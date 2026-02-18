バイオマトリックス研究所、JAPAN AI導入で海外取引先との翻訳業務を約70％軽減

JAPAN AI株式会社

JAPAN AI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下JAPAN AI）は、株式会社バイオマトリックス研究所（本社：千葉県流山市、代表取締役：野村 修、以下バイオマトリックス研究所）にJAPAN AIを導入し、海外取引における英文メール対応や、膨大な契約書の読解といった翻訳業務の負担を、約70％軽減できる体制を構築しました。

海外取引企業が抱える課題

海外取引を行う企業では、英文メールの作成や契約書の確認など、日常的に英語での文書業務が発生します。従来の翻訳ツールは単語や文章を機械的に置き換える「直訳」が中心であり、文脈や意図を踏まえた表現の調整は人の手で行う必要がありました。特に、相手企業の背景や取引の前提を踏まえた言い回しの選択、文章の長さの調整、ニュアンスの微調整といった作業は、担当者の英語力に依存し、時間的な負担となっていました。



また、長文の質問票や企業調査報告書の要点抽出、複数文書の整合性確認、議事録作成、法令確認といった文書業務全体においても、確認作業に多くの時間を要し、意思決定のスピードが低下する課題がありました。

JAPAN AIの導入事例

バイオマトリックス研究所は、医療機関で使用される感染症迅速診断キットの原料となる抗体を製造・販売する企業です。海外の取引先との英文メールのやり取りが日常的に発生する環境において、JAPAN AIを導入し、翻訳業務を起点に文書業務全体へAI活用を展開されています。



海外取引先への英文メール作成では、問い合わせ対応や納期連絡など、文脈を踏まえた表現の調整などにJAPAN AIを活用しています。また、契約書や質問票といった長文文書の要点抽出と確認作業、会議の録画データから議事録を作成する業務にも取り入れています。さらに、労働安全衛生法や会社法などの法令確認、社内規程との整合性確認、企業調査報告書の整理といった場面でも、業務の効率化に繋がっています。

JAPAN AI導入の成果

JAPAN AI導入の結果、業務にかかる時間は約70％軽減され、長文文書の要点抽出や意思決定のスピードが向上しました。議事録作成、法令確認、社内掲示物の作成など、文書業務においては、「まずAIに確認する」という業務習慣が定着し、全社的な業務効率化が進んでいます。



また、JAPAN AIが提示する文章は、単なる翻訳ではなく、文脈や意図を踏まえた文章の整理、付加情報を含めた表現を可能にしています。これにより、英語力の個人差に関わらず、担当者が必要な情報に迅速にアクセスできる環境を実現しています。

バイオマトリックス研究所様 コメント

JAPAN AI導入の決め手は、2点あります。

1点目は、モデルの新しさ・出力の強さが高いこと。特定のAIサービスに固定されるのではなく、目的に応じて使い分けられる設計に安心感がありました。

2点目は、契約条件の柔軟さです。私たちのような社員数が少ない会社では、最適なプランがないことも多く、費用対効果を事前に読みづらいなども起こります。まずは抑えた条件で試して、使い方を固めながら広げられる点に魅力を感じました。



海外対応がある企業にとって、受信も発信も「言語の壁」は確実に低くなると思います。翻訳に限らず、海外対応を“特別な業務”にしないために、多様なアプローチの方法として、もしくは海外の情報を収集する手段として、AIを利用すると事業は多岐に広がっていくと思います。

株式会社バイオマトリックス研究所について

社 名：株式会社バイオマトリックス研究所

代 表 者：代表取締役 野村 修

設 立：2002年3月28日

事業内容：モノクローナル抗体の開発・製造・販売

U R L：https://www.biomatrix.co.jp/

今後の展望

JAPAN AIは、今回の導入事例を通じて、中小企業における文書業務の効率化と、海外対応の負担軽減に貢献できることを確認しました。今後も、海外取引がある企業などへのJAPAN AIの導入を増やし、業種や企業規模、実務に即したAI活用の提案と業務改革を推進してまいります。

JAPAN AIについて

JAPAN AI株式会社は「AIで持続可能な未来の社会を創る」をビジョンに掲げ、AIに関連するプロダクトやサービス開発を行い、多様な業界や産業のさらなる発展に貢献していきます。



会社概要

社 名：JAPAN AI株式会社

代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭

本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階

設 立：2023年4月

事業内容：人工知能の研究開発、人工知能に関するコンサルティングサービス

URL：https://japan-ai.co.jp/

