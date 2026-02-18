【3/19（木）福岡開催】Houdiniユーザー必見！USD for Small Studios - 「少人数・高効率」の制作ワークフロー -【参加無料】

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp/ ）は、Houdiniを活用したUSDワークフローを紹介するセミナー「USD for Small Studios - Houdiniから始める「少人数・高効率」の制作ワークフロー -」を、2026年3月19日（木）に福岡にて開催いたします。

少人数チームの制作効率を飛躍させるUSD活用術を公開

映像制作の現場において、ワークフローの最適化はクリエイティブの質を左右する重要な要素です。 本セミナーでは、VFXやMotion Designを得意とする株式会社inbetweenより、柳生氏（代表取締役/AD）と近藤氏（CTO/FX Supervisor）をお招きし、同社が実践するUSD活用術を深掘りします。

Houdiniを用いたUSDの基礎知識はもちろん、少人数チームだからこそ求められる「効率化の工夫」や、実際の導入事例に基づいたTIPSをご紹介。 実写、広告、アニメなど多岐にわたるジャンルを手掛けてきたプロフェッショナルが、皆様の疑問や技術的なハードルをクリアにするヒントをお届けします。

本セミナーの会場として、モンブラン・ピクチャーズ株式会社のスタジオをお借りしています。

当日は、併設ショップでグッズ販売も当日実施されますのでぜひ早めにご来場いただきお楽しみください。

■講演内容

・HoudiniとUSDによる制作ワークフローの基礎

・少人数チームにおけるUSD活用のメリットと実践例

・株式会社inbetweenにおける導入事例とTIPS

・質疑応答

※時間は変動する場合がございます。ご了承ください。

■ゲスト

柳生 大志 氏

株式会社inbetween

代表取締役/アートディレクター VFX, Motion Designを軸に映像演出やグラフィック、ロゴデザインなど媒体を問わず繊細なデザイン、映像表現を得意とする。inbetweenでは家具組み立て担当兼グリーンキーパーとして観葉植物を元気に育てています。

近藤 日明 氏

株式会社inbetween

CTO/FX Supervisor FX Artistとして実写映画、広告、インスタレーション、アニメ作品、数々の映像作品に参加。制作の基盤となるワークフローの構築や最適化が得意。inbetweenでは「みんなの近藤さん」としてスタッフから吐き出される質問にAIさながらに回答し、誰よりも信頼されている。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/221_1_61ae8ca58eab9b2940cddbae9271efaf.jpg?v=202602181151 ]

モンブラン・ピクチャーズ株式会社

「モンブラン・ピクチャーズ」は、映像の企画・制作を手がける映像エンターテイメントスタジオです。監督、プロデューサー、アニメーター、CGジェネラリスト、プログラマーなど、コンパクトなスタジオながらも個性的なスタッフが在籍し、企画に合わせた最適な映像表現を提案、制作。「STRIKE YOUR IMAGINATION 」を合言葉に、優れたアイデアと技術で想像力を刺激する、とびきり面白いエンターテイメントを作り続けるスタジオでありたいと思っています。

Webサイト：https://mtblanc.jp/

詳細・申込はこちら :https://www.borndigital.co.jp/seminar/usd-for-small-studios-houdini/

■ボーンデジタルについて

ボーンデジタルはアニメ・ゲーム・映画といったエンターテインメント業界や、製造・建築・アパレル業界など様々な分野でデジタルコンテンツを制作する方を支援しています。お客様が優れたコンテンツを生み出すために必要な専用のソフトウェアやハードウェアの導入支援、技術習得に役立つ書籍や雑誌の発行、セミナー・トレーニングの企画運営など、多角的なサポートを行っています。

