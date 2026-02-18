Carbon EX、外務省推進「日本・ASEAN 繁栄のための パートナー・プロジェクト JENESYS Phase III」で環境問題・気候変動分野の企業代表として選定

Carbon EX株式会社

Carbon EX株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西和田浩平、竹田峻輔、以下「当社」）は、外務省が実施する「日本・ASEAN 繁栄のための パートナー・プロジェクト JENESYS Phase III」において、環境問題・気候変動分野を代表する企業の一社として訪問先に選定され、来日した日本およびASEAN諸国の学生・若手社会人を対象に、カーボンクレジットの実務と市場動向をテーマとしたワークショップを実施しました。

本取り組みは、日本企業の先進的な社会課題対応を体験的に学ぶ企業訪問の一環として行われたものです。当社のカーボンクレジットの売買・創出支援の豊富な実績と知見が評価され、本プログラムの訪問先に選定されました。

「日本・ASEAN 繁栄のための パートナー・プロジェクト JENESYS Phase III」について

JENESYS PhaseIIIは、今年度新たに実施する外務省推進の国際交流プログラムです。日本とASEANの将来を担う人材が、東京、福岡、バンコクで2週間をともに過ごし、経済・社会分野における密度の濃い視察や意見交換等を通じて、相互理解を深め、人的ネットワークを強化することで、日・ASEANが共に繁栄していくために、パートナーシップを深めることを目指しています。

カーボンクレジットの実務と市場動向をテーマに議論

本ワークショップは、参加者が日ASEAN共通の社会課題である環境問題・気候変動をテーマにソーシャルビジネスプランを構想するプログラムの一環として実施されました。当社は、気候変動問題を解決するソリューションを提供する企業として、事業内容やカーボンクレジットの社会実装を紹介しました。

ASEAN地域では、経済成長と脱炭素の両立を背景に、カーボンクレジットや環境価値市場への関心が高まっています。こうした動向を踏まえ、ワークショップでは当社Co-CEOの隂山が講師を務め、気候変動対策をめぐる国際的なサステナビリティの潮流を起点に、日本のカーボンクレジット市場の構造や役割、GX-ETSをはじめとする環境価値を経済活動へ組み込む仕組みについて、実務視点から解説しました。

制度の概要説明にとどまらず、実際の市場運用や企業導入の現場で蓄積された知見を共有することで、参加者はカーボンクレジットがどのように社会実装されているのかを具体的に理解する機会となりました。質疑応答では、各国の政策や市場環境との比較を踏まえた議論が活発に行われ、カーボンクレジットを自国でどのように活用・展開できるかという視点で意見交換が進みました。

「JENESYS Phase III」を通じて共有された知見は、参加者が自国へ持ち帰り、レポートや対話を通じて広がっていきます。当社は今回の取り組みを通じ、カーボンクレジットの実務と市場理解を次世代に伝えることで、ASEAN地域を含むGXの社会実装を後押しする一助となることを目指しています。

今後も当社は、気候変動領域における知見と実績を国内外に発信し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

「Carbon EX」について

1. 世界の幅広いカーボンクレジットの取り扱い

ボランタリーカーボンクレジット、J-クレジット、非化石証書、海外の再エネ証書など幅広いクレジットの販売・購入が可能です。日本語・英語版の両方があり、海外企業も利用することができます。また、24時間/365日、世界中のカーボンクレジットにアクセスが可能です。

2. カーボンクレジットの高い信頼性

Carbon EXでは、KYC*などの審査プロセスを実施します。また、高品質なボランタリーカーボンクレジットを取り扱う取引所として、クレジットの評価機関・企業と連携をすることでクレジットの品質を担保します。

3. カーボンクレジットの創出や購入コンサルティングを提供

国内外のボランタリーカーボンクレジット創出事業者への支援や、お客さまの目的・ニーズに合わせて、クレジットの種類解説や提案を実施します。自社のクレジットオフセットの取り組みを外部公表することによるPR・ブランド向上を支援します。

さらに、Carbon EXで売買したカーボンクレジットは、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」と連携させることで、お客さまの利便性を高めて、適切なカーボンクレジットによるオフセットの提案・コンサルティングサービスの提供が可能です。

