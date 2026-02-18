ネオジャパン、Japan DX Week「第6回【名古屋】社内業務DX EXPO」に出展

株式会社ネオジャパン

株式会社ネオジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 晶議）は、RX Japan合同会社主催のJapan DX Week「第6回【名古屋】社内業務DX EXPO」2026年2月25日（水）～27日（金）に出展することをお知らせします。




【Japan DX Weekとは】


日本最大のIT展示会「Japan IT Week」の構成展の中でDXに関連したエリアをさらに拡大、より充実した内容にリニューアルし「Japan DX Week」として開催いたします。業種を問わず、DXに関わる課題を解決するためのパートナー企業の選定から、最新情報の収集まで、幅広くお役立ていただけます。



ネオジャパンブースは、「社内業務DX EXPO」内の【第1展示館 小間番号：2-52】にブース出展いたします。ぜひご来場ください。



【開催概要】


イベント名　：【名古屋】社内業務DX EXPO


会期　　　　：2026年2月25日（水）～2026年2月27日（金）


会場　　　　：ポートメッセなごや


小間位置　　：第1展示館 小間番号：2-52


展示製品　　：desknet's NEO・AppSuite・ChatLuck・NEOPORT・RoomMgr・neoAI Chat


主催　　　　：RX Japan合同会社


詳細　　　　：https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp.html



ご来場には来場登録が必要になるため、以下よりお申込みください。　　


▼来場登録（無料）：https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp.html



【desknet's NEOについて】


組織の情報共有とコミュニケーションの改善、業務効率化に役立つ多彩なアプリケーションを搭載したグループウェアです。ノーコードによる業務アプリ作成機能で活用範囲を無限に広げられることから、働き方改革・テレワーク・DX推進などを目的に、中小・大企業から自治体・官公庁まで、あらゆる業種・規模の組織や団体が活用しています。1999年の市場参入から、2026年2月時点で539万ユーザー以上の販売実績※を誇り、「機能性の高さ」と「使いやすさ」が評価されています。


※クラウド版契約ユーザー数とパッケージ版販売累計ユーザー数の合計


製品サイトURL：https://www.desknets.com/







【AppSuiteについて】


紙やFAX、メール、表計算ソフトなどで行われている非効率な業務処理・管理を、マウス操作で誰でも簡単にウェブシステム化できるノーコード業務アプリ作成ツールです。豊富なテンプレートをもとに、自社の業務に合わせてカスタマイズして利用もできます。「AppSuite」で作ったアプリはグループウェア「desknet's NEO」の一機能として動作。システム設計から構築・運用まで、現場主導での業務改善を実現します。


製品サイトURL：https://www.desknets.com/neo/appsuite/







【ChatLuckについて】


個人間やチーム、社内外のコミュニケーションを効率化し、メールの削減、会議の削減など、ワークスタイルの変革に役立つ自社開発のビジネスチャットです。クラウドはもちろん、オンプレミスでの導入にも対応。一般企業はもちろん、高い機密性が求められる自治体や金融機関、医療団体など、幅広いお客さまにご利用いただいています。


製品サイトURL：https://www.chatluck.com/







【NEOPORTについて】


企業の問い合わせ対応を効率化するためのAIカスタマーサポートツールです。AIエージェント機能を通じて、業務の自動化を進め、ユーザーの負担を軽減します。


サービスサイト：https://neoport.jp







【会社概要】


会社名　： 株式会社ネオジャパン（コード：3921、東証プライム市場）


代表者　： 代表取締役社長　齋藤 晶議


所在地　： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー10F


営業所　： 大阪、名古屋、福岡


設立　　： 1992年2月


URL　　： https://www.neo.co.jp/




■製品に関するお問い合わせ先


株式会社ネオジャパン


担当　： 営業事業部


TEL　： 045-640-5906（横浜）　 06-4560-5900（大阪）　


　　　　052-856-3310（名古屋） 092-235-1221（福岡）


Fax 　： 045-640-5919


E-mail： neo@desknets.com



※このプレスリリースに掲載されている会社名、商品名は各社の商標および登録商標です。