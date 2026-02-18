【アンカー・ジャパン】Anker独自開発のカスタマーサポートシステム「Anker AI Assistant」が進化 営業時間外でも対応可能なAIによる自動電話対応を開始

アンカー・ジャパン株式会社

ChatGPTをベースにAnkerが開発したAIカスタマーサポートのシステム「Anker AI Assistant」のサポート領域を拡大し、AIによる自動電話対応を2月18日（水）より開始。土日祝や早朝・深夜など営業時間外でも電話でのお問い合わせを受け付け、有人対応が必要な場合も引き継ぎログにより迅速なサポートを可能にします。

米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：猿渡 歩）は、2026年2月18日（水）よりAIカスタマーサポートシステム「Anker AI Assistant」でのサポート領域を拡大し、電話での対応でもAIの自動回答を開始いたします。

Ankerグループでは、業界最先端の技術を用いた高品質な製品をスピーディーに開発し、安全にお客様にお届けするだけでなく、ご購入前・後のご相談にも柔軟に対応するカスタマーサポートもお客様にご提供できる製品体験だと考えております。グループ全体でAIを活用した製品の開発を進めていることに加えて、カスタマーサポートの分野でも革新的なサービスをお届けするべく、2023年11月よりメールでのお問い合わせに生成AIを活用したAnker独自開発のカスタマーサポートシステム「Anker AI Assistant」を実用して参りました。本システムの開始後、2年超でメールやチャットでの自動のご回答は80万件に及び、中には深夜や早朝といった有人対応の難しい時間帯のお問い合わせながら、お客様の課題解決に繋がったご相談も多くあります。現在はメールでのご返信だけでなく、チャットやLINEでのお問い合わせもAIによるご返信を実施しております。

この「Anker AI Assistant」の【AIによる自動応答だからこそ、有人対応の難しい曜日・時間でも対応できる】という利便性を、この度メールやチャットのテキストだけでなく、電話対応という高度なコミュニケーションにおいてもサポート領域を拡大いたします。これまではお電話でのお問い合わせに対して全て有人にて対応していたため、早朝・深夜の時間帯や土日祝日の営業時間外はお電話をお受けすることができませんでしたが、本システムの導入により、お客様のご都合の良いすべての曜日・時間帯でお電話をお受けすることが可能になります。また万が一AI対応では問題が解決しない場合でも、営業時間内の問い合わせ時に、AIとの会話内容の引き継ぎログを確認し、これまでの対応を踏まえて、有人で迅速に修理や交換など次のステップをご案内いたします。

アンカー・ジャパンでは今後もお客様に製品とサービスの両面で革新的な体験をお届けするべく、最新のAI技術の活用と、専任スタッフによる丁寧なサポートを柔軟に組み合わせることで、お客様一人ひとりに寄り添った高水準のカスタマーサポート体制の構築に邁進してまいります。

企業情報 | Ankerグループおよびアンカー・ジャパンについて

Ankerグループは「Empowering Smarter Lives」をミッションに、5年連続世界No.1モバイル充電ブランドの（※）「Anker」、オーディオブランド「Soundcore」、スマートホームブランド「Eufy」等を米国・日本・欧州を中心とした世界100ヶ国以上で展開するハードウェアメーカーです。2011年の創業時より、お客様の声に基づいてスピーディーに製品の開発・改善を行うものづくりを実践し、安心のサービスと高機能・高品質のプロダクトを提案し続けています。

アンカー・ジャパン株式会社（概要）

本社： 〒107-6408 東京都港区赤坂二丁目17番22号 赤坂トラストタワー8階

代表者： 代表取締役CEO 猿渡歩

設立： 2013年1月

資本金： 1億6,000万円

TEL： 03-4455-7823（アンカー・ジャパン カスタマーサポート）

事業内容： デジタル製品の開発・製造・販売（Ankerグループの日本法人）

ECサイト： https://www.ankerjapan.com

コーポレートサイト： https://corp.ankerjapan.com/

知的財産権について

