成長段階に配慮したケア提案が可能です。

引き渡し前のケアや、飼い主様への製品案内・販売にもつなげていただけるほか、

「健康管理に配慮しているブリーダー／キャッテリー」としての

付加価値訴求にも貢献します。

新しい飼い主様にとっての安心材料としても活用いただけます。

● 犬の幼稚園・しつけ教室・ドッグトレーナー

集団生活の場では、

口腔・足裏・生活環境の衛生管理が重要になります。

OZOFRESH CAREは、刺激や残留を抑えたオゾン水ケアのため、

日常的なケアや環境衛生対策として導入しやすいペットケア家電です。

また、飼い主様へのホームケア提案としても説明がしやすく、

園内でのケア＋自宅での継続ケアを一貫して案内することが可能です。

● 介護施設（ペット共生施設・高齢犬ケア施設 等）

シニア犬・要介護ペットにおいては、

強い刺激や薬剤を避けたケアが求められます。

OZOFRESH CAREは、低濃度で安心して使えるオゾン水を生成するため、

体調や状態に配慮しながら日常的な衛生ケアに活用いただけます。

介護スタッフ様によるケア負担の軽減や、

清潔な生活環境の維持にも貢献します。

● ペットホテル・ドッグラン施設

多くの犬や猫が出入りする施設では、

日常的な衛生管理と安心感のあるケア体制が重要です。

OZOFRESH CAREは、薬剤を使用せず水道水から生成する低濃度オゾン水ケアのため、

環境やペットへの配慮を重視した施設運営に適しています。

口腔ケア・足裏ケア・トイレ周りの衛生管理など、

日常のケアを幅広くカバーできるほか、

「衛生管理に配慮している施設」としての信頼向上にもつながります。

● ペット同伴ホテル

ペット同伴での宿泊が増える中、

客室や共用スペースにおける清潔感と衛生管理は、宿泊満足度に直結します。

OZOFRESH CAREは、人とペットの双方に配慮した低濃度オゾン水ケアにより、

安心して過ごせる滞在環境づくりをサポートします。

口腔ケア・足裏・トイレ周り・客室内のニオイ対策まで、

一台で幅広い衛生ケアを実現でき、

施設の差別化や付加価値向上にも貢献します。

● ドッグカフェ・猫カフェ

来店するペットやお客様が長時間過ごす店舗では、

清潔感のある空間づくりやニオイ対策が店舗の印象を大きく左右します。

OZOFRESH CAREは、人とペットが同じ空間で使いやすいオゾン水ケアとして、

日常的な衛生管理に適しています。

また、レジ周りに設置して簡単な実演を行いやすい点も特長で、

実際の使用イメージを伝えながら、

来店体験の延長として自然な形での販売・紹介が可能です。

● ペット用品卸売業者・専門商社 など

OZOFRESH CAREは、口腔ケア・除菌・消臭を1台でカバーできる

分かりやすい価値提案と明確な差別化ポイントを備えたペットケア家電です。

クラウドファンディングでの実証実績やエビデンスを背景に、

小売店・専門店へ安心して提案しやすい商品として取り扱いいただけます。

今後は、POPや販促資料の整備、情報発信のサポートなどを通じて、

卸売業者・専門商社と連携した販売体制の構築を進めてまいります。

■ 正規販売取扱店様向けメリット

１. エビデンスに基づく「提案しやすいペットケア家電」

２. 消耗品に依存しない高付加価値・高満足度商品

３. EC・専門店と連動した販促サポート体制

正規販売取扱店様には、導入条件や販促内容について個別にご案内いたします。

■Instagramライブ配信のお知らせ

正規販売取扱店について問い合わせる :https://daikico.jp/contact-company/

OZOFRESH CAREの2026年4月の正規販売開始に先駆け、

製品の使い方や開発背景を詳しくご紹介する

Instagramライブ配信を実施いたします。

OZOFRESH CARE プロジェクトチーム「Navy & Daiki」 と

犬の歯磨き屋(R) 高木先生 とのコラボライブとなります。

犬の歯磨きやペットの口腔ケアや衛生管理について、

専門家の視点と開発者の想いを直接お伝えする機会となります。

ぜひお気軽にご参加ください。

■ 開催概要

日時：2026年2月20日（金）18:30～19:00

配信先：・公式Instagram「犬の歯磨き屋(R)」

■ ライブ内容

・OZOFRESH CARE 開発の背景

・ペットの口腔ケアに関する考え方

・実際の使用シーンのご紹介

・視聴者さまからのQ&A

・正規販売に向けたご案内

インスタライブはコチラから :https://www.instagram.com/dogs_tooth_brusher/開始日時：2026年2月20日（木）18:30～19:00

※ ライブ配信にあわせた特別企画も予定しております。

■OZOFRESH CAREは世界中でご使用頂けます。

OZOFRESH CAREは、100～240V・50/60Hz対応のため、

日本国内はもちろん、海外を含む世界各国でご使用いただけます。

※ 国や地域によってコンセント（プラグ）の形状が異なる場合があります。

ご使用の際は、必要に応じて変換プラグをご用意ください。

■ 製品概要

