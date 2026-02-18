【多店舗展開企業向け】AIが変える！SNS×MEO集客の新サービス「Pignetプラス」リリース！

株式会社 Pignet

株式会社Pignetは、SNS運用代行会社や飲食店を中心とした多店舗展開企業向けに、AIによるSNS・MEO運用支援サービス「Pignet プラス」の提供を開始いたしました。（過去に発表した飲食店向けサービスであるPignetを、複数店舗事業者・SNS向けに新開発したのがPignet プラスです）

本サービスは、Instagram、X（旧Twitter）、Googleビジネスプロフィールの3媒体に対応し、AIが投稿文の作成から一括投稿まで対応。複数アカウント・複数店舗を運用する企業や代行会社の業務負担を大幅に軽減します。

Pignetプラスのサービスページ :https://plus.pignet.jp

開発の背景

近年、店舗集客においてSNSとGoogleビジネスプロフィールの重要性はますます高まっています。その一方で、次のような課題が顕在化していました：

- SNS運用代行会社では、複数店舗・複数クライアント分の投稿管理が煩雑- 多店舗企業では、店舗ごとの発信を維持しつつ統一感のある運用が難しい- 投稿文の作成・修正に時間がかかり、業務が属人化しやすい

運用代行の現場では「確認作業に追われて、本来の価値提供に集中できない」、チェーン展開企業では「統一感を持たせたいが、各店舗の特色も残したい」といった声も多く聞かれていました。

これらの課題を解決するため、PignetはAIによる投稿支援と複数アカウント運用を前提にした「Pignetプラス」を開発しました。

主な特徴

1. プラットフォーム別に最適化された投稿文をAIが自動生成

概要と画像を送るだけで、AIが各媒体に最適化した投稿文を作成。代行会社では下書き作成の時間を削減でき、企業では投稿の質を一定に保つことが可能です。

2. 3媒体にAIが一括投稿

Instagram・X・Googleビジネスプロフィールへの投稿をAIが一括で対応。媒体ごとにログイン・投稿する手間が不要になります。

3. 複数アカウント・複数クライアントを一元管理

クライアントや店舗ごとにアカウントを管理しながら、個別に最適化された投稿が可能。地域性を活かした情報発信や、キャンペーン告知も柔軟に対応します。

4. チームで使える権限管理・承認フロー

投稿作成者と承認者を分けた運用が可能。社内チームや運用代行の分業体制にも対応し、ミスや炎上リスクを低減します。

導入実績と効果

Pignetプラスの機能説明ページ :https://plus.pignet.jp/features

会津若松市内の飲食店4店舗で行った実証実験では、以下の成果が確認されています：

1. SNS投稿作業時間を約83％削減

3媒体への投稿が約30分→5分に短縮。運用負担が大幅に軽減。

2. Instagramのインプレッションが平均230％増加

投稿頻度の向上により、来店・再来店のきっかけが増加。

3. Googleビジネスプロフィールのユーザー行動が170％増加

電話・ルート検索・予約などのアクション数が増え、集客機会が広がりました。

利用実績とお客様の声

１.来民屋｜熊本県内6店舗（焼肉・食堂・BBQ事業）ダミー

SNSや Googleが重要なのは分かっていても、各店舗で定期的に投稿することは難しい状態でした。そんな時にPignetプラスを知りました。

実際にPignetプラスを使うようになってからは、投稿が止まらず、全店舗で同じ仕組みで運用できています。一元管理なので、他の店舗の投稿も確認できるので、「こういう見せ方があるのか」と参考になることも多いです。実際にSNSやGoogleを見て来られるお客様も増えています。

２.味の牛たん喜助

これまでSNSとGoogleではそれぞれに合わせて投稿をしなければならず、時間がかかってしまい運用を行うことがでとても大変でした。

Pignet プラスを使うようになってからプラットフォームを横断的に網羅してくれるので時間効率があがり楽にSNS・Googleの運用を行うことができています。

今後の展開

今後はSNS運用代行会社向けの複数店舗一括投稿機能や、Googleビジネスプロフィール レビューAI返信機能などの機能開発を進めてまいります。

Pignetプラスは、SNS・MEO運用をより効率的かつ再現性のある仕組みに変えることで、企業の情報発信を支援します。

過去のメディア掲載・出演

■Rocket Pitch Night

2023年11月30日に実施されたROCKET PITCH NIGHT AUTUMN 2023に参加し、麻布台ヒルズにて、コメンテーター・投資家、約1,600名以上の観客の前で発表。

■J-WAVE ラジオ出演

( https://x.com/iworld813/status/1788901214765322509(https://x.com/iworld813/status/1788901214765322509) )

J-WAVEラジオは、最新のトレンドや話題を提供する人気のラジオ局です。前回の出演では、サービスの特徴やメリット、実際のユーザーの声などを紹介させていただきました。

■AOTAKE Project 採択

( https://aizu-startups-foundation.com/aotake/top/(https://aizu-startups-foundation.com/aotake/top/) )

会津地方と秋田地方を中心としたスタートアップを目指す若手人材の発掘と支援を行うプロジェクトであるAOTAKE Projectに採択され、これまで仮説検証を進めて参りました。

※アオタケプロジェクトは、経済産業省令和4年度未踏的な地方の若手人材発掘育成支援事業補助金AKATSUKIプロジェクトの採択事業です。

