【アンカー・ジャパン】アンカー・ジャパンにおける、モバイルバッテリー等リチウムイオン電池搭載製品の安全性に関する包括的な取り組みについて

Ankerグループはこれまで以上に安全性の高い製品の開発、および安全な使用方法や処分方法の啓発活動といった製品の開発、使用、回収のライフスタイルを通じて、全ての段階でお客様に安心をお届けできる取り組みを行って参ります。その一環として、リチウムイオン電池安全啓発キャラクター「リイオンくん」を発表いたします。

米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：猿渡 歩）はモバイルバッテリー等リチウムイオン電池搭載製品の安全性に関する包括的な取り組みを強化し、その一環としてリチウムイオン電池安全啓発キャラクター「リイオンくん」を発表いたします。

Ankerグループではお客様にスマートな生活をお届けするべく、業界最先端の機能を搭載した製品を開発するだけでなく、製品の安心・安全にも注力して参りました。中でも急速に普及しているモバイルバッテリーはより一層の安全性の担保が重要だと位置づけております。それを踏まえ、Ankerグループではモバイルバッテリー等リチウムイオン電池搭載製品に関わる、製品の「開発（つくる）」から「使用（つかう）」、そして「回収（すてる）」に至るまでのライフサイクル全体を通じて、安全性を最優先に考えた取り組みの実施を強化しています。

● 開発（つくる）：2025年後半に中国本社内に新たに製品開発のため製品の安全性試験などができる自社ラボを設立した他、部品の仕入れ先から使用されている製品まで一元管理ができる自社独自の製造現場の管理システム（Manufacturing Execution System）の導入とサプライヤーに対して使用の徹底を進めて参りました。また、サプライヤーの委託基準の厳格化に加えて、世界的なリチウムイオン電池セルサプライヤーとの契約を締結し、今後さらなる製品の安全性基準の厳格化にも取り組み、業界トップクラスの品質の製品開発・製造を行って参ります。

● 使用（つかう）：モバイルバッテリーを安全にご使用いただくため、オウンドメディア「Anker Magazine」やアンカー・ジャパン公式SNSアカウントを通じて啓発コンテンツの発信を強化して参ります。

● 回収（すてる）：従来の回収活動や買い替えキャンペーンの実施に加え、直営店Anker Storeに使用済みのAnkerの全てのモバイルバッテリーの回収ボックスを順次設置いたします。また、今後は環境省によるリチウムイオン電池の火災防止活動を行う「LiBパートナー」の自社紹介ページでの紹介に加え、自治体と連携した施策や中学校での勉強会、一部の家電量販店と連携した回収活動等をより一層強化して参ります。

そしてこの度、リチウムイオン電池搭載製品の安全な使用方法や正しい処分方法の広報・啓発活動の一環として、オリジナルキャラクター「リイオンくん」を発表いたします。本キャラクターは、一般的なモバイルバッテリーに搭載されるリチウムイオン電池の英語表記「Li-ion」から着想したライオンをモチーフとするキャラクターで、可燃性や危険性を周知するために炎を身にまとっています。「リイオンくん」に関する特設ページも公開し、広く社会にリチウムイオン電池搭載製品の安全な使い方や処分方法を啓発するキャラクターとして、アンカー・ジャパンのみならずどなたにでも啓発活動に広くご使用いただけるよう、特設ページにて申請いただくとキャラクターデータを無償で提供いたします（※）。

アンカー・ジャパンは今後も、充電のリーディングブランドとして製品の安心・安全を第一に、お客様とともに新しい社会のスタンダードを作っていけるよう尽力して参ります。

※ リチウムイオン電池製品の正しい使用方法または破棄方法の啓発を目的とした場合に限ります。審査結果によりご使用いただけない可能性がございます。

Ankerグループのリチウムイオン電池搭載製品の安全性に関する取り組み

Ankerグループではお客様にスマートな生活をお届けするべく、業界最先端の機能を搭載した製品の開発に加えて、お客様が使用する際の製品の安心・安全性にも注力しています。Ankerグループではモバイルバッテリー等リチウムイオン電池搭載製品に関わる「開発（つくる）」から「使用（つかう）」、そして「回収（すてる）」に至るまでのライフサイクル全体を通じて、安全性を最優先に考えた取り組みの実施を強化しています。

● 回収ボックスの設置

使用済みの製品を「回収（すてる）」の取り組みの一つとして、直営店Anker Storeに、不燃性の素材を使用した不要なAnkerのモバイルバッテリーの回収ボックスを順次設置いたします。

リチウムイオン電池安全啓発 オリジナルキャラクター「リイオンくん」（概要）

リチウムイオン電池搭載製品の安全な使用方法や正しい処分方法の広報・啓発活動の一環として、オリジナルキャラクター「リイオンくん」を発表いたします。リチウムイオン電池の英語表記「Li-ion」から着想したライオンをモチーフとするキャラクターで、可燃性や危険性を周知するために炎を身にまとっています。

● 特設ページに関して

「リイオンくん」に関する特設ページも公開し、アンカー・ジャパンのみならず、広く社会にリチウムイオン電池搭載製品の安全な使い方や処分方法を啓発するキャラクターとして、啓発する目的に限りどなたでも啓発活動に広くご使用いただけるよう画像データを提供いたします。

URL：https://corp.ankerjapan.com/liionkun

● 「リイオンくん」誕生記念 モバイルバッテリー買い替えキャンペーン

リイオンくんの誕生を記念し、対象のモバイルバッテリーを下取りに出していただいた方に、Anker Japan 公式オンラインストアおよび直営店Anker Store、Anker Japan 公式アプリでご使用いただける30%OFFクーポンをプレゼントいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/628_1_6958a20c33bd9591ed9a594c42d843eb.jpg?v=202602181151 ]

企業情報 | Ankerグループおよびアンカー・ジャパンについて

Ankerグループは「Empowering Smarter Lives」をミッションに、5年連続世界No.1モバイル充電ブランドの（※）「Anker」、オーディオブランド「Soundcore」、スマートホームブランド「Eufy」等を米国・日本・欧州を中心とした世界100ヶ国以上で展開するハードウェアメーカーです。2011年の創業時より、お客様の声に基づいてスピーディーに製品の開発・改善を行うものづくりを実践し、安心のサービスと高機能・高品質のプロダクトを提案し続けています。

アンカー・ジャパン株式会社（概要）

本社： 〒107-6408 東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号 赤坂トラストタワー 8 階

代表者： 代表取締役CEO 猿渡歩

設立： 2013年1月

資本金： 1億6,000万円

TEL： 03-4455-7823（アンカー・ジャパン カスタマーサポート）

事業内容： デジタル製品の開発・製造・販売（Ankerグループの日本法人）

ECサイト： https://www.ankerjapan.com

コーポレートサイト： https://corp.ankerjapan.com/

知的財産権について

- Anker、SoundcoreおよびEufyは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※出典：ユーロモニターインターナショナル

2020-2024年の小売販売額ベース、2025年6月に実施された調査に基づく。

モバイル充電ブランドは、小売売上の75%以上を携帯電話充電器製品が占めるブランドと定義する。

携帯電話充電器製品には充電器、ワイヤレス充電器、 モバイルバッテリー、充電ケーブルが含まれ、これらの製品は、他の家電機器にも使用可能なものとする。