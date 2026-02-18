Jackery（ジャクリ）が、2月28日(土)・3月1日(日)に開催する「SHIZUOKA Outdoor Friends 2026 in KIKUGAWA」に初出展！

株式会社Jackery Japan

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニー Jackery（ジャクリ）の日本法人、株式会社Jackery Japan（代表取締役：高橋 勝利／所在地：東京都中央区）は、2026年2月28日(土)・3月1日(日)に菊川運動公園（静岡県菊川市）で開催される、防災とアウトドアを掛け合わせた県内最大級のパークイベント「SHIZUOKA Outdoor Friends 2026 in KIKUGAWA」に初出展します。当社のブースでは、人気のポータブル電源とソーラーパネルを展示します。

■出展内容

SHIZUOKA OUTDOOR FRIENDS 2026 IN KIKUGAWA

用途やシーンに合わせて小容量モデルから超大容量モデルまで、Jackeryで人気のポータブル電源・ソーラーパネルを展示します。

- Jackery Explorer 100 Plus（3色展開）

容量99Wh／定格出力500W

https://www.jackery.jp/products/explorer-100plus



- Jackery ポータブル電源 500 New

容量512Wh／定格出力500W

https://www.jackery.jp/products/explorer-500-new

- Jackery ポータブル電源 1000 New（2色展開）

容量1072Wh／定格出力1500W

https://www.jackery.jp/products/explorer-1000-new

- Jackery ポータブル電源 1500 New

容量1536Wh／定格出力2000W

https://www.jackery.jp/products/explorer-1500-new



- Jackery ポータブル電源 2000 New（2色展開）

容量2042Wh／定格出力2200W

https://www.jackery.jp/products/explorer-2000-new



- Jackery ポータブル電源 3000 New

容量3072Wh/定格出力3000W

https://www.jackery.jp/products/explorer-3000-new

- Jackery Drive Charger（ドライブチャージャー） 600W

ブランド初となる車載用チャージャー

https://www.jackery.jp/products/jackery-dc-dc-charger

■イベント概要

タイトル: SHIZUOKA Outdoor Friends 2026 in KIKUGAWA

開催日時: 2026年2月28日(土) 10:00～16:00

2026年3月 1日(日) 9:00～15:00

会場: 菊川運動公園（静岡県菊川市西方898番地）

【自動車】国道一号線 千羽ICより8分、高速道路 菊川ICより5分

【徒歩】菊川駅より27分

※駐車場あり（無料）



入場料:無料

主催: SOF実行委員会

昨年実施の様子

詳細は、イベントの公式サイト・SNSをご確認ください。

https://sof-kikugawa.assent-design.net/

https://www.instagram.com/sof.kikugawa/

■Jackeryについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア。私たちJackeryは「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。

私たちが目指すのは、太陽の力で楽しい時間も、いざという時も、電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けること。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。

これからもJackeryは、太陽光をいかした製品づくりを続け、地球への負担をおさえながら、多くの人がより豊かな時間を過ごすためのサポートをしていきます。クリーンなエネルギーが当たり前になる未来へ。私たちの歩みは、これからも続いていきます。

- Sustainable Power for Your Life -

■会社概要

会社名：株式会社Jackery Japan

所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエアX棟3階

事業内容：ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト：https://www.jackery.jp(https://www.jackery.jp)

X ：https://x.com/jackeryjapan(https://x.com/jackeryjapan)

Instagram：https://www.instagram.com/jackeryjapan(https://www.instagram.com/jackeryjapan)

Facebook：https://www.facebook.com/jackeryjapan(https://www.facebook.com/jackeryjapan)

TikTok：https://www.tiktok.com/@jackeryjapan(https://www.tiktok.com/@jackeryjapan)

LINE：https://page.line.me/jackeryjapan(https://page.line.me/jackeryjapan)

YouTube：https://www.youtube.com/JackeryJapan(https://www.youtube.com/JackeryJapan)