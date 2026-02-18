寄せ書きは“感謝を伝えるもの”から“再会を贈るもの”へ

合同会社 Concept Works Studio

合同会社Concept Works Studio（本社：東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階、代表社員：岡谷 庸平）は、2026年2月21日、新サービス「おいしい招待状」を正式リリースしました。

本サービスは、送別の寄せ書きを“これまでの感謝を伝えるもの”から“再会を贈る体験”へ進化させるサービスです。

総務省の労働力調査によると、年間300万人以上が前職を離れ、新たな仕事に就いています。

人の移動が当たり前になった今、送別のあと、会う機会がなくなってしまうことも少なくありません。

「おいしい招待状」は、寄せ書きを“思い出”で終わらせず、再会が自然に生まれる体験へと変えます。

■ 誕生の背景

本サービスは、ある上司の送別会がきっかけで生まれました。

お世話になった上司に、色紙だけを贈ることに違和感を覚えたのが始まりです。

「本当に贈りたいのは、言葉ではなく、一緒に過ごす時間なのではないか」

そう考え、部署を超えて関わりのあった約30名から、

メッセージと“一緒に行きたい店”を集め、一冊の冊子として贈りました。

送別会当日にはサンプル冊子を2冊用意しましたが、

参加者が次々と手に取り、「自分のときもこれがいい」と声が上がるほどの反応がありました。

そして何より、その上司自身が送別会直後から冊子を使い始め、

提案された店を誘うきっかけにしながら再会を重ねています。

訪れた店にはチェックをつけながら「全部回りたいね」と語り、

近況を自然に共有する時間が生まれています。

「これは最高のプレゼントだよ」

その言葉と反応が、本サービスを形にする原点となりました。

■ サービス概要

贈る相手に合わせて変わる表紙デザインと、寄せられた想いをまとめたページ例

「おいしい招待状」は、複数人がオンラインで参加できるデジタル寄せ書きサービスです。

参加者はメッセージに加えて、“一緒に行きたい店”を提案します。

店を選ぶことは、あなたとの時間を選ぶこと。

集まった想いは一冊にまとまり、“読む寄せ書き”ではなく“次に会うための招待状”として贈られます。

社交辞令で終わる「今度行こう」を、かたちになる「次の約束」へ。

それが「おいしい招待状」が提供する体験です。

冊子をオンラインで作成できるサービス画面詳細を見る :https://tastyinvitation.com/

■ 利用シーン

送別ギフトとして- 退職・異動する同僚への贈り物- 卒業する仲間への記念歓迎シーンにも活用可能- 新メンバーへのウェルカムギフト- チームビルディングのきっかけづくり

既存メンバーが“自分のおすすめの店”を紹介することで、自然な交流の導線を生み出します。

■ 今後の展望

今後は法人向け導入プランの提供を進め、

人の移動が増える時代における“関係性を更新する体験”としての定着を目指します。

■ サービス情報

サービス名：おいしい招待状

URL：https://tastyinvitation.com

運営：合同会社Concept Works Studio