「ITmedia Security Week 2026 冬～AI時代に価値の源泉であるデータを守るには～」に協賛

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2026年3月2日（月）～3月9日（月）に開催されるライブ配信セミナー「ITmedia Security Week 2026 冬～AI時代に価値の源泉であるデータを守るには～」に協賛いたします。

本イベントにおいて、弊社は3月5日（木）に「深刻化するサイバー攻撃に備えるには？知っておくべきセキュリティ強化策」と題したセミナーを実施。最新の調査レポートを基に、巧妙化するサイバー攻撃の脅威と、企業・組織が講じるべき対策について解説します。

ぜひご視聴いただきますよう、よろしくお願いいたします。

「ITmedia Security Week 2026 冬」Webサイト

https://members09.live.itmedia.co.jp/library/OTcyOTY%253D?group=2603_SEC

■ セミナー内容

深刻化するサイバー攻撃に備えるには？知っておくべきセキュリティ強化策

https://members09.live.itmedia.co.jp/library/OTcyOTY%253D?group=2603_SEC#session4-3

深刻なサイバー攻撃の被害が多数報じられている昨今。企業に求められるセキュリティ対策は、どのように変化しているのでしょうか？ 本セミナーでは、サイバーセキュリティに関する動向がまとめられた「情報セキュリティ白書2025」を基に、最近のセキュリティ課題とその対策をご紹介します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1221_1_a0b6eee67f129f00d42af34f8d601678.jpg?v=202602181151 ]

■ お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

「ITmedia Security Week 2026 冬」Webサイト

https://members09.live.itmedia.co.jp/library/OTcyOTY%253D?group=2603_SEC

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

- 記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。