Vectorworks, Inc.がMorpholioを買収　主力モバイルデザインアプリを製品ラインアップに追加

米国メリーランド州コロンビア（2026年2月17日）― Nemetschek グループ傘下のグローバルなデザインとBIMソフトウェアプロバイダであるVectorworks, Inc.(https://www.vectorworks.net/en-US)は、iPadおよびiPhone向けアプリにおいて受賞歴のあるMorpholio Trace(https://morpholioapps.com/trace/)、Morpholio Board(https://morpholioapps.com/board/)、Morpholio Journal(https://morpholioapps.com/journal/)の開発元であるMorpholio(https://morpholioapps.com)の買収を発表しました。 これは、建築家、インテリアデザイナー、その他のクリエイティブプロフェッショナルに対し、初期コンセプトやスケッチからドキュメンテーション、納品に至るまでのデザインプロセス全体をサポートする、直感的でユーザー主導のツールを提供するという共通の使命において、重要な前進となります。

この買収により、これまでのMorpholioアプリとVectorworks Cloud Services(https://www.vectorworks.net/ja-JP/cloud-services) 間の連携強化に向けた取り組みをはじめ、Vectorworks, Inc.とMorpholioチームが長年協業を重ねてきた関係が正式なものとなります。今後、一つのチームとして結束することで、デスクトップ環境における強力でデザイン中心のBIMおよびCADと、Appleデバイス上での直感的なモバイルスケッチ、マークアップ、ムードボード作成、ジャーナリングというそれぞれの強みを結集します。

Vectorworks, Inc. CEOであるJason Pletcherは「MorpholioをVectorworksのポートフォリオに迎え入れることを大変嬉しく思います。Morpholioは、ソフトウェアがデザイナーの創造性を妨げるのではなく、高めるべきだという当社の信念を共有しています。VectorworksのCAD・BIMプラットフォームとMorpholioのモバイルスケッチ・プレゼンテーション技術が融合することで基盤が強化され、ツールの連携機能を拡大することができ、顧客はワークフローにおいて、より大きな自由度と確信、創造的コントロールを獲得できるでしょう」と述べています。

創造性と高品質のデザインに強い情熱を持つ建築家やデザイナーである Morpholio の創設者およびチームメンバーは、Vectorworks チームに加わります。Vectorworks のリソース、規模、そしてイノベーションへの取り組みにより、Morpholio アプリはさらに急速に進歩し、戦略的かつ包括的にサポートされたVectorworks 製品ラインアップの一部として、進化・拡大し、デザイナーがすでに愛用しているツールで、継続的な改善と新しい機能を体験することができるようになります。

Morpholioの共同創設者であるMark Collinsは「この提携により、モバイルの優れた点とデスクトップの優れた点を融合し、プロセスのより多くの部分で、デザイナーがドローイングのユニークな魅力を活用できる機会を創出します。今後数年間で、スケッチ、マークアップ、BIM、AI がシームレスに連携し、より豊かなデザイン体験をサポートする機会が見込まれ、デザインの本質を失うことなく、新しい創造的なスーパーパワーを解き放つことができるのです」と述べています。

Vectorworks に既に搭載されている AI 機能を土台とし、Morpholio は、本番環境で利用可能な AI 機能をさらに追加し、スケッチ・ムードボード・プレゼンテーションにおける、人間主導の AI ワークフローに関する、明確なロードマップをもたらします。

Morpholio Trace は、建築家やデザイナー向けのオールインワンの描画・デザインアプリとして広く認知されており、Vectorworks のモデルや図面と自然に連携する、縮尺対応スケッチ・レイヤ・マークアップ・プレゼンテーション用画像機能を提供しています。 Morpholio Boardはインテリアデザイナーやスタイリスト向けに、強力なムードボード作成・商品キュレーション・プレゼンテーションツールを提供し、インスピレーションをクライアント向けの洗練された成果物へと変換します。Morpholio Journalは柔軟なデジタルスケッチブック兼ノートとして機能し、デザイナーが場所を問わずアイデアやメモ、ビジュアルを記録することを可能にし、それらの思考を後からでもプロジェクト全体のワークフローに還元できるようにします。

