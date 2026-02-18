【Eufy】掃除機選びに終止符を打つ、新定番の1台！ローラーモップ搭載の全自動ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni C28」を販売開始

アンカー・ジャパン株式会社

欲しい機能をすべて備えた全自動ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni C28」を2026年2月24日（火）より販売開始。ベストセラー「Eufy X10 Pro Omni」の次世代モデルとして、水拭き性能を高めるローラーモップを新搭載し、吸引力やブラシ性能等がさらに進化した、掃除機選びに終止符を打つ、新定番の1台です。

米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：猿渡 歩）は、スマートホームブランド「Eufy（ユーフィ）」において、全自動ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni C28」をAnker Japan 公式オンラインストア（特設ページ：https://www.ankerjapan.com/pages/eufy-c28）、直営店 Anker Store、総合オンラインストアAmazon.co.jp（製品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX7M29RP）、楽天市場（製品ページ：https://item.rakuten.co.jp/anker/t211a/）および一部家電量販店にて2026年2月24日（火）より販売を開始いたします。

2024年2月の発売以来、Eufyのロボット掃除機において過去最高の販売額（※1）を記録したベストセラー「Eufy X10 Pro Omni」の次世代モデルとなる本製品は圧倒的に向上した掃除力が特徴。水拭き性能を高めるローラーモップを新搭載し、吸引力やブラシ性能等がさらに進化した、掃除機選びに終止符を打つ、新定番の1台です。

新搭載した水拭きの性能を高めるローラーモップは、浄水タンクと汚水タンク、拭き上げた汚れを除去するスクレーパーを備えた「HydroJet(TM) システム」を採用。常にローラーモップを本体内で洗浄しながら走行するため、拭き上げた汚れを引きずることなく、いつでも清潔なモップを維持しながら掃除します。加えて、ローラーモップに約1kgの圧力をかけて「押して拭く」ことで、手での雑巾がけを超えた「床洗浄」を実現し、こびりついたしつこい汚れも徹底的に除去します。カーペットを検知するとモップが自動で約10.8mm持ち上がるため、水拭き中でもカーペットを濡らすことなく安心して掃除が可能です。また、吸引力は「Eufy X10 Pro Omni」の約1.8倍となる最大15000Paに進化し、床のほこりや髪の毛はもちろん、カーペットの奥深くのゴミも徹底して吸引することができます。本体には高精度なレーザーセンサーを搭載し、ケーブルや靴下等の小さな物体も検知し回避しながら、スムーズに走行します。

ブラシ性能の進化として、新たに「DuoSpiral(TM) ブラシ」を搭載。ステーションでのゴミ収集時に、ロボット掃除機本体の回転ブラシが左右に分割され、逆回転することで毛が中央のすき間から吸引されることで、絡んだ髪の毛を切って取り外す手間なく、ブラシの両端の毛がらみまで丸ごとステーションに収集します。また、ゴミ収集、モップ洗浄、約50°の温風乾燥、給排水まで全てを自動で完結するクリーニングステーションのため、本体のお手入れの手間を最小限に抑え、常に清潔な状態を保ちます。ロボット掃除機に欲しい最新の機能をすべて詰め込んだ、さまざまなライフスタイルに対応する1台です。

※1 Eufyのロボット掃除機内における単体製品での販売金額として過去最高（2025年12月時点での自社調べ）

Eufy Robot Vacuum Omni C28 | ローラーモップと欲しい機能をすべて備えた全自動ロボット掃除機

製品の特徴

- ベストセラーの次世代モデル：「Eufy X10 Pro Omni」の次世代モデルとして、水拭き力を高めるローラーモップを新搭載し、吸引力やブラシ性能等がさらに進化。掃除機選びに終止符を打つ、新定番の1台です。

- 水拭きしながら洗浄する加圧式ローラーモップ：「HydroJet(TM) システム」により、ローラーモップは走行中も本体内で常に洗浄。約1kgの圧力で床を押して拭くことで、こびりついたしつこい汚れも除去し、水拭きを超えた「床洗浄」を実現します。カーペットなどを検知するとモップが自動で約10.8mm持ち上がり、水拭き中でもカーペットを濡らすことなく、安心して掃除が可能です。

- 驚異的な吸引力：吸引力は「Eufy X10 Pro Omni」と比較して約1.8倍となる最大15000Paに進化。カーペットの奥深くのゴミも徹底して吸引することができます。

- 毛がらみを除去する「DuoSpiral(TM) ブラシ」：ステーションでのゴミ収集時に、ロボット掃除機本体のブラシが左右に分割され、逆回転することで毛が中央のすき間から吸引される「DuoSpiral(TM) ブラシ」を新搭載。ブラシの両端の毛がらみまで絡まずに丸ごと収集します。

- 障害物回避とマッピング：高精度なレーザーセンサーにより、ケーブルや靴下などの小さな障害物も検知・回避しながら、スムーズに走行します。

- 全自動セルフクリーニング：ゴミ収集、モップ洗浄、約50°の温風乾燥、給排水まで全てを自動で完結するクリーニングステーションにより、日常のお手入れの手間を最小限に抑え、常に清潔な状態を保ちます。

- Eufyのアプリがひとつに： ロボット掃除機やセキュリティカメラ、紛失防止トラッカーなど、これまで複数のアプリが必要だったEufy製品を1つのアプリで一元管理でき、より快適にご使用いただけます（※ 一部ご利用いただけない機能や非対応の機種もございます）。

製品の仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/625_1_e9820b8fa98b0821869aa80a5ce46b5f.jpg?v=202602181151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/625_2_a3be4878c61c5760d3effa695f9c1044.jpg?v=202602181151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/625_3_56fd6f38516f1bd65bb44469d878bc8f.jpg?v=202602181151 ]

販売価格

- 税込 99,990円

企業情報 | Ankerグループおよびアンカー・ジャパンついて

Ankerグループは「Empowering Smarter Lives」をミッションに、5年連続世界No.1モバイル充電ブランドの（※）「Anker」、オーディオ＆ビジュアルブランド「Soundcore」、スマートホームブランド「Eufy」等を米国・日本・欧州を中心とした世界100ヶ国以上で展開するハードウェアメーカーです。2011年の創業時より、お客様の声に基づいてスピーディーに製品の開発・改善を行うものづくりを実践し、安心のサービスと高機能・高品質のプロダクトを提案し続けています。

アンカー・ジャパン株式会社（概要）

本社： 〒107-6408 東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号 赤坂トラストタワー8 階

代表者： 代表取締役CEO 猿渡歩

設立： 2013年1月

資本金： 1億6,000万円

TEL： 03-4455-7823（アンカー・ジャパン カスタマーサポート）

事業内容： デジタル製品の開発・製造・販売（Ankerグループの日本法人）

公式サイト： https://www.ankerjapan.com

コーポレートサイト： https://corp.ankerjapan.com/

知的財産権について

- Anker、Soundcore、Eufy、HydroJetおよびDuoSpiralは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

出典：ユーロモニターインターナショナル

2020-2024年の小売販売額ベース、2025年6月に実施された調査に基づく。

モバイル充電ブランドは、小売売上の75%以上を携帯電話充電器製品が占めるブランドと定義する。

携帯電話充電器製品には充電器、ワイヤレス充電器、 モバイルバッテリー、充電ケーブルが含まれ、これらの製品は、他の家電機器にも使用可能なものとする。