推し活向け応援広告サービス「#推しアド」誕生！500円から推しの広告出稿が可能に

応援広告とは

「応援広告」とは、ファンが自主的に資金を出し合い、アイドルやキャラクターなどの「推し」を応援する広告を公共の場に掲出する文化です。推しの誕生日、記念日、ライブ開催などを祝うために、駅のポスターや街頭ビジョンといった多くの人の目に触れる場所に広告を出し、応援の気持ちをカタチにする新しいファン活動として、日本でも急速に広まっています。

サービス概要

「#推しアド」は、K-POP、VTuber、アーティストなど、あらゆるジャンルの「推し」を持つファンが、少額から応援広告の出稿に参加できるクラウドファンディング型サービスです。

これまで応援広告は、企画者が代表して高額な広告費用を立て替えたり、複雑な手続きを個人で行ったりする必要があり、一部の熱心なファンによる活動と捉えられがちでした。

本サービスでは、応援広告を出したい人が「企画者」となり、サイト上で簡単にプロジェクトを立ち上げることができます。プロジェクトに共感したファンは「参加者」として、1口500円という少額から支援に参加できます。企画者と参加者、双方の想いが集まって目標金額を達成した際には、当社が広告枠の購入から掲出までをサポートするため、誰もが安心して「応援広告」を楽しめるのが特徴です。

これにより、金銭的な負担や手続きの煩雑さといった従来の課題を解決し、より多くのファンが気軽に、そして安全に応援広告を実現できる新しい推し活のスタイルを提案します。

ご利用方法

「#推しアド」は、応援広告を出したい企画者と、それを支援したい参加者を繋ぐサービスです。それぞれの立場でのご利用方法は以下のとおりです。

【企画者の方】

「#推しアド」の使い方- 会員登録: メールアドレスだけで簡単に登録が完了します。- プロジェクト作成: 応援したい「推し」のための広告プロジェクトを作成し、目標金額を設定します。- SNSでのシェア: 作成したプロジェクトをSNSでシェアし、ファンや仲間からの応援を募ります

※プロジェクトの掲載は無料で行うことが可能です。

【参加者の方】

- プロジェクトを探す: サイト上で応援したい「推し」のプロジェクトを探します。- 支援: 支援したいプロジェクトが見つかったら、金額を決めて支援します。- 進捗の確認: 支援したプロジェクトの進捗状況は、プロジェクトページでいつでも確認できます。

企画者と参加者の想いが集まり、目標金額を達成すると、あなたの「推し」が広告として多くの人の目に触れることになります。

すでにK-POPアイドルや人気VTuberの誕生日を祝う応援広告プロジェクトが複数進行しており、一部のファンから支援が集まり始めています。今後も順次、多様なジャンルのプロジェクトが開始される予定です。これまでにない、推し活の新しいカタチを「#推しアド」で体験してください。

