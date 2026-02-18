寄せ書きは“感謝を伝えるもの”から“再会を贈るもの”へ

合同会社 Concept Works Studio

合同会社Concept Works Studio（本社：東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階、代表社員：岡谷 庸平）は、2026年2月21日、新サービス「おいしい招待状」を正式リリースしました。


本サービスは、送別の寄せ書きを“これまでの感謝を伝えるもの”から“再会を贈る体験”へ進化させるサービスです。




総務省の労働力調査によると、年間300万人以上が前職を離れ、新たな仕事に就いています。


人の移動が当たり前になった今、送別のあと、会う機会がなくなってしまうことも少なくありません。


「おいしい招待状」は、寄せ書きを“思い出”で終わらせず、再会が自然に生まれる体験へと変えます。



■ 誕生の背景


本サービスは、ある上司の送別会がきっかけで生まれました。


お世話になった上司に、色紙だけを贈ることに違和感を覚えたのが始まりです。


「本当に贈りたいのは、言葉ではなく、一緒に過ごす時間なのではないか」


そう考え、部署を超えて関わりのあった約30名から、


メッセージと“一緒に行きたい店”を集め、一冊の冊子として贈りました。


送別会当日にはサンプル冊子を2冊用意しましたが、


参加者が次々と手に取り、「自分のときもこれがいい」と声が上がるほどの反応がありました。


そして何より、その上司自身が送別会直後から冊子を使い始め、


提案された店を誘うきっかけにしながら再会を重ねています。


訪れた店にはチェックをつけながら「全部回りたいね」と語り、


近況を自然に共有する時間が生まれています。


「これは最高のプレゼントだよ」


その言葉と反応が、本サービスを形にする原点となりました。



贈る相手に合わせて変わる表紙デザインと、寄せられた想いをまとめたページ例

■ サービス概要


「おいしい招待状」は、複数人がオンラインで参加できるデジタル寄せ書きサービスです。


参加者はメッセージに加えて、“一緒に行きたい店”を提案します。


店を選ぶことは、あなたとの時間を選ぶこと。


集まった想いは一冊にまとまり、“読む寄せ書き”ではなく“次に会うための招待状”として贈られます。


社交辞令で終わる「今度行こう」を、かたちになる「次の約束」へ。


それが「おいしい招待状」が提供する体験です。



冊子をオンラインで作成できるサービス画面

詳細を見る :
https://tastyinvitation.com/


■ 利用シーン


送別ギフトとして
- 退職・異動する同僚への贈り物
- 卒業する仲間への記念

歓迎シーンにも活用可能
- 新メンバーへのウェルカムギフト
- チームビルディングのきっかけづくり

既存メンバーが“自分のおすすめの店”を紹介することで、自然な交流の導線を生み出します。



■ 今後の展望


今後は法人向け導入プランの提供を進め、


人の移動が増える時代における“関係性を更新する体験”としての定着を目指します。



■ サービス情報


サービス名：おいしい招待状


URL：https://tastyinvitation.com


運営：合同会社Concept Works Studio