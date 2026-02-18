【今季史上最安値！】足元の冷えをゼロにする「Furdo 電熱ルームシューズ」が冬物最終処分セールを開催。楽天お買い物マラソン＆限定タイムセール！
本格的な春の訪れを前に、今シーズンの感謝を込めて「今季最安値」での提供が決定。
2026年2月開催の「楽天お買い物マラソン」および、「当店限定のタイムセール」を組み合わせることで、発売以来、最もお得にご購入いただけるラストチャンスとなります。
「電熱ルームシューズ」詳細はこちら :
https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/hs01-frd/
「歩けるヒーター」が冬の常識を変えた。ヒットの背景にある独自設計
「Furdo 電熱ルームシューズ」は、開発者が自らの冷え性悩みを解決するために、社内の女性スタッフと改良を重ねて誕生した「パーソナル暖房」です。
＜足の甲から温める新発想＞
「靴下を重ねても足先が冷える」という悩みに着目。電熱線を足の甲側に配置し、じんわりと包み込むように温める独自構造を採用しました。
＜10秒で実感する速暖性能＞
スイッチを入れてわずか10秒で温かさを実感。朝の冷え切ったキッチンや、深夜のデスクワークでも、すぐにお客様の足元を救います。
＜驚きの軽さ、片足約110g＞
ヒーター内蔵でありながら、履いていることを忘れるほどの軽量設計。コードレスなので、家事や仕事を妨げることなく自由に歩き回れる「ストレスフリーな温かさ」を実現しました。
冷え性に悩むすべての方へ、最後のご提案
「足元を温めるだけで、こんなに冬が変わるのか」と驚きの声を多数いただいた今シーズン。
光熱費が高騰する中、必要な場所だけを温めるFurdoの電熱ルームシューズは、賢い節電アイテムとしても支持されました。
今シーズンの販売は、この在庫をもって終了となります。史上最高のコストパフォーマンスで、Furdoが届ける「温泉のような温もり」をぜひ手に入れてください。
売り尽くし！今季最大の「最終処分セール」
今シーズンの生産分も残りわずかとなりました。
在庫がなくなり次第終了です！
【セールスケジュール】
タイムセール期間： 2026年2月19日(木)10:00 ～ 2月26日(木)09:59
楽天お買い物マラソン期間： 2026年2月19日(木)20:00 ～ 2月23日(月)01:59
Furdo 電熱ルームシューズ
Furdo
電熱ルームシューズ／HS01
セット内容
・製品本体
・インソール
・専用バッテリー
・充電ケーブル
詳細はこちら :
https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/hs01-frd/
｜会社概要｜
名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）
設立年： 2011年4月
代表者名： 田中 新一
本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35
https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)