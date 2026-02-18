【新CM】バッファロー×蜷川実花 with EiMのコラボレーションCMを公開～アーティストの挑戦を支えるバッファローの新プロジェクト第3弾～

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之、以下バッファロー）は、アーティストの革新的な挑戦をITインフラで支え、創造の可能性を最大化するプロジェクトの第3弾として、 写真家・映画監督・現代美術家の蜷川実花氏と、データサイエンティストの宮田裕章氏、セットデザイナーのENZO氏、クリエイティブディレクターの桑名功氏、照明監督の上野甲子朗氏らで結成されたクリエイティブチーム「蜷川実花 with EiM」とコラボレーションしたテレビCMを、2026年2月20日（金）より放映いたします。

CM概要

Mika Ninagawa with EiM“Dreams of the Beyond in the Abyss”

蜷川実花 with EiMが手掛ける没入型映像作品。

LEDディスプレイと鏡で囲われた「奈落」のような空間のなか、

「虚構と現実」「こちら側とあちら側」「光と影」といった、

相反するものを行き来することで、

自分の中を深く旅するような体験を生む。

アーティストに、退屈はいらない。Artist’s Voice

この表現の裏側を支えているのがバッファローの「外付けSSD」と「Wi-Fiルーター」。

「外付けSSD」は動画編集時の高速転送と短時間でのバックアップを、

「Wi-Fiルーター」は快適で安定した通信環境を実現します。



「蜷川実花 with EiM」から、バッファロー商品へのコメントをいただきました。

( 01 )ポータブルSSDSSD-PHP4.0U3-BA (https://www.buffalo.jp/product/detail/ssd-php4.0u3-ba.html)

「ストレスのない速さと信頼できる耐久性」



本作品で使用している映像は実際にカメラで撮影した現実世界のもの。撮り溜めた3～4年分からセレクトしていて、そこから動画を重ねたり、スローにしたり。とにかくシーン数がものすごいです。そのためかなり重いデータとなっていますが、このSSDをPCに繋ぎながら編集すれば、接続が速く、かなり効率的に作業をすることができます。水や塵にも強いので、屋外でも安心して使用できるのも嬉しいですね。”

( 02 )Wi-FiルーターWXR18000BE10P(https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr18000be10p.html)

「途切れない安定した高速通信」

“作業をする上では、快適な接続環境が必須です。特に動画などの大容量のデータを扱う際には速度と安定性が担保されたバッファローのWi-Fiルーターが欠かせません。それにバッファローって意識してみると結構身近にあるんですよね。ブランドイメージもさることながら、物自体の力でずっと選ばれ続けている。一見私たちとは遠いですけど、ものを作る姿勢やチャレンジ精神みたいなものは共鳴するところがあるなと勝手に思っています。”

創造を支える、プロフェッショナルな仕事

アーティストの挑戦を支えるバッファローのプロジェクト

主役は、アーティスト。作品に私たちの名前はありません。

その創造の裏側、最高のパフォーマンスとクオリティを支えるのが私たちの仕事。

求められるのは、確実さ、速さ、安心 -- 何よりもアーティストが集中できる時間と空間です。

だから、バッファローがITの退屈を引き受ける。それが「見えない、美学」であり、誇りです。

バッファローは、アーティストの革新への挑戦を支え続けます。

Special Sitehttps://www.buffalo.jp/contents/topics/special/cm-movie/



アーティストとの共創により完成したCMを、作品として展示するギャラリー/ポートフォリオサイトを公開中です。

また、近日CM公開予定のアーティスト情報も展開しております。



ぜひ、アーティストたちの作品と、バッファローの仕事をご覧ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/418_1_f96407b5a775e49e24f3e03c775d1a97.jpg?v=202602181151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/418_2_a67baeff406f5ee8edee3070833dcd95.jpg?v=202602181151 ]Special Web Page :https://www.buffalo.jp/contents/topics/special/cm-movie/

CM本編

Mika Ninagawa with EiM“Dreams of the Beyond in the Abyss”[動画: https://www.youtube.com/watch?v=J_qS-D71h6A ]

Director Shintaro Kamei (SIMONE) / DP Ryo Oguma

1st AC Yuki Yamazaki / Gaffar Genki Hoshiyama

Music Manato Kemmochi / Edit Ryo Oguma

Copy Writer Takuma Watanabe (SIMONE) / Business Producer Haruka Hirano (SIMONE)

Production Manager Yuko Igarashi (SIMONE), Keijiro Miyasaka (FIX)

Co-Director Taro Shimura (BUFFALO) / Associate Producer Hiroaki Kawasaki (BUFFALO)

Production Coordinator Reika Ogai (BUFFALO), Takeru Kato (BUFFALO)

CM放送情報

放送開始日

2026年2月20日(金)から TBSテレビ系列「ララLIFE」（23:30 - 23:58）内にて放送

放送地域

全国

出演アーティストご紹介

蜷川実花 with EiM

写真家・映画監督・現代美術家の蜷川実花と、データサイエンティストの宮田裕章、セットデザイナーのENZO、クリエイティブディレクターの桑名功、照明監督の上野甲子朗らで結成されたクリエイティブチーム。プロジェクトごとに多様なチームを編成しながら活動する。

主な作品発表に、「胡蝶の旅 Embracing Lights」（安比Art Project、2022年）、蜷川実花「残照 / Eternity in a Moment」（小山登美夫ギャラリー 前橋、2023年）、「蜷川実花展 Eternity in a Moment 輝きの中の永遠」（TOKYO NODE、2023年-2024年）、「蜷川実花展 with EiM：儚くも煌めく境界」(弘前れんが倉庫美術館2024年)、「深淵に宿る彼岸の夢」（森の芸術祭 晴れの国・岡山 満奇洞 2024年）など。

蜷川実花｜Mika Ninagawa 公式サイト(https://mikaninagawa.com/)

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.