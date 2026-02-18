寄せ書きは“感謝を伝えるもの”から“再会を贈るもの”へ
合同会社Concept Works Studio（本社：東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階、代表社員：岡谷 庸平）は、2026年2月21日、新サービス「おいしい招待状」を正式リリースしました。
本サービスは、送別の寄せ書きを“これまでの感謝を伝えるもの”から“再会を贈る体験”へ進化させるサービスです。
総務省の労働力調査によると、年間300万人以上が前職を離れ、新たな仕事に就いています。
人の移動が当たり前になった今、送別のあと、会う機会がなくなってしまうことも少なくありません。
「おいしい招待状」は、寄せ書きを“思い出”で終わらせず、再会が自然に生まれる体験へと変えます。
■ 誕生の背景
本サービスは、ある上司の送別会がきっかけで生まれました。
お世話になった上司に、色紙だけを贈ることに違和感を覚えたのが始まりです。
「本当に贈りたいのは、言葉ではなく、一緒に過ごす時間なのではないか」
そう考え、部署を超えて関わりのあった約30名から、
メッセージと“一緒に行きたい店”を集め、一冊の冊子として贈りました。
送別会当日にはサンプル冊子を2冊用意しましたが、
参加者が次々と手に取り、「自分のときもこれがいい」と声が上がるほどの反応がありました。
そして何より、その上司自身が送別会直後から冊子を使い始め、
提案された店を誘うきっかけにしながら再会を重ねています。
訪れた店にはチェックをつけながら「全部回りたいね」と語り、
近況を自然に共有する時間が生まれています。
「これは最高のプレゼントだよ」
その言葉と反応が、本サービスを形にする原点となりました。
贈る相手に合わせて変わる表紙デザインと、寄せられた想いをまとめたページ例
■ サービス概要
「おいしい招待状」は、複数人がオンラインで参加できるデジタル寄せ書きサービスです。
参加者はメッセージに加えて、“一緒に行きたい店”を提案します。
店を選ぶことは、あなたとの時間を選ぶこと。
集まった想いは一冊にまとまり、“読む寄せ書き”ではなく“次に会うための招待状”として贈られます。
社交辞令で終わる「今度行こう」を、かたちになる「次の約束」へ。
それが「おいしい招待状」が提供する体験です。
冊子をオンラインで作成できるサービス画面
詳細を見る :
https://tastyinvitation.com/
■ 利用シーン
送別ギフトとして
- 退職・異動する同僚への贈り物
- 卒業する仲間への記念
歓迎シーンにも活用可能
- 新メンバーへのウェルカムギフト
- チームビルディングのきっかけづくり
既存メンバーが“自分のおすすめの店”を紹介することで、自然な交流の導線を生み出します。
■ 今後の展望
今後は法人向け導入プランの提供を進め、
人の移動が増える時代における“関係性を更新する体験”としての定着を目指します。
■ サービス情報
サービス名：おいしい招待状
URL：https://tastyinvitation.com
運営：合同会社Concept Works Studio