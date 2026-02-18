インテリアにフィットするデザインが好評の「dynabook T・Cシリーズ」性能向上とAI活用アプリ※注１の採用で刷新、家庭内でのAI利活用を末永く快適にサポート

Dynabook株式会社

当社は、インテリアにフィットする洗練されたデザインと「Microsoft Copilot」をすぐに呼び出せる※注２便利なCopilotキーの搭載はそのままに、インテル(R) Core(TM) プロセッサー（シリーズ1）に刷新し、AI機能を備えた「Microsoft 365 Personal」、または「Microsoft Office Home & Business 2024」※注３を利用できるモデルを新たに商品化します。AI機能を備えた「Microsoft 365 Personal」では文章作成、翻訳、画像生成などをAIがサポートします。また、「Microsoft Office Home & Business 2024」※注３は従来のOfficeアプリを中心に利用できます。光学ドライブを備えたオールインワンノートPC「dynabook Tシリーズ」、さらには、光学ドライブ非搭載で軽量設計を実現したスタンダードノートPC「dynabook Cシリーズ」計7機種12モデルを新たに商品化し、2月20日から順次発売を開始します。

新商品は、縦に広く見やすい16:10の画面比率を採用した16.0型の大画面液晶により、一画面に表示できる情報量が多く、動画視聴やオンラインショッピング、Microsoft Officeを用いた作業もより快適に行えます。また、インテル(R) Core(TM) プロセッサー（シリーズ1）と、筐体内部の放熱を促しCPUの性能を効率よく発揮させる独自技術「dynabook エンパワーテクノロジー」を組み合わせることで、オンラインコミュニケーションや動画編集などもスムーズにこなせる処理性能※注４を実現しました。さらにドライバ―などの工具不要で、お客様ご自身でバッテリーが交換できる※注５「セルフ交換バッテリー」を引き続き採用しており、バッテリーが経年劣化した際に交換することで、長期間安心してご利用いただけます。大画面液晶にも関わらず、光学ドライブ搭載の「dynabook Tシリーズ」は質量約1.99kg※注６、光学ドライブ非搭載の「dynabook Cシリーズ」は約1.85kg※注６という軽量ボディで、家の中でも好きな場所へ気軽に持ち運んでお使いいただけます。

加えて、14.0型ホームモバイルノートPC「dynabook M7・M6」、13.3型スタンダードモバイルノートPC「dynabook S6」の計3機種3モデルについても、搭載CPUをインテル(R) Core(TM) プロセッサー（シリーズ1）へ刷新※注７し2月27日より順次発売を開始します。これらの機種にもCopilotキーやAI機能を搭載した「Microsoft 365 Personal」、または従来のOfficeアプリである「Microsoft Office Home & Business 2024」※注３を選択できることで、ユーザビリティをさらに強化しています。

当社はこれからも、一人ひとりに最適な一台が見つかる幅広いラインアップを提供してまいります。

◆16.0型液晶搭載新商品の主な特長＜Tシリーズ（T9・T7・T6・T5）、Cシリーズ（C7・C6・C5）共通＞

１）大画面16.0型WUXGA（16:10）広視野角（ノングレア）液晶搭載

２）1TBのOneDriveクラウドストレージやCopilot機能が搭載されたサブスクリプションサービスの「Microsoft 365 Personal」（24か月版）、または「Microsoft Office Home & Business 2024」※注３を利用することで、コンテンツの製作や情報の整理、共同作業などがより簡単に

３）「Microsoft Copilot」をすぐに呼び出せる※注２Copilotキー搭載

４）独自AI機能「AIノイズキャンセラー」※注８でオンライン通話も快適

５）無線LAN規格「Wi-Fi 6E」対応で、より安定したワイヤレス通信が可能

６）しっかりとした打鍵感の2.0mmのキーストローク、抗菌処理※注９も施されたキーボード

７）「Dolby Atmos(R)」※注１０で臨場感あふれるサウンドが楽しめる

８）USB3.2（Gen1）Type-Aコネクタ※注１１×3、Thunderbolt(TM) 4（USB4(TM) Type-C）コネクタ※注１２×1、HDMI(R)出力端子、LANポートなど、これ1台で充実のインターフェース

