「ドデスカ！」がゴールデン初進出!!世界で進化する“ナゴヤの味”を徹底取材「ドデスカ！THE WORLD こんなトコロに名古屋めし!?」3月4日（水）よる７時から放送

名古屋テレビ放送株式会社左から：竹田基起アナウンサー、井戸田潤(スピードワゴン)、佐野晶哉（Aぇ! group）、遼河はるひ

メ～テレ（名古屋テレビ放送）は、「ドデスカ！」初のゴールデン特別番組「ドデスカ！THE WORLD こんなトコロに名古屋めし!?」を3月4日（水）よる7時から放送します。

４月に番組開始25年目を迎える朝の情報番組「ドデスカ！」。2025年は番組史上初めて年間視聴率１位※を獲得しました。東海地方をもっと盛り上げたい！ということで「ドデスカ！」がゴールデンタイムに初進出！！

今回のテーマは“近年、海外進出が活発化している名古屋めし“。味噌カツ、ひつまぶし、手羽先など、東海地方が誇る味は今、世界各地で愛されています。番組では、アジア・ヨーロッパなど海外４か国を徹底取材。小松崎アナと尾形アナが日本を飛び出し、「こんなトコロに名古屋めし!?」と驚く現地の様子、そして独自の進化を遂げた“世界版名古屋めし”に迫ります。

■番組コーナー概要

「オーストラリア・シドニー」

名古屋の姉妹都市でもあるオーストラリア・シドニー。「名古屋めし」を扱う日本食レストランが複数あり、人気拡大中。そこにあったのは「名古屋めし」を広めようと奮闘する名古屋出身の人たちの情熱！小松崎アナがシドニーで紡がれる“名古屋愛”に迫ります。

「シンガポール」

シンガポールではウナギ人気が急上昇中。中でも三河一色産ウナギのひつまぶしを提供するレストラン「鰻満（マンマン）」は毎日満席となる人気店です。一番人気は定番のひつまぶしですが、日本では珍しいメニューも。尾形アナも驚きのやりすぎ感満載のひつまぶしとは？

「イタリア・ボローニャ」

イタリアで唯一成功した日本食チェーンとも言われている名古屋発祥の「和食麺処サガミ」。2018年ミラノに１号店をオープンし、現在は８店舗まで拡大しています。美食の国イタリアでなぜ人気となっているのか取材しました。

「タイ・バンコク」

タイだけで12店舗を展開する「世界の山ちゃん」。「幻の手羽先」の味にほれ込み、その味をタイに広めた人物を直撃しました。

■番組出演の感想

【井戸田潤さん（スピードワゴン）】

ドデスカ！初のゴールデンじゃないですか。やっぱりちょっと感極まるというか（笑）

長年携わらせていただいているので本当にうれしいです。こんなに名古屋めしが世界に進出していてチェーン店があることも知らなかったです。

名古屋めしドリームを感じちゃいました。

【遼河はるひさん】

VTRも面白かったですし、われらが誇る名古屋を世界にもっともっと広めたいなと思いました。名古屋めしが海を越えてその国で好きになってもらえて、その国独自のアレンジを加えられたりしていたので、今度は私たちがその国のアレンジをやりたいなと思いました。

名古屋めし今熱いですからね！

【佐野晶哉さん（Aぇ! group）】

ゴールデン特番のおめでたいタイミングで呼んでいただけてドデスカ！ファミリーだと改めて思えたので、ほんと幸せでした。

VTRもすごく面白かったし、最高の名古屋愛に溢れた番組で楽しかったです。名古屋にそんなに詳しくない僕が見ててもめちゃめちゃ面白くて、全国の人に見ていただきたいです。

＜番組概要＞

【タイトル】 ドデスカ！THE WORLD こんなトコロに名古屋めし!?

【放送日時】 2026年3月4日(水) よる7時～8時 (60分)

【出演】ゲスト：井戸田潤、遼河はるひ、佐野晶哉（Aぇ! group）

ＭＣ：竹田基起アナ ロケリポーター：小松崎花菜アナ、尾形杏奈アナ

【放送エリア】 東海地区ローカル (愛知・岐阜・三重) ※Tver、Locipoの見逃し配信あり

【番組HP】 https://www.nagoyatv.com/program_sp/dodetheworld.html