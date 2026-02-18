あなたのAmazonストアはいくらで売れる？AIが「事業価値」を算出する『セラー価値診断』を無料公開。

株式会社Ａｌｐｈａｔｉｑｕｅ- Amazonアカウントを連携するだけで、AIが現在の「事業価値（売却想定額）」を算出- 売上等の実績データから「全ユーザー内のランキング」を判定。市場における自社の立ち位置がわかる

freee会計等と連携しているAmazon販売者向け業務支援アプリ『セラー管理くん』を提供する株式会社Alphatique（本社：東京都三鷹市、代表取締役：畠中 詔摩）は、連携されたAmazonアカウントのデータに基づき、現在の「事業価値」と「ユーザー内ランキング」を算出する新機能『セラー価値診断』をリリースいたしました。

本機能は、AmazonセラーセントラルおよびAmazon ADSアカウントをお持ちの全ユーザーが無料で利用可能です。客観的なデータに基づき、自社の立ち位置を把握することで、戦略的な店舗運営をサポートします。

▼『セラー価値診断』を今すぐ試してみる(https://valuation.seller-kanrikun.app/)

■ 開発の背景：自分の「現在地」を知る健康診断として



実は、Amazonストアが売却可能な「資産」であることを知っていましたか？

主要プラットフォームでは年間数百件の取引が行われ、事業売買はすでに恒常化しています。

日々のアカウント運営において、売上管理はされていても「自分の事業が市場でどれくらい評価されるのか」「全体の中でどのくらいの位置にいるのか」を知る機会は多くありません。

M&A（事業売却）を具体的に検討している方だけでなく、日々の運営のモチベーションアップや、経営状態の客観的な「健康診断」として活用していただきたく、本機能を開発いたしました。



■ 公式認定ツールとして、安心してご利用いただけます

「セラー管理くん」は、Amazonおよびfreee会計のセキュリティ審査・機能審査を通過し、双方の公式アプリストアに掲載されています。

▼ Amazon Selling Partner Appstore(https://sellercentral.amazon.co.jp/selling-partner-appstore/dp/amzn1.sp.solution.5a11d291-55f3-417a-bb2c-5ea94e5262ca)

▼ freeeアプリストア(https://app.secure.freee.co.jp/applications/42766)

■株式会社Alphatique 概要

会社名 株式会社Alphatique

代表者 代表取締役 畠中詔摩

設立 2024年1月

所在地 東京都三鷹市上連雀1丁目12－17 三鷹ビジネスパーク1号館 B1F Musashino Valley

▼ ホームページ(https://alphatique.co.jp/)

この度、電通×テレビ朝日×Forbes JAPANのビジネスプラットフォームにて、freee様との対談記事が掲載されました。

▼ FUTURE TALENT STUDIO 掲載記事(https://future-talent-studio.com/contents/view/350/)