Morpholio共同創設者のAnna Kenoffは「過去10年間、iPadとApple Pencilは建築家やデザイナーにとって創造性のルネサンスを呼び起こしました。Morpholioはその時代を定義する一助になるというビジョンで設立されました。それは素晴らしい始まりであった一方で、今や私たちはデザイン業界を次の創造的技術革命へと導く準備が整っています」と述べています。

MorpholioがVectorworks製品ラインアップに加わることで、ユーザーはアイデア創出から実行までをよりシームレスにつなぐ架け橋を得ることができます。これにより、Vectorworksのデザインファイルやドキュメントと緊密に連携しながらも、モバイルデバイス上でスケッチ、反復、コミュニケーションを図ることが可能になります。この統合は、Vectorworksが掲げるデザインの自由への取り組みがさらに強化され、デザイナーの真の思考と作業方法に合わせて、綿密にデザインされたツールを提供していくという姿勢を明確にしています。

既存のMorpholioユーザーにとって、アプリの日常的な使用方法に変更はなく、お客様は引き続きApple App Storeを通じて、Morpholio Trace(https://apps.apple.com/us/app/morpholio-trace-sketch-cad/id547274918)・Board(https://apps.apple.com/us/app/morpholio-board-moodboard/id761867957)・Journal(https://apps.apple.com/us/app/morpholio-journal-sketchbook/id997484300)のサブスクリプションをご利用いただけます。Vectorworksは今後、Morpholio TraceおよびBoardにおいて、複数のデバイスを跨いで共同作業を行う大規模オフィス向けにデザインされた新サービスも導入する予定です。

Chief Division Officer Planning & Design 兼 Allplan CEOであるSunil Panditaは「Nemetschek グループの一員として、Vectorworks, Inc.によるMorpholioの買収は、AECブランド全体のお客様にインテリジェントで接続性のあるオープンソリューションを提供するという当社の戦略における重要な一歩です。今後、多様なNemetschek アプリケーションを利用するデザイナー向けに、Morpholioのモバイルスケッチ・プレゼンテーション機能を拡張する大きな可能性を見出しています。これにより、より多くのお客様が構想から施工に至るまで、認知的で豊かな一貫性のあるワークフローの恩恵を受けられるでしょう」と述べています。

VectorworksとMorpholioが一体となって前進していくことで、お客様はMorpholioアプリポートフォリオへの継続的な投資、 Vectorworks製品とのより一層深い統合、そしてデザインの技法への敬意を保ちながら、新たな効率性と無限のデザインの可能性を解き放つツールの拡大するエコシステムを期待できます。

Morpholio共同創設者の長谷川徹は「両社の結集は、単なる足し算ではなく、価値を飛躍的に高める乗算的な力を持つものだと強く確信しています。VectorworksとMorpholioの統合は、単なる機能の集合にとどまらず、取り組みの可能性、影響力、そして長期的価値を多次元的に拡張していく新たな出発点となります」と述べています。

Vectorworks, Inc.について

Vectorworks, Inc.(https://www.vectorworks.net/en-US)は、世界85カ国の建築、ランドスケープ、デザイン、エンタテインメント業界にサービスを提供する、受賞歴のある、デザインおよびBIMソフトウェアプロバイダです。世界中のプロフェッショナルがMacおよびWindows上でVectorworksを用いて、次世代のデザインを創造し、繋がり、影響を与えています。1985年以来、デザイナーとともに構築することを念頭に、Vectorworksソフトウェアは、あなたの想像力をどこまでも思い通りに導いていきます。メリーランド州コロンビアに本社を置き、イギリス、カナダ、オーストラリア、そして日本にオフィスを構えるVectorworks, Inc.は、Nemetschek グループ(https://www.nemetschek.com/en)の一員です。限界のないデザインを学ぶには、vectorworks.net(https://www.vectorworks.net/en-US)をご覧いただくか、@Vectorworks をフォローしてください。

ベクターワークスジャパンについて

ベクターワークスジャパン株式会社(https://www.vectorworks.co.jp)はVectorworksシリーズをはじめとする、デザインおよびBIMソフトウェアプロバイダであるVectorworks, Inc.の日本法人です。2024年にNemetschek グループの一員となり、建築、インテリア・内装、都市計画、造園、エンタテインメントなどの幅広い分野で、デザイナーの想いを形にする設計環境の提供と支援を続けています。

