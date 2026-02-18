営業組織のAI活用を支える企業データAPI「SalesNow API」を提供開始

株式会社SalesNow

株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡 功規、以下 SalesNow）は、営業・AIシステムの前提データとして提供する企業データAPI「SalesNow API」の提供を開始しました。

SalesNow APIは、営業活動やAI活用における「企業情報の不正確さ」「更新負荷」「判断のブレ」といった課題を解消し、売上につながる営業判断を再現可能にするデータ基盤です。

■SalesNow API

https://top.salesnow.jp/lp_api/

■ 発表の背景

AI活用が進む今、「どのAIか」より「どんなデータで動かすか」が成果を分けている

近年、AI活用は経営テーマとして本格化し、エンタープライズ企業を中心にAI関連投資が拡大しています。

一方で、多くの企業では次のような課題が顕在化しています。

- AIや分析のアウトプットの出力がブレる- 企業データの正確性・更新性を担保できず精度に不安がある- SFA・AI・分析ツールごとに前提データが揃っていない

これはAIの性能ではなく、AIや営業が参照する「企業データの前提」が整っていないことが原因です。

SalesNowは、累計700社以上の営業支援を通じて、営業成果の再現性は、ロジックよりも前提データで決まるという知見を蓄積してきました。

その知見をもとに、営業とAIが共通で参照できる企業データ基盤として「SalesNow API」の提供を開始しました。

■ SalesNow API とは

営業とAIの“判断の前提”を揃える企業データAPI

SalesNow APIは、正確性・網羅性・構造性・更新性を備えた企業データを、営業・AIシステムの前提データとして提供する企業データAPIです。

企業情報を「集める」「疑う」「更新する」時間をなくし、受注につながる判断とアクションに集中できる状態を実現します。

■ SalesNow API の特長

1. 判断に使える企業データを、そのままAPIで利用可能

営業・AIが判断に使える状態で、構造化された企業データを提供。既存のAIロジックや営業フローを変えずに、データを差し替えるだけで精度を向上させることができます。

2. AI活用・営業判断のブレを抑制

AIの性能差より、成果を左右するのは入力データ。SalesNow APIにより、AI出力や営業判断の属人性を抑え、組織として一貫した意思決定を可能にします。

3. 企業データ整備を内製しなくていい

企業データの整備・更新は「作る」より「保ち続ける」方が困難です。SalesNowは、AIネイティブなデータ製造オペレーションにより、最もROIが悪い領域を外部化します。

■ 利用シーン

- AIエージェント・内製AIへの企業データ組み込み- AIサービス・AIプロダクトへの企業データ組み込み（商用利用も検討可）- 営業SFA／CRMにおける企業情報の統一

■ 今後の展開

APIを起点に、営業×AIの基盤へ

SalesNow APIは、営業とAIの前提データを担う“基盤レイヤー”として提供されます。

今後は、APIを起点に、営業業務への直接的なAI実装や、より高度なAI活用を支える仕組みへと段階的に拡張していく予定です。

SalesNowは、「AIを使う企業」ではなく「AIが信頼して動けるデータ基盤を持つ企業」

として、営業×AI領域における価値提供を進めてまいります。

■ 代表コメント

株式会社SalesNow 代表取締役 村岡 功規

AI活用が進む中で重要なのは、どのAIを使うかではなく、AIがどんなデータを前提に判断するかです。営業成果やAI出力のブレは、ロジックではなく前提となる企業データの不整備に起因します。

SalesNow APIは、営業とAIが共通で信頼できる“判断の前提”を整える基盤です。

私たちは、営業×AIの成果を再現可能なものへと進化させていきます。

■ 株式会社SalesNowについて

SalesNowは「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、営業組織の生産性を高めるAI企業データクラウド「SalesNow」を提供しています。

- サービス名：SalesNow- 提供形態：AI企業データクラウド- 収録企業・組織データ数：約1,400万件超- 公式サイト：https://top.salesnow.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社SalesNow

所在地：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー7F

代表者：代表取締役 村岡 功規

設立：2019年8月

事業内容：AI企業データクラウド「SalesNow」の企画・開発・運営

会社HP：https://salesnow.jp/