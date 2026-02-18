企業の生成AI活用定着を支援する業務OS「OKRA」β版提供開始

株式会社TOMUP

株式会社TOMUP（本社：東京都、代表取締役：野澤 佳生、以下TOMUP）は、PC業務の文脈を理解し、最適なAI活用方法をリアルタイムで提示する法人向けAIアシスタント「OKRA（Open Knowledge Real-time AI Assistance）」のβ版提供を、本日2026年2月18日より開始しました。

OKRAは、企業内のAI活用を一部の専門人材に依存する状態から、全社員が当たり前にAIを活用できる組織への変革を支援する新しいAI活用基盤です。PCにインストールすることで、業務の流れに応じたAI活用のヒントや実行手順を提示し、業務効率化と組織能力の向上を同時に実現します。

https://okra.tomup.co.jp/

■ 背景 ― AI導入が進んでも「現場で使われない」課題

生成AIの急速な進化により、多くの企業がChatGPTなどのAIツールを導入しています。しかし実際には、

・AIを日常業務で活用している社員は一部に限られる

・研修を実施しても現場で活用が定着しない

・AI活用が個人依存となり組織能力に転換されない

といった課題が多くの企業で発生しています。

従来のDXのようなマニュアル化・トップダウン型の導入では、文脈や業務内容によって使い方が変わるAIの特性に対応できず、AI活用の定着が難しいという構造的問題が存在しています。

TOMUPはこれらの課題を解決するため、AIの使い方を教えるのではなく「使う瞬間」を設計するという思想のもと、OKRAの開発に至りました。

■ OKRAの特徴

1. PC業務の文脈を理解しAI活用をリアルタイム提案

OKRAをPCにインストールすると、起動中のアプリケーションや業務の流れを解析し、作業内容に応じたAI活用方法を提示します。

例えば、会議終了後の議事録作成や資料作成、文章作成などのタイミングで、AIによる効率的な実行方法を自動的に提案します。

ユーザーは特別な操作や知識を必要とせず、業務の流れの中で自然にAI活用を始めることができます。

2. 業務文脈に応じた「レシピ」提供

OKRAは、AI活用の具体的な手順やプロンプト、ツールの使い方を「レシピ」として提供します。

これにより、学習してから使うのではなく、使う過程そのものが学習になる設計です。

実務の中で小さな成功体験を積み重ねることで、継続的なスキル向上とAI活用の習慣化を促進します。

3. AI活用を個人能力から組織能力へ

OKRAは、AI活用を一部の社員だけのスキルにとどめず、全社員の行動変容を促進します。

企業内のAI活用率を高めることで、生産性向上だけでなく、新規価値創出や業務プロセスの変革を支援します。

■ 法人向けAI活用OS「OKRA」とは

OKRAは、PC業務にリアルタイムでAI活用のヒントを提供するAIアシスタントです。

AIを「導入する」だけでなく、「活用が定着する組織」を構築するためのOS（基盤）として設計されています。

主な特徴：

・PC常駐型AIアシスタント

・業務文脈に応じたAI活用提案

・AI活用手順のレシピ提供

・組織全体のAI活用率向上支援

・AI活用文化の形成支援

企業のAI投資のROI最大化と、AI時代に適応した組織づくりを支援します。

■ TOMUPについて

TOMUPは「いい仕事をして世の中の期待を超え続ける」ことをミッションに、本質的な価値創出にこだわったプロダクト開発を行う企業です。

単なる機能提供や効率化にとどまらず、社会や企業が抱える構造的な課題に向き合い、人や組織のあり方そのものをアップデートするサービスの創出を目指しています。

すべてのプロダクトにおいて「本当に価値あるものとは何か」を問い続け、関わるすべての人が誇りを持てるサービスを提供し続けることで、持続的に社会へ新しい価値を届けていきます。

■ 会社概要

会社名：株式会社TOMUP

所在地：東京都千代田区神田佐久間河岸91キューアス秋葉原ビル301

代表者：代表取締役 野澤 佳生

事業内容：AI活用基盤「OKRA」の開発・提供、企業のAI活用を支援するプロダクト開発およびコンサルティング事業

URL：https://tomup.co.jp/