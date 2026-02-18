【Soundcore】Anker初の世界最小AIボイスレコーダー！ワンクリックで簡単に録音、AIによる文字起こし・要約が可能「Soundcore Work」を予約販売開始

アンカー・ジャパン株式会社

AIによる文字起こし・要約に対応した、Anker初のAIボイスレコーダー「Soundcore Work」を2026年2月18日（水）より予約販売開始。ワンクリックで簡単に録音を開始でき、高精度かつスピーディーなAIによる文字起こしや要約までを、驚きのコンパクトさでこなす、記録業務の効率化と生産性向上を実現する製品です。

米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：猿渡歩）は、オーディオ&ビジュアルブランド「Soundcore」において、AIボイスレコーダー「Soundcore Work」を2026年2月18日（水）よりAnker Japan 公式オンラインストア（特設ページ：https://www.ankerjapan.com/pages/soundcore-work）、直営店 Anker Store、総合オンラインストアAmazon.co.jp（製品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN8FYV1）、楽天市場（製品ページ：https://item.rakuten.co.jp/anker/d3200/）および一部家電量販店等において予約販売を開始いたします。

本製品は、会議や商談、インタビューなどの音声をワンクリックで録音し、AIにより自動で文字起こしから要約までを行うことができるAnker初のウェアラブルAIボイスレコーダーです（※1）。1日1時間使用した場合、年間で260時間を削減でき、議事録作成等の業務の効率を最大限に高めることができる1台です。

日常的に使用する製品だからこそ、わかりやすく直感的な操作にこだわり、マイク側面のボタンを押すだけで簡単に録音を開始することができます。録音した音声データは、専用アプリでAIにより話者を識別し、日本語以外にも世界150以上の言語（※2）をスピーディーに文字起こしが可能です。加えて、用途に応じた30種類（※3）以上のAI要約テンプレートを活用することで、録音した会議内容の要点整理や振り返りを自動で生成し、短時間での議事録作成が可能です。録音中に、ハイライトして記録したい発言やアイデアがある際は、マイクをダブルタップすることで文字起こしや要約でハイライトされるため、後から簡単に振り返ることができます。マイクは世界最小・最軽量サイズ（※4）で襟元や首元へ違和感なく装着時できる他、充電ケースごとスマートフォンにマグネットで装着する等、シーンに合わせて多様な方法で装着できます。指先ほどのサイズながら最大5m先の音声までをクリアに捉える高い収音性に加え、充電ケースと合わせて使用すれば最大32時間と長時間の連続録音も実現しました（※5）。

文字起こしや要約はスマートフォンだけでなくPCでも録音データの確認や編集が可能です。また、サブスクリプションのUnlimitedプランでは文字起こし時間を無制限に利用できる（※6）だけでなく、複数の録音データをまとめて要約する機能もご利用いただけます。さらに欧州のRED（無線機器指令）における法的要件を遵守するため、整合規格である「EN 18031」に基づいたセキュリティ設計を採用しています。また、米国の消費者向けIoTセキュリティ基準「NIST IR 8425」の第三者認証も取得し、業務でも安心してお使いいただけます。会議や商談、インタビューといったビジネスシーンはもちろん、介護や医療、建設や接客等の現場や、手が離せないシーンにも最適な、記録業務の効率化と生産性向上を実現する製品です。

※1 機能のご使用には、Soundcoreアプリ（無料）のインストロールとログインが必要です

※2 各国のアクセントを含む / 2026年1月時点

※3 2026年1月時点

※4 マイク本体のみを指す / 2026年1月時点

※5 録音時間は使用環境によって異なります

※6 プランのご購入には、Soundcoreアプリ (無料) のインストールとログインが必要です

製品の仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/626_1_7bdeba9c352c3fa13ed29322a097de5e.jpg?v=202602181151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/626_2_555761f216887b37927f2756f526693c.jpg?v=202602181151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/626_3_4dbca1e11934b242a3eb6352598b29b9.jpg?v=202602181151 ]

販売価格

- 税込 24,990円

企業情報 | Ankerグループおよびアンカー・ジャパンについて

アンカー・ジャパンは「Empowering Smarter Lives」をミッションに、世界No.1モバイル充電ブランド（※）「Anker」、オーディオ&ビジュアルブランド「Soundcore」、スマートホームブランド「Eufy」等を展開するハードウェアメーカーです。2011年の創業時より、お客様の声に基づいてスピーディーに製品の開発・改善を行うものづくりを実践し、安心のサービスと高機能・高品質のプロダクトを提案し続けています。

アンカー・ジャパン株式会社（概要）

本社： 〒107-6408 東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号 赤坂トラストタワー 8 階

代表者： 代表取締役CEO 猿渡歩

設立： 2013年1月

資本金： 1億6,000万円

TEL： 03-4455-7823（アンカー・ジャパン カスタマーサポート）

事業内容： デジタル製品の開発・製造・販売（Ankerグループの日本法人）

公式サイト： https://www.ankerjapan.com

コーポレートサイト： https://corp.ankerjapan.com/