◆16.0型 オールインワンノートPC「dynabook T9・T7・T6・T5」特長

・ブルーレイディスクドライブ（T9・T7）／DVDスーパーマルチドライブ（T6・T5）搭載

・顔認証セキュリティ（T9・T7）、AIカメラエフェクター（T9・T7）、ワイヤレスマウス同梱（T9・T7）、安心の2年保証※注１３（T9・T7）

各商品の詳細は、下記商品ページをご覧ください。

■16.0型 オールインワンノートPC「dynabook T9・T7・T6・T5」：オープン価格

https://dynabook.com/personal/standard-notebook/t-series/2026-spring-model/index.html

Dynabook Direct取扱い商品※注１４の詳細は、下記ページをご覧ください。（2月18日15時公開予定）

https://dynabook.com/direct/pc/catalog/2026-spring/azma-azla/index.html

■16.0型 スタンダードノートPC「dynabook C7・C6・C5」：オープン価格

https://dynabook.com/personal/standard-notebook/c-series/2026-spring-model/index.html

Dynabook Direct取扱い商品※注１４の詳細は、下記ページをご覧ください。（2月18日15時公開予定）

https://dynabook.com/direct/pc/catalog/2026-spring/czma/index.html

https://dynabook.com/direct/pc/catalog/2026-spring/pzma/index.html

■14.0型ホームモバイルノートPC「dynabook M7・M6」：オープン価格

https://dynabook.com/personal/mobile-notebook/m-series/2026-spring-model/index.html

Dynabook Direct取扱い商品※注１４の詳細は、下記ページをご覧ください。（2月18日15時公開予定）

https://dynabook.com/direct/pc/catalog/2026-spring/mzma/index.html

■13.3型スタンダードモバイルノートPC「dynabook S6」：オープン価格

https://dynabook.com/personal/mobile-notebook/s-series/2026-spring-model/index.html

Dynabook Direct取扱い商品※注１４の詳細は、下記ページをご覧ください。（2月18日15時公開予定）

https://dynabook.com/direct/pc/catalog/2026-spring/szma/index.html

※注1：Microsoft 365 Personal選択時のみ。

※注2：Copilot のアイコンが表示されているデバイスで利用可能なCopilotキーの機能は国と地域によって異なります。詳細はhttps://aka.ms/Keysupportをご参照ください。

※注3：Microsoft 365 Personalを3か月間、ご試用頂けます。Windowsのアクティベーション後、6か月以内に有効化が必要です。3か月の体験期間内にお支払い情報を登録すると、さらに21か月延長できます。お支払い情報を登録せずに、Officeアプリケーション側でOffice Home & Business 2024の利用手続きを行った場合は、追加費用なしで永続版のOffice Home & Business 2024に切り替わります。Microsoft 365 Personalは24か月後にその時点の価格で12か月プランに自動更新されるため、継続を希望しない場合は、自動更新前までに Microsoftアカウントでキャンセル手続きを行ってください。

※注4：本製品に使われているプロセッサー（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。

※注5：オプション（別売）のバッテリーが必要です。

※注6：質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。

※注7：M7のみ第13世代インテル(R) CPU／Pプロセッサーからの変更。

※注8：一部のオンラインミーティングアプリによっては、本機能がご利用できない場合があります。

※注9：【効果の確認を行った試験機関名】BOKEN QUALITY EVALUATION INSTITUTE Functional Textile Division Osaka Functional Textile Testing CenterまたはSGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch 【試験方法】JIS Z 2801:2012またはISO 22196:2011に基づく 【抗菌を行っている対象部分の名称と方法】キーボードの各キーのUV塗装に抗菌剤を配合 【試験結果】抗菌活性値2.0以上。

※注10：音響効果は、PCを設置する部屋の環境（周囲の材質、形状など）により異なります。

※注11：USB 1.1/2.0/3.0/3.1（Gen1）/3.2（Gen1）対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※注12：Thunderbolt(TM) 4（USB4(TM)）規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※注13：「2年保証」とは、メーカー無償保証期間を2年とし、引き取り修理・海外保証（制限付）が2年間となります。

※注14：Dynabook Direct取扱い商品の仕様は、個人向け商品の仕様と異なる場合があります。詳細の仕様については、Dynabook Directのページでご確認ください。

※画面はハメコミ合成です。

※本資料に使われている写真や画面は、実際の製品と異なる場合があります。

●インテル、インテル Core、Thunderboltは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標です。

●Microsoft、Microsoft 365、OneDrive、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

●USB4(TM)はUSB Implementers Forumの商標です。

●Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国と/またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。

●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標、あるいは商標です。

●Blu-ray Disc(TM) (ブルーレイディスク)、Blu-ray(TM) (ブルーレイ)は、Blu-ray Disc Associationの商標です。

●その他の本稿に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。