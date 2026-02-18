AI写真編集「Imagen」、3つの新機能を発表オブジェクト除去・非破壊ノイズ除去・ソーシャル支援機能をCP+で公開

ImagenAI Ltd.

プロフォトグラファー向けAI写真編集ソフト「Imagen」は、新たに3つのAI機能

- 「オブジェクト除去」- 「非破壊ノイズ除去」- 「Imagenソーシャルスポットライト」

を発表しました。

これらの新機能は、CP+会場内Imagenブース（ブース番号：40）にて体験いただけます。

Imagenとは

Imagen(https://imagenai.com/prtimes)は、フォトグラファーごとの編集スタイルをAIが学習し、大量の写真を自動で一括編集できるクラウドベースの写真編集サービスです。

単なるプリセットの自動適用ではなく、撮影条件や写真ごとの特性を解析し、1枚ごとに最適な補正を行う「学習型編集」を採用。

編集時間を最大96％短縮しながら、一貫性と個性を保った仕上がりを実現します。

新機能オブジェクト除去

「オブジェクト除去」は、写真内の壁面設置物などの視覚的ノイズをAIが自動検出し、一括で除去する機能です。

現在対応している対象：

- 非常口サイン- 火災報知器- 煙探知機- サーモスタット など主な特長：- Lightroomワークフローに直接反映される非破壊編集- ギャラリー単位でのバッチ処理- 写真のトーンや粒状感に自然に馴染む補完処理- 最終調整のコントロールはユーザー側に保持

イベントやウェディング撮影など、大量納品を行うフォトグラファーの後工程負担を大幅に軽減します。

新機能： 非破壊ノイズ除去

非常口サインも自動でスマートに削除

従来のJPEG書き出し型ノイズ除去から、XMPベースの非破壊処理へ移行しました。

主な特長：

- Lightroom Classicがネイティブに認識・表示- ノイズ除去強度の後調整が可能- 必要に応じてオフにもできる- 重複JPEGを生成しないカタログ管理- 編集フロー内で完結する処理設計

Lightroomユーザーは完全な非破壊ワークフローを維持でき、非Lightroomユーザーは従来通りJPEG書き出しでの納品にも対応可能です。

新機能： Imagenソーシャルスポットライト

非破壊ノイズ除去で、低照度撮影も高品質に

「Imagenソーシャルスポットライト」は、編集済みプロジェクトをワンクリックでInstagram向け投稿コンテンツに変換する機能です。

主な特長：- AIによるベストカット自動選定- 写真順序・カバー画像の自動構成- キャプション提案の自動生成- SNS運用の作業負担を削減

納品後のマーケティング工程までを含めた新しいワークフローを実現し、フォトグラファーの発信活動を支援します。

CP+2026 出展情報（ブース40）

撮影から投稿まで、数分で完了

Imagenは、2026年開催のCP+に出展いたします。

ブース40では、4日間にわたり全14回のワークショップを開催。国内外で活躍する10名のフォトグラファーが登壇し、実際の編集ワークフローとAI活用事例を紹介します。

各セッションでは、

- 実際の制作・編集フローの公開- AIによる自動編集の活用方法- セレクトから納品までの効率化事例

を具体的に解説します。

さらにブースでは、

- 最新機能のデモンストレーション- 製品導入に関する個別相談- 実機操作体験

をご用意。会期中はImagenチームが常駐し、導入方法やワークフロー設計について直接ご相談いただけます。

AI編集を本格導入したい方、編集時間を大幅に削減したいフォトグラファーの皆様は、ぜひブース40へお立ち寄りください。。

Imagen AIについて

CP+2026 Imagenブース スケジュール詳細を見る :https://imagenai.com/prtimes

Imagen AIは2020年創業のAI写真編集ソフトウェア企業です。

フォトグラファーごとの編集スタイルをAIが学習し、自動で適用することで、編集時間を最大96％短縮しながら、個性と一貫性を維持した仕上がりを可能にします。

現在、世界中で10万人以上のフォトグラファーに利用され、累計10億枚以上の写真がImagenによって処理されています。

Summit PartnersおよびNFXからの出資を受け、約120名のチームで製品開発・研究開発・クリエイターサクセスを推進しています。